Угловые Армении, тотал Шотландии, гол Чалова и победа сборной России в футбольной «Ставке дня»
В разделе «Ставки» на Sports.ru сегодня специальный выпуск «Ставки дня». Пролетим над Европой и матчами отбора, про Камерун тоже не забудем.
Армения и угловые
Сборная играет на выезде с Латвией и идет фаворитом за 1.94 – этот вариант, если уверены. Мы же нырнем в смолл-маркет, где есть классный тренд на гостей: Армения подает меньше 4,5 угловых в востми матчах подряд в квалификации. На то, что и сегодня много не наберется – вкусные 2.14.
Россия – победная
Сборная России не побеждает с марта, но идет фаворитом в матче с Камеруном за 2.10. Поставить на ничью можно за 3.35, на победу Камеруна дают коэффициент 3.60. От команд не ждут много голов – тотал меньше 2,5 идет за 1.62. Ставка «обе забьют» сыграет с коэффициентом 2.00. В последних восьми матчах верх прошел только дважды, низы были в остальных шести матчах. Мы это видели при Карпине и раньше – еще в квалификации к ЧМ-2022: из тех семи матчей пять были низовыми.
При этом наивысший шанс на гол у Федора Чалова – на это дают коэффициент 3.40.
Шотландия – голевая
Испания и Шотландия встретятся в рамках отборочного турнира к Евро-2024, при этом гости могут забронировать путевку в Германию. Шотландия забивает более одного гола в 5 матчах подряд. В игре с Испанией тренд продолжится за 6.50.
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