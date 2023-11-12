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У Израиля четыре матча и девять дней, чтобы выйти на Евро. Есть ли шанс у сборной?

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В ноябре запланированы решающие матчи квалификации к Евро-2024, мы наконец узнаем тех, кто поедет в Германию. Сюжетов много, но один из главных – сборная Израиля. Раздел «Ставки» на Sports.ru хочет понять – за счет чего один из главных аутсайдеров группы I дал бой.

 

● Группа I – одна из самых сбалансированных в этом отборе, посоревноваться за это звание может только H, где Казахстан, Дания, Словения и Финляндия.

● У румын отличная позиция, но непростой календарь, при этом ничья против израильтян, скорее всего, решит все проблемы. Аналогичная история и у швейцарцев. Израиль же обострит борьбу, если победит Швейцарию, но практически лишится шансов, если этого не произойдет. У Косово сугубо математические расклады, но их легко запомнить – две победы плюс осечка Швейцарии в матче с Израилем и Израиля в игре с Румынией.

И все-таки букмекеры не сомневаются в проходе швейцарцев (1.10), верят в румын (1.50) и ниже оценивают шансы израильтян (2.20). На косоваров обращать внимание не стали. Вероятность выхода напрямую: Швейцария – 90%, Румыния – 67%, Израиль – 45%.

● Из-за конфликта Израиля и Палестины израильтяне не играли за сборную в октябре. У всех команд в квалификации к Евро-2024 осталось максимум две ноябрьские игры, а вот у Израиля – сразу четыре.

В календарь вмешалась ФИФА и как смогла расставила все эти матчи – меньше чем за полторы недели пройдут сразу четыре игры. 12 ноября уже была встреча с Косово,  ФИФА утвердила особые правила на эту игру: «В состав могут быть вызваны без ограничений футболисты из местных чемпионатов и максимум по одному игроку из клубов зарубежных лиг». Итог – проигрыш 0:1.

15-го – со Швейцарией, 18-го – с Румынией, 21-го – с Андоррой. Залетели прямо в клубный календарь – 12-го много матчей во всех топ-лигах.

● Проигрыш Косово подпортил шансы на выход, теперь надо компенсировать отставание в четыре очка. Но есть и плюс – игра с Андоррой, плюс со Швейцарией и Румынией дома. Победа в матче с кем-то из лидеров группы плюс победа над Андоррой и все получится.

● Букмекеры пока выкатили коэффициенты на матчи со Швейцарией (15 ноября) и Румынией (18 ноября). В ближайшей игре с сыроварами Израиль – лютый андердог. На победу выставили коэффициент 6.60, на ничью – 4.30. При это на европейцев – скудные 1.53.

С румынами все сложно – тут нет явного фаворита по версии БК – 2.75 на Израиль, 2.80 на Румынию.

Что на ближайший матч?

● Из трендов на игру со швейцарцами сразу бросается в глаза гол Израиля. Команда забивает гол в 13 из 15 последних матчей, коэффициент на игру – 1.74.

● Во втором тайме команда Алона Хазана забивает в последних 12 из 14 игр, коэффициент – 2.50.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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Фото: Facebook/IsraelFootballAssociation

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