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Разбираем чемпионат Китая: чего ждать Слуцкому, какие тренды, за чем следить

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Новый год наступил, а заветное желание Леонида Слуцкого уже сбылось. Он возвращается к активной тренерской карьере после работы аналитиком, экспертом, юмористом, стэндапером, рэпером и амбассадором. Раздел «Ставки» на Sports.ru разбирает тренды чемпионата Китая, новой команды Лео – «Шанхай Шеньхуа», и прочие радости поднебесного футбола.

 

● Китайская Суперлига образца прошлого сезона – чемпионат домашних команд. Хозяева и забивают больше, и чаще всего побеждают (правда со счетом 2:1).

● О чем это говорит? Верно – реализация хромает, ведь на 2,78 гола в среднем за игру приходится 22,85 ударов.

● Самых «рабочих» рынков – два: «ничья» и «обе забьют» (57% игр).

● Из-за того, что матчи проходят в основном утром (по Москве), вы ничего не пропустите, если любите играть в «лайве», ведь 55% Мячей забивается после перерыва.

А что там с «Шанхаем»

В Китае – строгий лимит на лагионеров – только пять в команде. Ростер команды Слуцкого занял все слоты, из популярных фамилий:

Полузащитник Ибраим Амаду провел больше 100 матчей за «Лилль». Еще заскакивал в «Севилью», «Норвич», «Нанси» и другие французские клубы. В «Шанхае» с марта 2023-го.

Португальский полузащитник Жоау Карлуш Тейшейра – воспитанник «Ливерпуля», мелькал в «Порту» и «Брайтоне», но регулярно почти нигде не играл.

Нападающий Сефас Малеле – долго бегал в «Палермо», в молодости нравился «Наполи», но европейская карьера не сложилась. А вот в Китае Малеле засверкал: 15 голов и 4 ассиста в 32 матчах, один из лидеров «Шанхай Шэньхуа».

Команда идет в пятой в чемпионате с 52 очками, отставание от первого места («Шанхай СИПГ») – 11 очков, от третьего – всего три очка. По статистике:

● «Шеньхуа» – средняя команда, всего 2,17 гола за матч (с учетом противника). Теперь приветственные слова клуба после назначения Лео обретают смысл: 

«В ходе карьеры Слуцкий ставил открытый и сбалансированный атакующий футбол, а также хорошо находил и развивал молодых игроков. Капитан «Арсенала» Эдегор, новая звезда «Наполи» Кварацхелия, игрок сборной Англии Боуэн, российская звезда Головин и другие значительно выросли под руководством Слуцкого и постепенно превратились в игроков высшего уровня.

Тепло приветствуем мистера Слуцкого и его команду в «Шанхай Шеньхуа». Надеемся, он познакомится с командой как можно скорее и выработает подходящий для нее технический и тактический стиль. С нетерпением ждем прогресса от молодых игроков, который будет достигнут за счет его помощи и совместных усилий». Хотят больше в атаку.

● 40% сухих матчей, в половине игр забивали обе команды, при этом тотал больше 2,5 мячей проходил лишь в 40% игр.

● БЕТСИТИ выкатил эксклюзивную линию на «Шаньхай» – больше 14 побед идет за 3.50, меньше – 1.26. Попадание в тройку – 4.00, мимо – 1.20.

В целом, аналитики не особо верят в успех Слуцкого, однако, все может случиться.

«Я очень благодарен и рад, что у меня есть такая возможность приехать сюда. Надеюсь, все поддержат нас, потому что я немного нервничаю. Это очень большой вызов в моей карьере. Новый клуб, новая культура. Все знают, что это очень большой клуб и что перед нами стоит очень большая задача. Я надеюсь сделать все возможное, чтобы помочь «Шеньхуа» и китайскому футболу», – сказал тренер в первом вью.

Звезд почти не осталось, Феллайни завершил, Оскар не хватает звезд с неба (рыночная стоимость упала до 5 миллонов), зато в лиге полно старых знакомых. Кажется, набирают по опыту игру в соседней РПЛ. Кангва, Дугалич, Форбс, Георгий Жуков, можно собирать команду мечты! Слуцкий точно не соскучится.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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Фото: Sun Fanyue/Global Look Press

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