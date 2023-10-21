В субботу «Нефтехимик» и «Балтика» дадут бой топам, а «Локо» пробьет тотал

Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает три интересных тренда на субботу. В программе только РПЛ и КХЛ, ничего лишнего.

3,5

«Локомотив» сыграет с «Динамо» в рамках 12-го тура РПЛ. В последних четырех очных матчах команды забивали минимум четыре гола – 4:2, 1:3, 3:2, 3:3.

В сегодняшней игре тотал голов больше 3,5 идет с коэффициентом 2.55. Ставки на тотал больше 2,5 принимаются за 1.67.

Зачем проигрывать?

«Нефтехимик» подумал именно так перед игрой со СКА в КХЛ. Отличный тренд на хозяев, хотя букмекерский фаворит известен – «Нефтехимик» не проигрывает в основное время дома в восьми (!) матчах подряд в КХЛ. На продолжение впечатляющей серии – 2.17.

Балтийский берег

Клуб из Калининграда проиграл всего один домашний матч в сезоне РПЛ – «Уралу» (0:1) в 5-м туре. Также были три победы и одна ничья. Ставка на то, что «Балтика» не проиграет «Краснодару», принимается с коэффициентом 1.66.

Победа калининградцев идет за 3.40, успех лидера РПЛ оценивается в 2.30. Поставить на ничью можно за 3.40.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович