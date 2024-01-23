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Ангола выбила 15.00, не сыграли 1.02 на Алжир и 1.10 на Корею. Сюрпризы Кубков Африки и Азии и расклады на плей-офф

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26 января – единственный день, когда нет матчей на Кубке Азии или Африки. Как раз необходимая пауза, чтобы оглядеться на расклады.

Сенсации себе забрала Африка, но и в Азии были неожиданности

Мы уже успели удивиться тому, что в Африке повылетали Гана, Алжир и Тунис, а в Азии свои группы не выиграли Япония и Корея. А как эти сенсации можно оценить с помощью цифр?

● В половине африканских групп есть неожиданные победители. На первое место Кабо-Верде давали 11.00, Экваториальной Гвинеи – 13.00, Анголы – 15.00. И все это сыграло! У остальных победителей такие коэффициенты – 1.45 на Марокко, 1.80 на Сенегал, 2.65 на Мали.

● Вылет сборных, которые входили в список фаворитов также тоже дает яркие цифры. Ведь на выход из группы Алжира давали 1.02, Туниса – 1.05, а Ганы – 1.08, но все это не сыграло. На грани, кстати, были и Кот-д’Ивуар с 1.05 и Египет с 1.03, да и Камерун с 1.13. Зато вышла Намибия с 3.30.

● В Азии сыграл один крупный коэффициент – 17.00 на первое место Бахрейна в группе, где была уверенная Иордания и мощная Корея. Причем Бахрейн добился этого двумя победами по 1:0, например, обыграв аутсайдера Малайзию только на 90+. С другой стороны, те же корейцы малазийцев не победили.

● В Азии также было три не сыгравших 1.10 – на то, что Корея станет первой, а также на выход Китая и Омана, которые вылетели с третьих мест. Вдобавок к этому сгорели и 1.11 на Японию – такие цифры давали на ее первое место в группе.

В 1/8 финала Кубка Африки везде есть явные фавориты, но матчи не ожидаются голевыми

Вот так выглядит сетка турнира:

Самым интригующим букмекеры считают матч Сенегала против хозяев чемпионата – Кот-д’Ивуара, на выход сенегальцев дают 1.70, ивуарийцев – 2.08. Наименее интересным в плане исхода они видят игру Марокко и ЮАР, проход марокканцев оценен в 1.24.

В остальных матчах тоже есть фавориты: 1.42 – на проход Кабо-Верде, 1.48 – Нигерии, 1.53 – Анголы, 1.55 – Гвинеи, 1.64 – Египта. То есть если выиграют все фавориты, то в четвертьфиналах сыграют Нигерия – Ангола, Кабо-Верде – Марокко, Мали – Сенегал, Египет – Гвинея. Вероятно, и в этих парах также будут явные фавориты (кроме разве что последней).

Групповой этап был насыщенным, но много голов в матчах 1/8 финала не ждут. На ТБ2.5 на любом из матчей дают не менее 2.40.

Кстати, как изменились расклады на победителя Кубка Африки? Не слишком

Марокко и Сенегал остаются двумя главными фаворитами (3.70 и 4.30), Нигерия переместилась на третье место с шестого-седьмого (7.50), Кот-д’Ивуар даже несмотря на выход в плей-офф абсолютно на грани – котируется четвертым (10.00). Шестерку фаворитов закрывают Египет и Мали (по 15.00).

Меньше всего верят в Мавританию и Намибию (по 150.00).

На Кубке Азии еще более предсказуемо, но зато полетят голы!

Сетка турнира в Азии:

Здесь вообще будто бы никаких интриг и не предвидится. Даже в громкой паре Саудовская Аравия – Южная Корея есть явный фаворит, и это корейцы, на чей проход дают 1.43.

В остальных парах – 1.044 на Австралию, 1.071 на Японию, 1.12 на Иран, 1.21 на Катар, 1.27 на Узбекистан, 1.44 на ОАЭ. Чуть больше только на Ирак – 1.51, который зарубится с Иорданией (2.45). А так, букмекеры пока считают все пары предсказуемыми и видят такие четвертьфиналы: ОАЭ – Ирак, Австралия – Южная Корея, Иран – Япония, Катар – Узбекистан. Кажется, в этом случае коэффициенты будут более ровными.

Зато здесь, в отличие от Африки, ожидаются голы! В матчах Австралии и Японии вообще 1.61 и 1.66 на ТБ2.5, еще в четырех коэффициент на этот тотал не превышает 2.10. Меньше всего ждут голов в играх Ирак – Иордания (2.35) и Таджикистан – ОАЭ (2.51).

Что в раскладах на победителя Кубка Азии? Странное изменение

Перед стартом главным фаворитом была Япония, а затем шла пятерка с идентичными коэффициентами. Сейчас все шесть претендентов вышли в 1/8 финала, но ситуация парадоксально поменялась: два главных фаворита – команды, сенсационно не ставшие первыми (2.70 на титул Японии, 4.50 – Кореи), а четверка других – уже заметно ниже (7.00 на Австралию и Иран, 13.00 – на Катар и Саудовскую Аравию).

18.00 дают на Узбекистан, а дальше коэффициенты идут выше 35.00. Меньше всего верят в Индонезию (250.00), но ровно такие цифры были на нее и перед турниром. Индонезия, кстати, тогда считалась главным аутсайдером вместе с Гонконгом.

* * *

Пусть есть явные фавориты и прогнозируется мало голов, все равно букмекеры не отобьют интерес к играм плей-офф. В Африке по два матча в день пройдут 27-30 января, в Азии – 28-31-го. У африканцев начало игр – в 20:00 и 23:00 по московскому времени, у азиатов – в 14:30 и 19:00.

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Фото: East News/Issouf SANOGO / AFP; Ding Ting/XinHua/Global Look Press

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