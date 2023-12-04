«Астон Вилла» с Эмери – уже в четверке, вытолкав оттуда «МЮ», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Но конкуренты пока котируются повыше

Унаи Эмери уже больше года возглавляет «Астон Виллу» – и фанаты только рады. По итогам прошлого сезона команда вернулась в еврокубки, а уже сейчас – вот дерзость – забралась даже в топ-4, где всегда находились почти одни и те же лица.

Коэффициенты снижаются, рекорды переписываются. А на неделе – еще и два суперматча с «Ман Сити» и «Арсеналом».

«Астон Вилла» забралась в четверку, начав с 1:5

В прошлом сезоне «Вилла» сменила тренера, набрав всего 12 очков в 12 матчах. За следующие 26 туров она взяла целых 49 очков – и вместо 14-го места, на которое приходил Эмери, финишировала седьмой. Оставив позади «Челси» и «Тоттенхэм».

В межсезонье «Вилла» отлично закупилась, укрепив нужные позиции: в центр обороны приехали Пау Торрес и Клеман Лангле, полузащиту усилил Юри Тилеманс, а для атаки были выписаны Мусса Диаби и Николо Дзаньоло.

На старте – сразу жуткие 1:5 от «Ньюкасла», хоть Диаби и сравнял счет на 11-й минуте, но закончилось печально. «Вилла» оправилась, обыграв с общим счетом 7:1 «Эвертон» и «Бернли», но с «Ливерпулем» на выезде ничего не получилось (0:3).

Наступила первая пауза на сборные, после чего – заработало: «Вилла» расшвыряла по три гола «Кристал Пэлас», «Лутону» и «Фулхэму», четыре – «Вест Хэму», сразу шесть – «Брайтону». В итоге: следующие десять игр после поражения от «Ливерпуля» – это семь побед, в том числе над «Тоттенхэмом».

Смотрим на таблицу: в зоне ЛЧ нет ни «Челси», ни «МЮ», ни «Ньюкасла», ни «Тоттенхэма». А «Астон Вилла» есть, даже с двухочковым отрывом. И это не после трех-четыре туров, а после 14-ти. Скоро и первый круг закончится.

Есть кем любоваться в этой команде – Олли Уоткинс набил 8+6, по семь очков набрали Дуглас Луис, Мусса Диаби и Леон Бэйли, в топ-10 АПЛ по точности передач – Эзри Конса, а Эмилиано Мартинес – в восьмерке по сэйвам. Но едва ли можно ошибиться, сказав, что главная звезда в этой команде – та, что управляет всем процессом. Унаи Эмери.

Коэффициенты на успехи «Виллы» неуклонно снижаются, но в топ-4 пока видят других

До старта сезона в АПЛ коэффициент на чемпионство «Астон Виллы» зашкаливал – 151.00. «Вилла» в списке шла девятой – понятно, какие семь команд были выше (признанные топ-6 плюс «Ньюкасл»), больше шансов давали и «Брайтону».

Сейчас чемпионский успех «Виллы» котируется за 67.00, выше только пять команд. Коэффициент уже ниже, чем у «МЮ», «Челси» и «Брайтона».

В Лиге конференций «Вилла» изначально была главным фаворитом – 5.50, следом шла «Фиорентина» за 7.50. В турнире она вдруг стартовала с поражения от «Легии», но за тур до конца обеспечила себе выход из группы с хорошими шансами и на первое место. Сейчас в ЛК «Вилла» остается главным претендентом на победу – с коэффициентом 4.40. Преследователь тот же и примерно с тем же гандикапом – «Фиорентина» за 6.85.

Но интрига в АПЛ пока интереснее – сможет ли «Вилла» остаться в топ-4 по итогам чемпионата? Пока что коэффициент на это велик – 5.00. Но у букмекеров фактически вакантно только одно место, потому что на «Ман Сити», «Арсенал» и «Ливерпуль» даются коэффициенты 1.12 и ниже.

А что у конкурентов? 2.30 – на «Ньюкасл», 3.20 – на «Тоттенхэм», 6.00 – на «МЮ» и 7.00 – на «Челси». «Вилла» со своими 5.00 примостилась посередине. Кстати, не забудем, что и, возможно, пятое место в АПЛ по итогу сезона даст дорогу в Лигу чемпионов. Это из-за нового формата ЛЧ.

Тренды «Астон Вилла»: верхи, голы во втором тайме, победы дома

Какие особенности стоит учитывать при ставках на «Астон Виллу» – перечисляем:

● Она – в тройке самых верховых команд турнира. Верхов было 11, низов всего три. Сложно себе представить всего один гол в матчах с участием команды Эмери, но так было при победе над «Челси». Другие низы – 1:1 с «Вулверхэмптоном» и 0:2 от «Ноттингем Форест».

● Не забила только в двух турах, сухих матча тоже два. Так что «обе забьют» в десяти турах не удивляют. Чаще с ОЗ играют только три команды в АПЛ («Вест Хэм», «Вулверхэмптон» и, конечно, «Брайтон»).

● «Вилла» – третья команда по первым таймам в АПЛ, а чаще нее до перерыва (14) забивает только «Ман Сити», но никто чаще нее не отличился во втором (19). Кстати, в прошлом сезоне команда забила 12 голов из 51 в первые 15 минут, но сейчас так происходит реже (всего три мяча из 33).

● Чаще «Виллы» в гостевых матчах подают угловые только «Арсенал» и «Ман Сити». И наоборот, реже нее дома это делают только три команды. Интересно.

● Наверняка самая любимая фанатами серия – побед в домашних матчах. Их уже целых 13 подряд! Последний раз «Вилла» в АПЛ теряла очки дома аж в феврале, уступив 2:4 «Арсеналу».

Заодно Эмери установил парочку рекордов. Например, до него клуб еще ни разу не выигрывал пять раз за один месяц – а в апреле сделал это. А еще «Вилла» забила в каждом из 20 матчей после назначения Эмери – это вообще рекорд АПЛ для клуба, который сменил тренера по ходу сезона.

Но дальше – сложные игры

Удержит ли «Вилла» место в четверке в конце недели – вопрос. За неделю пройдут сразу два тура АПЛ. И тут – сразу два испытания для «Виллы». Ей предстоит сыграть 6 декабря против «Ман Сити» и 9-го – против «Арсенала». Но хотя бы оба матча будут дома.

Фаворитами, конечно, кажутся соперники. 1.82 – на победу «Сити», 2.08 – на «Арсенал». Соответственно 4.40 и 3.30 – на успех «Виллы». А мы будем ждать зрелища! Ведь ТБ2.5 в матче с «Сити» уже прогнут до 1.46, а в игре с «Арсеналом» – до 1.64.

Фото: James Whitehead, Gareth Evans, Graham Hunt/Global Look Press