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Упрямая вера в «Ливерпуль», проход «Ромы», успешный второй период «Локо» в финале хоккея – наш яркий четверг

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В Лиге Европы и Лиге конференций – множество интриг в ответных четвертьфиналах! А ведь еще есть финал Кубка Гагарина. Смотрим, что интересного предлагают тренды.

«Рома» сыграет не хуже «Милана»

В первом матче «Рома» выиграла 1:0 в гостях, «Милану» придется что-то придумывать в Риме. «Рома» на своем поле в Серии А – третья, у нее 11 побед в 16 матчах. Но «Милан» – одна из лучших гостевых команд с десятью выигрышами из 17.

Если «Рома» не проиграет, пройдет коэффициент 1.62. С Даниэле Де Росси на посту главного тренера команда на своем поле уступила только «Интеру».

«Байер» снова будет лучше «Вест Хэма» после перерыва

Немцы едут в Англию с комфортными 2:0, которых добились в самом конце первой игры. У «Байера» вообще 21 победа в 29 вторых таймах Бундеслиги. У «Вест Хэма» в АПЛ такого успеха нет – 14 проигранных вторых тайма из 33.

«Байер» с -0.25 во втором тайме котируется за 1.84.

Упрямимся с «Ливерпулем» во втором тайме, хотя последнее время тренд не работает

«Ливерпуль» сенсационно получил 0:3 от «Аталанты» дома и должен совершить чудо на выезде. Мы неоднократно писали, что «Ливерпуль» здорово прибавляет после перерыва – лучше всех делает это в АПЛ, выиграв 23 из 32. У «Аталанты» не так все круто – 14 побед из 31.

Последнее время «Ливерпуль» именно после перерыва выглядит так себе. Но пока обратим внимание на -0.25 во втором тайме в Бергамо за 1.67, тем более что мотивации должно быть много.

Снова ждем «обе забьют» от «Виллы» и «Лилля»

И этот вариант тоже рассматривали неделю назад. Во Франции нет команды, забивающей чаще «Лилля», у которого 25 результативных игр из 28. А «Астон Вилла» в АПЛ не отличилась только в четырех играх.

2:1 в было и в Бирмингеме. Сейчас в «Лилле» на «обе забьют» дают 1.64.

«Локомотив» может обыграть «Металлург» во втором периоде

Сегодня пройдет и первый финальный матч Кубка Гагарина. Есть такая статистика – «Металлург» не выигрывает второй период в шести матчах подряд, а «Локомотив» только однажды проиграл его в гостях в последних восьми играх.

Непроигрыш «Локомотива» во втором периоде котируется слишком низко – 1.35. Зато нулевая фора идет за 1.84.

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Фото: IMAGO/Ian Stephen/Global Look Press

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