«Лейкерс» старательно изображают из себя контендера, но на деле – фабрика для рекордов Леброна. Хотя букмекеры верят в команду

Причудливая магия фиолетового и золотого после невероятного чемпионства (вопреки) в пузыре все еще на слуху, еще бы, когда в команде Леброн и Дэвис, но шарма и лоска в ней не так много. Примерно как в Робе Пелинке, который неуклюже пытался отвесить пятюню Фогелю во время празднования чемпионства.

Как генменеджер он старается и пыхтит, и даже собрал в прошлом году отличную команду под плей-офф, тут ничего плохого и не скажешь, но... в этом году верить в то, что Джеймс сможет забрать титул не приходится.

Раздел «Ставки» на Sports.ru изучил линии на «Лейкерс» и, кажется, ставить на них не стоит. Все слишком сложно.

Фактор Леброна

Да, он в погоне за величием, да, бьет рекорд за рекордом – только что стал вторым по возрасту игроком в истории, кому удалось оформить трипл-дабл. Карл Мэлоун сделал его в 40 лет, Леброну пока не сорокет.

Да, Леброн поднялся на пятое место в истории по этому показателю, но с прессой стал еще более суровым, а может и нетерпимым:

«Всем скептикам и знатокам баскетбола, которые по факту ничего не понимают в игре и говорят мне, что я сам должен бросать тогда в Майами, а не пасовать Кэму Реддишу. Сегодня я сделал то же самое, потому что доверяю партнерам. Я делаю правильные вещи в каждом владении, каждый раз», – сказал Джеймс после неочевидной скидки на Кэма Реддиша в матче против «Финикса».

Он в погоне за величием, вот только догнать заветного «номера 23» уже никак не выйдет. Леброн заряжен на победу, Леброн держит тело в узде и тратит десятки миллионов на поддержание формы (привет Роналду, в футболе ты единственный аналог), Леброн просто хочет побеждать. Вот только 5.30 на то, что он станет пятикратным чемпионом НБА как бы говорит, что не факт, надо уходить в контендер и брать на закате карьеры гайку. Как и 25.00 на звание МВП, возраст уже не тот.

Вопрос только один, нас ждет очередное решение, оставившее Лос-Анджелес на бобах (смотри уход свободным агентом и мешок картошки на ранчо Бассов), или же он отдаст что-то взамен. Не верится, что Джеймс останется и закончит карьеру на паркете с сиреневым оттенком, устроив тур а-ля Кобе. Да и нужны ли ему свои «сорок восемь на два года»?

Вопросов много, но пока Король в здании, команда пытается. А может и Зака Лавина удастся выменять, тем более руководит делами гарда «Буллс» Клатч Спортс, которое де-факто – агентсво Джеймса.

Фактор команды

Остин Ривс – Карузо на максималках, Вандербилт лечится прямо сейчас, Хачимура старается, вот только вся троица вполне может отправиться в Чикаго, и снова ноль ролевиков и глубины, которую Пелинка волшебным образом вытянул в прошлый дедлайн?

В случае трейда, а он грядет («Клипперс» устроили себе праздник из четырех олл-старов, разве «Лейкерс» могут быть хуже на бумаге), 7.00 на победу в Тихоокеанском дивизионе – ставка-подарок. Четвертая котировка на победу в Западной Конференции (9.00) – слишком смелая мечта, а шестая строчка на победу в плей-офф по мнению букмекеров (15.00) – фантастика.

Разломаешь химию ради мнимого шанса на победу – Леброн уедет, его биологические часы уже близятся к полуночи, а там и Энтони Дэвис попросится на выход. И что тогда? Очередное забвение.

Или же магия фиолетового и золотого снова вытянет суперзвезду отдав взамен тыкву вместо кареты.

Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages.ru/Ronald Martinez