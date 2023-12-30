Первая «Ставка дня» в 24-м: «Ливерпуль» станет единоличным лидером, «Никс» и «Вегас» снова пробьют тотал

Раздел «Ставки» на Sports.ru Выныривает из тазиков с салатами, чтобы подтянуть ваши знания трендов в Новом году! Сегодня три игры – три вида спорта.

«Ливерпуль», который сможет

«Ливерпуль» примет «Ньюкасл» в рамках 20-го тура АПЛ. «Ньюкасл» не может победить мерсисайдцев уже восемь лет – с декабря 2015 года. «Ливерпуль» – фаворит сегодняшней встречи у букмекеров за 1.47. Ничья оценивается в 5.20, победа «Ньюкасла» – с коэффициентом 6.80. Команда Юргена Клоппа в случае победы единолично возглавит турнирную таблицу чемпионата Англии.

«Никс» после обменов

Оу Джи Ануноби теперь в Нью-Йорке, а значит надо усмирить «Тимбервулвз», которые просто так не выступают. «Нью-Йорк» набирает больше 110,5 очков дома в девяти из 10 последних матчей, а больше 107,5 очков в 17 матчах подряд. Нырнем в середину – индивидуальный тотал «Никс» 109,5 идет за солидные 1.76.

«Рыцари» – вперед

И еще шоу дадут. Тотал больше 5.5 шайб сыграл в шести гостевых матчах команды «Вегас Голден Найтс» подряд и в 10 из 11 последних матчей в общем. В соперниках «Кракен», который играет по низам, но не чета «золотым». Поэтому спокойно ждем море шайб, тем более за девять игр между собой команды забросили ровно полтинник.

Тотал больше 5,5 за 1.90 – отлично.

Фото: IMAGO/Mark Cosgrove/News Images/Global Look Press