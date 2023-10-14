Овечкин побьет рекорд Гретцки? А может Месси или Роналду? Добавим в линию на рекорд двух гениев

В современной истории есть несколько нерушимых рекордов результативности – один из них имени Уэйна Гретцки. В НХЛ только один игрок соревнуется с величием – Александр Овечкин, но что, если добавить в уравнение двух гениев – Лионеля Месси и Криштиану Роналду?

Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает разобраться в эксклюзивной линии «Тенниси» на то, падет ли рекорд Гретцки. Давайте только сразу обозначим – сравнивать футбол и хоккей не совсем корректно, поэтому столкнуться Месси против Роналду.

Месси

За: Возраст

Против: Уровень команды, чемпионата и, возможно, мотивации

Дэвид Бекхэм делает все, чтобы талант Месси не ударился об уровень игроков «Интера» и всей МЛС. В документалке «Бекхэм» отлично показано то, как «перфекционист» Дэвид страдал после переезда в МЛС, а позже даже пытался укатить в «Милан» на постоянку, чем взбесил Лэндона Донована.

В случае с комплектацией ростера под Лео «семерка» учла, что нужны другие звезды, окружив аргентинца Бускетсом, Альбой да и молодым Факундо Фариасом. Второй важный шаг в адаптации Лео и всенародной любви стал отказ от аренды в межсезонье, правда тут возбудились шейхи, мечтающие схлестнуть Лионеля с Криштиану в своем звездном чемпионате. А Месси туда не особо хочет.

А что в сухом остатке? В МЛС все сложно, всего один мяч в пяти играх и среднее время на поле в 53 минуты. Надежды на плей-офф рухнули, травма вылезла... чего не скажешь про кубки: «Открытый кубок» – один выход и два ассиста, «Кубок Лиги» – семь игр (10 голов и одна передача).

Аргентинец моложе Роналду и Овечкина на два года, заканчивать пока не собирается, значит технически у него в запасе пара лета минимум. До Гретцки – 76 мячей, но огромное количество кубков в США и Южной Америке – очевидный плюс, даже Англии не сравниться, их сразу пять!

Учитывая взрывной старт и 11 мячей за 13 матчей – 2.20 на то, что рекорд Гретцки падет от ног Месси – подарок. Да – сбавил, да, травма, но спавший груз ответственности за ЧМ точно не расслабляет Лео, тут самый серьезный челлендж в жизни – поднять худшую команду МЛС в топ. Такое ему по душе.

Плюс если полезть в детали, то за всю карьеру у «десятки» – 0,79 гола на матч в среднем. У Роналду этот показатель пониже. Но если вы совсем не верите в аргентинца, то 1.60 – вариант для вас.

Овечкин

За: сам Гретцки

Против: никто

«Вопрос лишь в том, когда это случится. И это отлично для игры. Мы хорошие друзья. Если он побьет рекорд, надеюсь, что я буду там, чтобы пожать ему руку», – говорит сам Гретцки. Такие слова – дорого стоят.

Цифры из последнего сезона Овечкина, как лучшая реклама будущего рекорда.

● обошел Горди Хоу, который был вторым в истории с 801 шайбой, а всего Александр добрался до 822 голов в регулярках;

● конкретно в прошлом чемпионате выбил 42+33 по системе гол+пас – до достижения Гретцки еще 72 шайбы;

● но переписал другой рекорд Уэйна – по количеству сезонов с 40+ голами. У Гретцки было 12 таких, у Овечкина теперь 13.

До Уэйна 73 шайбы, по 24 на сезон (у Ови три года по контракту с «Кэпиталс»), коэффициент на то, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки, упал до 1.75 (вероятность 53%), на обратный исход коэффициент 1.96 (47%). Букмекеры уже больше двух лет принимают ставки на противостояние Овечкина и Гретцки, но лишь сейчас они впервые скорее верят в Овечкина, чем нет.

Это вопрос времени.

Роналду

За: Криштиану

Против: хейтеры

Одержимость Криштиану величием сделала его главным по рекордам. На днях Криш забил 124-й и 125-й голы за сборную – у него дубль Словакии. Криштиану оторвался от Месси на 21 мяч, от Даеи, который, казалось, был недостижим – на 17.

По данным Forbes, за текущий игровой год форвард «Аль-Насра» получит 260 млн долларов с учетом поступлений от коммерческих сделок. Это почти вдвое больше, чем у идущего вторым Лионеля Месси.

И последнее, кажется, Роналду сам сказал, к какой цифре он стремится:

«Мы разговаривали с Пинту да Коштой (президентом «Порту» – прим. Sports.ru), и он предложил мне испытание – забить 1000 голов. Но до того, как я достигну 1000, я хочу достичь 900. В 900 голах я уверен, а вот для 1000 придется преодолеть не одно препятствие.

В моей жизни, личной и профессиональной, случались некоторые вещи, которые вынуждают строить краткосрочные планы. Мое тело хорошо реагирует на нагрузки, я с радостью играю и за клуб, и за сборную, забиваю».

Тело Криша и правда – уникально, даже Ибрагимович может позавидовать. После звездного десанта в Саудовскую Аравию этим летом, Роналду стал только лучше – рекорды и конкуренция – его топливо. Криш обновил все рекорды сборной, остались только ассисты – у него 44, до Луиша Фигу – всего две голевые. На Евро Португалия уже вышла, вполне готов стать абсолютным рекордсменом уже в этом календарном году.

В «Аль-Насре» он с отрывом лучший, плюс идет первым в списке бомбардиров чемпионата c 10 мячами, отрыв от Дембеле, идущего вторым – три мяча. Как писали выше, средний показатель по голам за матч в карьере Месси – 0,79, при этом надо наиграть на два сезона больше. У Криштиану – 0,72. ВЫводы напрашиваются сами.

В том, что Криш настреляет 38 мячей – сомнений нет, вот и коэффициент 1.20. Однако, если не верите совсем, то 4.00 – более чем солидно. А там и до 900 недалеко.

Фото: eastnews.ru/John Munson; Naoki Nishimura/Global Look Press