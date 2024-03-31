«Сити» – фаворит гонки у букмекеров и суперкомпьютера. «Арсенал» и «Ливерпуль» очень рядом

«Арсенал», «Ливерпуль» и «Ман Сити» устроили гонку «на троих» в этом сезоне АПЛ. Кто-то выпадал, кто-то не мог сыграть все игры, но в итоге сошлись в одной точке.

Команда Пепа отстает от лидеров на очко, но для нее есть хорошая новость. Действующий обладатель титула все еще фаворит по подсчетам суперкомпьютера Opta (10 тысяч симуляций оставшихся матчей на основе беттинг-коэффициентов, результатов и продвинутой статистики). У букмекеров – тоже.

Кэфы на чемпионство в пределах 2.00 – 4.00, давно ли такое было? Примерно никогда в истории АПЛ. «Астон Вилла» долго сопротивлялась, но пробить потолок топ-3 у Эмери пока не выходит, хотя команда симпатичная.

При такой плотности на финишной прямой очень многое зависит от календаря. И он у «Ман Сити» непростой. Ближайшие выходные очень важные, но не определяющие. Гонка станет чуть более предсказуемой только в случае победы «Сити» и потери очков «Ливерпулем». Возможно ли, что оба варианты пройдут – да. Верится ли в это? Едва ли.

По графику изменения коэффициентов видно, как всего шесть туров назад «Арсенал» и «Ливерпуль» просели, а «Сити» укрепил позиции у аналитиков. Сегодня все немного иначе, в понедельник все вообще может перевернуться.

Ярче всего о гонке высказался Юрген Клопп, жаль, что летом эти интервью закончатся. Наслаждайтесь:

«Отдавать всех себя и игнорировать хаос, который вы [СМИ] пытаетесь создать после каждой игры. После любой игры вы говорите: «Вы выиграли; вы проиграли; теперь вы чемпионы; теперь вы выбыли; теперь у вас нет шансов; теперь вы должны сделать то-то». Нужно просто игнорировать это. Отгородиться от всего и идти вперед.

Мы должны выкладываться по максимуму в каждой игре. Дома и на выезде. Это все нелегко, и каждому нужна удача с отсутствием травм. Нам не везло до сих пор, но, хочется надеяться, парни возвращаются. Они нам нужны. Затем нужно найти способ выиграть любую игру.

Мы нашли способ играть, который нам подходит. До перерыва у нас были матчи против «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», и в некоторых отрезках этих встреч мы показали нашу лучшую игру в сезоне.

Теперь мы вернулись. Я хотел бы сказать, что мы вернулись с новой энергией, но у ребят были игры. Мы играем в воскресенье, у нас достаточно времени, чтобы восстановиться [после перерыва в сборной], так что вперед».

Кто по вашему выиграет? Вера в букмекеров... или в то, что подсказывает чутье?

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Фото: Gettyimages.ru /Shaun Botterill