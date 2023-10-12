Угловые Армении, тотал Шотландии, гол Чалова и победа сборной России в футбольной «Ставке дня»

В разделе «Ставки» на Sports.ru сегодня специальный выпуск «Ставки дня». Пролетим над Европой и матчами отбора, про Камерун тоже не забудем.

Армения и угловые

Сборная играет на выезде с Латвией и идет фаворитом за 1.94 – этот вариант, если уверены. Мы же нырнем в смолл-маркет, где есть классный тренд на гостей: Армения подает меньше 4,5 угловых в востми матчах подряд в квалификации. На то, что и сегодня много не наберется – вкусные 2.14.

Россия – победная

Сборная России не побеждает с марта, но идет фаворитом в матче с Камеруном за 2.10. Поставить на ничью можно за 3.35, на победу Камеруна дают коэффициент 3.60. От команд не ждут много голов – тотал меньше 2,5 идет за 1.62. Ставка «обе забьют» сыграет с коэффициентом 2.00. В последних восьми матчах верх прошел только дважды, низы были в остальных шести матчах. Мы это видели при Карпине и раньше – еще в квалификации к ЧМ-2022: из тех семи матчей пять были низовыми.

При этом наивысший шанс на гол у Федора Чалова – на это дают коэффициент 3.40.

Шотландия – голевая