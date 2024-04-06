Субботняя акция трендов: Тотал меньше в Италии, в римском дерби забьет только одна команда и тотал в Бундесе

Как и всегда главные тренды в одном месте.

Низы Италии

«Эмполи» принимает «Торино». Хозяева проводят плохой отрезок: в четырех последних матчах в чемпионате команда Давиде Николы не просто не набрала ни одного очка, но даже не забила ни одного гола.

С игрой на своем поле у «Эмполи» есть явные проблемы, и главная трудность связана с действиями в атаке – дома в чемпионате команда забила лишь девять мячей. «Торино» же явно не тот соперник, за счет которого можно поправить эту статистику. Туринцы – одни из лучших в лиге по игре в обороне. Меньше них в Серии А пропустили лишь три клуба. При этом и сам «Торино» на чужих полях много не отличается – лишь 14 забитых за 15 матчей, проведенных в турнире на выезде.

Когда команда с плохой атакой встречает оппонента, играющего от обороны, много голов ждать не приходится. «Тотал меньше 2,5» за кэф 1.53.

Заиграем дерби высоко

Соперники подходят к римскому дерби в разном состоянии. «Рома» пока работает в рамках классического недельного цикла, а вот «Лацио» из-за полуфинальной игры Кубка против «Ювентуса» из него выпал. Любое преимущество важно в столь принципиальных матчах, а время может и вовсе оказаться решающим фактором.

«Рома» на своем поле играет в этом сезоне Серии А уверенно. Больше очков дома заработали лишь «Интер» и «Болонья». Будучи хозяйкой поля, команда забила на 8 мячей больше, чем отводила ей продвинутая статистика xG – это со значительным отрывом лучший показатель в лиге. У «Лацио» же с игрой на «Олимпико» все наоборот: лишь две команды лиги забили на родном для себя стадионе меньше – это «Эмполи» и «Салернитана», идущие в зоне вылета.

Нападение «Ромы» весело играет дома. «Лацио» же даже при своих болельщиках не отличается результативностью, а при чужих, вероятно, будет вынужден уделять атаке еще меньше внимания. «Только Рома забьёт – да» за кэф 3.55.

Голы Германии

Дортмундцы забивали как минимум два гола в 6 из 7 последних домашних матчей в чемпионате. При этом свои ворота на этом отрезке команда сумела сохранить в неприкосновенности всего один раз. Нельзя не добавить, что «Боруссия» пребывает в отличном расположении духа после победы над мюнхенцами, к тому же ближайшая игра будет приурочена к 50-летнему юбилею родного стадиона. Вряд ли игрокам захочется испортить такой праздник.

Лишь в двух поединках в ходе 9-матчевой беспроигрышной серии «Штутгарта» было забито меньше двух мячей. Основной вклад в такую результативность внесла атака команды, которая по голам уступает лишь дуэту лидеров. Но не обошлось и без помощи ненадежной обороны, пропускавшей в 7 играх за этот период.

«ОЗ и ТБ 2,5 – да» за коэффициент 1.67.

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Фото: Cristiano Mazzi/Keystone Press Agency, IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER/Global Look Press