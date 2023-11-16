Ставки на Спортс
Блог

Македония снова огорчит Италию, Кейн в ударе, скорострелы из Словении и прочее в ставке дня

Ставки на сегодня Ставки на сегодня
сборная Северной Македонии по футболу сборная Северной Македонии по футболу
Ставки на спорт Ставки на спорт
сборная Италии по футболу сборная Италии по футболу
Евро-2024 Евро-2024
Сборная Дании по футболу Сборная Дании по футболу
Сборная Англии по футболу Сборная Англии по футболу
сборная Мальты по футболу сборная Мальты по футболу
сборная Словении по футболу сборная Словении по футболу
Ставки на футбол Ставки на футбол
квалификация Евро-2024 квалификация Евро-2024
Ставки Ставки
Бонусы букмекеры Рейтинг букмекеров Букмекеры Зарубежные букмекеры

Пятничный вечер без «Ставки дня» – не вечер. Раздел «Ставки» на SPorts.ru с очередной порцией линий и трендов на сегодня.

Италия без реванша

Италия примет Северную Македонию в квалификации Евро-2024. Македонцы – неудобный соперник для Италии. В сентябре команды сыграли вничью (1:1), а в марте 2022-го итальянцы проиграли дома (0:1) в стыковом матче ЧМ-2022 и не вышли на мундиаль.

Сегодня сборной Италии нужно победить, чтобы сравняться с Украиной перед очным матчем в последнем туре отбора.

Итальянцы – явные фавориты встречи за 1.25. Непоражение Северной Македонии идет с коэффициентом 6.00.

Двойка с плюсом

У Кейна. Сборная Англии примет Мальту в квалификации Евро-2024. Нападающий англичан Харри Кейн забил в семи матчах подряд во всех турнирах. В четырех последних играх он отличился минимум дважды.

На гол Кейна в ворота Мальты дают 1.20. Тотал форварда больше 1,5 идет с коэффициентом 1.99, на хет-трик можно поставить за 4.11.

Пятерка с минусом

А может и с плюсом. Сборные Дании и Словении встретятся в квалификации Евро-2024. Словенцы выиграли первый тайм в последних четырех матчах, а в последних пяти обязательно забивали до перерыва.

Сегодня победа Словении в первом тайме идет с коэффициентом 6.00. На гол словенцев до перерыва дают 3.10.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Алессандро Флоренци признался, что делал ставки, правда, не на футбол. Игрок фигурировал в списке инсайдера Короны

Сенсация дня: шведы получили 0:3 в Баку. В отборах к Евро они никогда не проигрывали так много

Фото: Pedro Soares/Global Look Press

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий