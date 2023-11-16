Македония снова огорчит Италию, Кейн в ударе, скорострелы из Словении и прочее в ставке дня
Пятничный вечер без «Ставки дня» – не вечер. Раздел «Ставки» на SPorts.ru с очередной порцией линий и трендов на сегодня.
Италия без реванша
Италия примет Северную Македонию в квалификации Евро-2024. Македонцы – неудобный соперник для Италии. В сентябре команды сыграли вничью (1:1), а в марте 2022-го итальянцы проиграли дома (0:1) в стыковом матче ЧМ-2022 и не вышли на мундиаль.
Сегодня сборной Италии нужно победить, чтобы сравняться с Украиной перед очным матчем в последнем туре отбора.
Итальянцы – явные фавориты встречи за 1.25. Непоражение Северной Македонии идет с коэффициентом 6.00.
Двойка с плюсом
У Кейна. Сборная Англии примет Мальту в квалификации Евро-2024. Нападающий англичан Харри Кейн забил в семи матчах подряд во всех турнирах. В четырех последних играх он отличился минимум дважды.
На гол Кейна в ворота Мальты дают 1.20. Тотал форварда больше 1,5 идет с коэффициентом 1.99, на хет-трик можно поставить за 4.11.
Пятерка с минусом
А может и с плюсом. Сборные Дании и Словении встретятся в квалификации Евро-2024. Словенцы выиграли первый тайм в последних четырех матчах, а в последних пяти обязательно забивали до перерыва.
Сегодня победа Словении в первом тайме идет с коэффициентом 6.00. На гол словенцев до перерыва дают 3.10.
Раздел «Ставки» на Sports.ru
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Фото: Pedro Soares/Global Look Press
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