Что объединяет «Байер», «Аталанту» и «Салернитану»? Собрали пять клубов, которые смеются над xG – забивая больше, чем цифры метрики

В 2023-м Opta составила список главных оверперформеров 2023 года в топ-5 лигах, в него попали не самые очевидные варианты. Раздел «Ставки» на Sports.ru заинтересовало, кто в этом списке, а главное – как это может помочь простым бетторам.

Итак, в 2023-м было пять команд, прыгнувших выше сакрального знания xG:

Однако, мы решили пойти чуточку дальше, посмотрев, как оно в этом сезоне? Какие тренды и тоталы пробивают команды, а еще предложить коэффициент на ближайший матч. Да, мы молодцы, спасибо!

«Салернитана» спаслась в прошлом сезоне, а в этом – тонет

«Салернитана» только за вторую половину сезона 2022/23 забила 29 голов, хотя наиграли всего на 18,04 xG – это даже спасло их от вылета из Серии А! Но сейчас они опять последние, а фарт пропал. Здесь и далее мы будем пользоваться метриками Understat на текущий сезон. Итак, у итальянцев: 11,07 xG с игры, 1,34 с угловых, 1,02 со штрафных, 0,15 с прямых ударов со штрафных и 0,76 с пенальти = суммарно – 14,34 в этом сезоне (при забитых 17 голах в Серии А), в среднем на игру – 0,79.

Оверперформ стал сильно скромнее, отсюда и последняя строчка в чемпионате с 12 очками в активе. Всего 5% игр отыграно на «ноль», в 55% матчей забивали обе команды, тотал больше 1,5 – 85% игр, 2,5 – 65%. Но главное, команда верховая, в среднем в матчах команды забивается 2,85 мяча – пятая строчка в чемпионате по этому показателю.

Из горячих трендов – команда забивает в семи последних играх, матч с «Дженоа» 21 января и в то, что серия может продолжиться стоит поверить за 1.62. А вот на то, что «Салернитана» в итоге вылетит – 1.16.

«Аталанта» нашла свою игру, помогает Миранчук

И магия великого старца Гасперини. «Аталанта» идет шестой в Серии А, изредка громит соперников, но и сама пролетает (2:3 от «Фиорентины» и «Лацио» в этом сезоне). У команды Алексея Миранчука 27,36 с игры, 4,43 с угловых, 1,26 со штрафных, 0,17 с прямых ударов со штрафных и 0,76 с пенальти = суммарно – 33,98 в этом сезоне (при забитых 35 голах в Серии А), в среднем на игру – 1,59.

Да, цифры по этому сезону намекают, что команда почти идеально вписывается в свое xG. Если копнуть глубже – 45% игр сыграно всухую, тот же процент, когда забивали обе команды. В 80% игр проходил тотал 1,5 мячей, в 55% - тб 2,5. По среднему количеству мячей – седьмая строчка в Серии А с 2,80 голами на игру.

Из горячих трендов – играет вничью в трех матчах подряд, в ближайшем туре игра с «Удинезе», а на мир – 4.30! В последних пяти играх «Аталанта» пропускает в среднем 0.60 гола за игру, на то, что «Удинезе» забьет – 1.70.

У Алексея Миранчука 1+2 за 11 матчей. У БЕТСИТИ есть спецлиния на выступление россиянина, на тб 3,5 голевых передач в сезоне – 1.95, на тм – 1.76. По голам – тб 2,5 идет за 3.30, меньше – 1.29.

«Тоттенхэм» как всегда нестабилен, но мечтает о трофее

В один момент сезона кто-то начал верить, что именно «Тоттенхэм» – главный претендент на трофей в этом году, однако, все вернулось на круги. Пятая строчка, отставание от лидера – пять очков. 35,02 xG с игры, 4,37 с угловых, 1,69 со штрафных, 0,28 с прямых ударов со штрафных и 0,76 с пенальти = суммарно – 42,12 в этом сезоне (при забитых 44 голах в АПЛ), в среднем на игру – 1,80.

Незначительное опережение голов к xG у «шпор», а по сезону – всего 24% сухих матчей, в 76% игр забивали обе команды, зато в тоталах все предельно ясно – тб 1,5 голов – 95% матчей, 2,5 – 76%. По среднему количеству мячей в играх «Тоттенхэма» – 3,57 и первая строчка в АПЛ! Кажется, тотал больше 2,5 выглядит лакомым кусочком в играх лондонцев.

Из горячих трендов – не проигрывают в шести из восьми последних игр (правда в соперниках «Сити») – 2.00 на то, что не уступят и в следующем туре. В последних пяти играх «Тоттенхэм» забивает в среднем 2,00 гола за игру, на то, что забьют больше одного в ворота «Манчестера» – 1.97.

«Хоффенхайм» – типичный середняк Бундеслиги, который может и выиграть, и проиграть

Зато делает это со стилем. Правда восьмая строчка ни к чему не обязывает, да и никто ничего не требует сверх меры, но 18,68 xG с игры в этом сезоне, 4,81 с угловых, 0,82 со штрафных, 0,95 с прямых ударов со штрафных и 3,79 с пенальти = суммарно – 29,05 в этом сезоне (при забитых 32 голах в АПЛ), в среднем на игру – 1,44.

Опять никаких выдающихся результатов, такое ощущение, что вся магия наших испытуемых растворилась в прошлом сезоне. По сезону – всего 6% сухих матчей, в 88% игр забивали обе команды, а тб 1,5 голов сработал в 100% матчей, 2,5 – 82%. По среднему количеству мячей в играх «Хоффенхайма» – 3,82, это третья строчка в Бундеслиге, на секунду – самой забивной лиге Европы. Кажется, тут куда не посмотри – везде крутые тренды. Вау!

А вот из горячих – проиграли в четырех гостевых матчах подряд, на то, что «Фрайбург» дома будет сильнее – 2.00 (они еще и не проигрывают дома в шести матчах подряд, плюс в пяти очных матчах).

«Байер» – душка, Хаби – в тренеры года

Столько лестных слов было сказано про «Левркузен», который близок к уходу от статуса «Неверкузена» в этом сезоне. Почитать подробнее про эту кличку можно тут.

Первая строчка в Бундеслиге после 17 туров, 45 очков в активе, красивая, размашистая игра и тренер, который творит. По xG в этом сезоне: с игры – 35,06, 4,36 с угловых, 0,66 со штрафных, 0,87 с прямых ударов со штрафных и 2,27 с пенальти = суммарно – 43,22 в этом сезоне (при забитых 47 голах в лиге), в среднем на игру – 1,99.

«Байер» забивает больше, чем создает, но везет тому, кто везет – слова, которые отлично подходят под игру команды: 47% сухих матчей, в 53% забивали обе команды, в 94% игр проходил тотал в 1.5, в 82% - тб 2,5. Снова мотаем на ус – «Леверкузен» – магнит тоталов. Да и 3,47 гола на игру прямо сейчас в довесок.

Из горячих трендов – «Байер» побеждает в пяти последних матчах (следующий с «Лейпцигом») – 2.70, что смогут оформить шестой подряд, а в последних пяти играх забивает в среднем 3.40 гола за игру! 3.55, что забьют больше двух. На чемпионство дают 2.50, все-таки в лиге, где существует баварская перчатка бесконечности трофеев, сложно рассчитывать на что-то ниже этих цифр. На «Баварию», кстати, – 1.22.

Так ли хорош xG в ставках?

Так что становится ясно – xG не лучший показатель, больше подходит для аналитиков самой игры, нежели для тех, кто старается анализировать линии. Всегда лучше обратить к трендам и текущей форме команды. Что до оверперформов, обычно такие вещи лучше фиксировать в конце года, нежели в серединке. Ведь кто знает, что будет в решающие месяцы?

xG - очень нишевый показатель, который отлично ложиться под определенные рынки. К примеру, пасы под удар. Если игрок, который чаще всех делает такие передачи, вылетает с травмой, то у команды возникают проблемы в атаке даже при хорошем форварде – мяч до него просто не будет доходить. Соответственно, можно рассматривать индивидуальный тотал меньше голов на такого нападающего.

Фото: IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven S, Peter Kneffel, IMAGO/Nigel Keene, IMAGO/Jonathan Moscrop, Alessandro Garofalo/Global Look Press