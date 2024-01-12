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Помните самый дикий камбэк Кубка Африки – 4:4 Анголы и Мали? Говорят, на него грузили много денег, а кто-то проиграл $9000

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В 2010 году Ангола принимала Кубок Африки. Уже стартовый матч запомнился на долгие годы – с мощным камбэком и отыгрышем четырех мячей в конце. А заодно и грустной ставочной историей.

Когда 4:0 к 79-й минуте – еще не победа

Сборная Анголы принимала команду Мали. Перед турниром шансы обеих команд на победу на Кубке Африки оценивались совсем низко – коэффициентами соответственно 21.00 и 23.00.

В заявке Анголы числились защитник Зуэла из «Кубани», а еще экс-форвард «МЮ» Манушу. Малийцы представили звезд – Махамаду Диарра из «Реала», Сейду Кейта из «Барселоны» и Фредерика Кануте из «Севильи».

Перед матчем Анголу оценивали в качестве фаворита, давая на победу от 2.30 до 2.60. Шансы Мали котировались чуть ниже – от 2.75 до 3.05.

Ангола была хороша три четверти матча – 2:0 в первом тайме обеспечил дубль Флавио, а Жилберто и Манушу сделали к 73-й минуте счет 4:0. Но что началось потом!

● На 79-й минуте ошибся вратарь Анголы и в сутолоке у ворот в сетку мяч протолкнул Кейта – 4:1.

● На 88-й Кануте точно пробил головой после подачи – 4:2.

● На 90+3 Кейта нанес точный удар с лета – 4:3.

● А через минуту еще и Мустафа Ятабаре точно сыграл на добивании – 4:4!

Ясно, что у тренеров было разное настроение. Мануэл Жозе мрачно заявил: «Эта ничья – как поражение. Одна из самых ужасных игр в моей карьере. Мы просто сдались под конец». Комментарий Стефена Кеши: «Счастлив ничьей, но очень недоволен командой». Кейта был в шоке: «Не думал, что такое возможно».

«Это Африка, друзья!» – заключил комментатор Николай Саприн на «Евроспорте». Точнее и не скажешь. Сумасшедшее начало турнира. Того самого, кстати, с которого снялась сборная Того, которая пострадала от нападения террористов, направляясь на Кубок Африки. Тогда были убиты трое человек – водитель, телекомментатор и помощник главного тренера.

Для кого-то камбэк, для кого-то – потеря денег

Журналист The Daily Telegraph Хенри Уинтер сразу после игры рассказывал, ссылаясь на источники в букмекерских компаниях, что при 4:0 в пользу Анголы многие ставили именно на счет 4:4, хотя коэффициент на это доходил до 1000.00! После 73 минут счет был 4:0 – ну как тут может быть 4:4? Граждане Германии, Кипра, Молдовы и других стран ставили именно на такой счет – такая была информация. В твиттере рассказывали случай о выигранных пяти тысячах фунтов из-за ставки на ничью после 4:0.

Впоследствии матч даже проверяла комиссия, но ничего подозрительного не нашла, а на ставки, видимо, не обратила внимания. Доказательств сговора она не нашла.

Кому-то повезло гораздо меньше. Писали о ставке из Швеции в $9000 на Анголу уже при 4:0 – результат известен. Такой же случай – английский студент поставил все свои сбережения в размере 4400 фунтов на Анголу после 4:0 с коэффициентом 1.01. Ему так хотелось выиграть 440 фунтов (а выиграл бы на самом деле только 44), но он все проиграл. Впрочем, есть и те, кто считает историю про студента фейковой.

Месть Анголы была страшна – малийцы не вышли в плей-офф

Перед последним туром расклад был таким: победа Мали выводила бы эту команду в плей-офф, если Ангола и Алжир не сыграют вничью. Малийцы забили дважды к третьей минуте в ворота Малави и победили 3:1. А в параллельном матче вообще никто не забил голов – Ангола и Алжир дружно вышли в плей-офф, сборная Мали вылетела.

Возмущения и даже жалобы малийцев в Конфедерацию футбола Африки ничего не изменить не могли. Ангола вылетела сразу в четвертьфинале, уступив Гане, а Алжир отлетел 0:4 от Египта в полуфинале, заканчивая матч из-за трех удалений с семью полевыми игроками.

Обладателями Кубка Африки стали египтяне. 17-летний Мохамед Салах тогда еще только начал вызываться в молодежку.

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Фото: Gettyimages/Lefty Shivambu/Gallo Images

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