Слуцкий в Китае, немцы в Лондоне и обе забьют в матче «Сити» и «Реала» в этот вторник

Вторник – это не только про Лигу чемпионов, на одну игру заедем в Китай, чтобы проследить за успехами Леонида Слуцкого.

«Шанхаю» пора пропустить

Всего против «Уханя» сыграно четыре матча в истории: по победе на каждого, плюс две ничьи. Слуцкий начал только с побед, но соперник готов потрепать нервы «Шанхаю». Хозяева пропускают в первом тайме в четырех очных матчах этих команд подряд в Суперлиге – высокие 2.90, что пропустят снова. Плюс тотал больше 8,5 угловых сыграл в семи из восьми последних матчей «Шанхая» в Суперлиге. 1.65, что и сегодня сыграет.

Голы в матче «Арсенала» и «Баварии» будут

В нормальном количестве.

«Арсеналу» необходимо забивать как можно больше, чтобы гораздо спокойнее себя чувствовать в ответной встрече. Сделать это будет просто, ведь в этом сезоне команда в АПЛ и ЛЧ на своем поле не отличилась только один раз. А у «Баварии» есть Харри Кейн, который перед приходом в Бундеслигу забил в ворота «Арсенала» 14 мячей (больше только «Лестеру» и «Эвертону»). Обе забьют и ТБ 2,5 за 2.00.

Тут и говорить нечего

Два главных фаворита Лиги чемпионов сыграют между собой. Про составы и игроков атаки даже и говорить нечего – всем итак все ясно. Но оборона – слабое место обоих – в активе у «Реала» в этой ЛЧ три «сухих» поединка, а у англичан всего один. Плюс обмен голами был в 5 из 6 последних личных встреч Лиге чемпионов. Обе забьют за 1.60.

Раздел «Ставки» на Спортсе

Спорт вместо ТВ – только у букмекеров. Такой эксклюзив на трансляции реален?

Встречаем лучший футбол в мире: «Реал» и «Сити» долго не проигрывают, «Арсенал» прибавляет круче «Баварии»

Фото: Marcel Engelbrecht/Global Look Press