Оживляем отбор Евро ставками: Франция и Бельгия забьют во вторых таймах сложных матчей, Ирландия сыграет вничью до перерыва

В пятницу пройдут семь матчей квалификации к Евро-2024. Очевидных вариантов не так много, но кое-что рассмотреть вполне интересно.

В матче Эстонии и Азербайджана совсем не ждут голов. А мы – просим!

Здесь настолько прогнут низ, что котируется он всего за 1.49. Неужели все так плохо с голами в матчах с участием этих команд? Например, на ТБ1.75 предлагается 1.67, а на ТБ2 – 1.80. Как часто проходили эти тоталы в последнее время?

Считаем ТБ2. У Эстонии: в пяти матчах квалификации к Евро (разные соперники) – четыре прохода и один возврат, в шести играх Лиги наций (соперники примерно того же уровня) – три прохода, два возврата, один проигрыш.

У Азербайджана: в четырех играх квалификации – два прохода, один возврат, один проигрыш, в шести матчах ЛН – по два раза и проход, и возврат, и проигрыш.

С одной стороны, странно ставить на верх в случае, где букмекеры упрямо заявляют о низе, с другой, цифры настраивают минимум на возврат при ТБ2 или даже на маленькую выгоду при ТБ1.75. Решать вам – стоит ли того подобный риск.

Кстати, в игре Эстония – Азербайджан можно присмотреться еще к ТМ3.5 желтых карточек за 2.09 – такой тотал не прошел только раз за последние 13 матчей у эстонцев и 10 игр азербайджанцев. Даже предлагается ТМ4 за 1.70.

Нидерланды – Франция: гости не станут прерывать серию по голам во вторых таймах

А такая серия достигла уже десяти матчей с учетом товарищеского против немцев – там рисковала прерваться, но перед финальным свистком выручил Антуан Гризманн. Сейчас – еще один сложный соперник. Кстати, а как он играет после перерыва?

Если брать вообще все матчи с начала 2022 года – товарищеские, Лигу наций, ЧМ, квалификацию к Евро, то получится, что сыграно всего 19: в десяти Нидерланды пропускали во втором тайме, в девяти – нет.

Если брать сопоставимых соперников – Германию, Бельгию (дважды), Аргентину, Францию, Италию и Хорватию, то голландцы после перерыва пропускали пять раз, а не пропускали – два.

В общем, гол Франции во втором тайме котируется за 1.65.

Лихтенштейн и Босния не будут много фолить. Ну, не должны

Просто статистика – ТМ25.5 лишь раз не сыграл у Лихтенштейна в последних 10 домашних матчах, а у Боснии и Герцеговины – в последних 10 выездных. И просто факт, сюда не вписывающийся – 29 фолов в матче между этими командами в первом круге.

Но важный момент в мотивации, а она у боснийцев невысока – слишком уже далеко в таблице Португалия и Словакия. ТМ25.5 по фолам предлагается за серьезные 2.12, так что есть ТМ26.5 за 1.82 и даже ТМ27.5 – за 1.60.

Ирландия снова сыграет вничью до перерыва

Сборная Ирландии в квалификации к Евро четырежды в пяти матчах сыграла вничью в первом тайме. За более ранний период ситуация чуть иная – в Лиге наций и товарищеских матчах четырежды была ничья, а пять раз – не было.

У Греции нет перекоса в квалификации – дважды была ничья, еще трижды – нет. Хотя с Ирландией в первом круге к перерыву сыграли 1:1.

Коэффициент на ничью по итогам первого тайма в матче Ирландия – Греция загнут до 1.87.

Бельгия результативна во вторых таймах, но впереди сложный матч

У бельгийцев статистика результативности после перерыва не была яркой ни в Лиге наций (трижды забивали, трижды – нет), ни на чемпионате мира (трижды не забивали). Но при Доменико Тедеско команда практически регулярно забивает во вторых таймах. Только в одном из шести матчей с учетом товарищеского против немцев это не сработало.

При этом в трех непростых играх против Германии (товарняк), Австрии и Швеции (квалификация) бельгийцы обязательно забивали после перерыва.

Сейчас они сыграют в гостях против Австрии, которая за шесть последних матчах пропускала во втором тайме в половине из них. А в прошлой Лиге наций – в четырех матчах из шести. Не сказать, что статистика прямо кричащая, но и далеко не идеальная.

Гол бельгийцев во втором тайме матча Австрия – Бельгия котируется за 1.76.

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Фото: /Linnea Rheborg, Justin Setterfield