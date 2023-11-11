«Урал» не побеждает 10 матчей подряд, хотя шел вторым. Гончаренко – аут?

«Урал» превратился из, возможно, главного открытия сезона (от «Краснодара» все же ждали прорыва, пора), в провал. Абсолютная краснота, желтизна и прочие цвета кроме «зеленого» в календаре, провал с «Крыльями» 1:3 сегодня – как один из последних гвоздей в шансы Гончаренко продолжать тренировать в Екатеринбурге.

Радел «Ставки» на Sports.ru предлагает восстановить хронологию падения, ну и понять, как можно ставить на команду дальше.

● «Урал» проиграл 4 матча подряд и не побеждает в 10 играх РПЛ. Дальше – «Краснодар». Сегодня команда Виктора Гончаренко уступила «Крыльям Советов» в матче 15-го тура Мир РПЛ (1:3). Это четвертое подряд поражение «Урала» в чемпионате – ранее он проиграл «Сочи» (1:4), «Динамо» (1:2) и «Рубину» (0:1).

Клуб из Екатеринбурга не одержал ни одной победы в 10 последних матчах в рамках РПЛ – у него 7 поражений и 3 ничьих.

● При этом в четырех матчах – против «Ахмата» (0:1), «Факела» (0:0), «Сочи» (1:4) и «Рубина» (0:1) rкоманда Гончаренко шла фаворитом.

● Если расширить серию «Урала» на Фонбет Кубок России, то картина еще печальнее: всего одна победа над «Рубином» третьего октября, девять поражений и четыре ничейных результата.

● Но проблемы не только с игрой, в эту серию уместился судейский скандал, рефери Роман Галимов принял несколько слишком спорных решений в матче с «Ростовом» (2:2).

● Спасение у «Локо» на 96-й минуте 8 октября, два смазанных пенальти у 18-летнего Ишкова, короче, тонет «Урал» по всем фронтам.

● Итог к середине чемпионата – 12-е место, разница голов (-7), 29% сухих матчей, 43% игр, где забивали обе команды, тотал больше 1,5 проходил в 64% игр, а 2,5 – в 50%.

● Коэффициент на победу в РПЛ – 1000.00, на вылет – 3.28. Как говорится, до вершин не добрался.

«У нас сейчас такая ситуация, что нам надо остановить падение. Таких матчей, где мы чуть‑чуть лучше соперника, но не набираем очки или берем одно, очень много. К сожалению, мелкие, досадные ошибки. Есть матчи, где они легко прощаются, сейчас из таких мелких деталей пропускаем голы. Мы пока не можем с этим справиться», – говорил Виктор Гончаренко после поражения от «Рубина» в 14-м туре. После «Крыльев Советов», возможно, кто-то другой будет готовить команду.

Хотя президент «Урала» Григорий Иванов не намерен увольнять Виктора Гончаренко с поста главного тренера, сказав: «В честь чего он будет уволен?».

Задача на вторую половину сезона проста – не вылететь. Но это если только все сложится, впереди, как говорили выше – «Краснодар».

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын