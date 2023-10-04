«Мы обязаны брать 12 очков с «Серветтом» и «Шерифом». «Рома» раздавила соперника (4:0), а Жозе разговорился

Группа G в Лиге Европы подарила сразу десять мячей, причем хозяева грохнули оппонентов всухую: «Рома» разобралась с «Серветтом» 4:0, «Славия» уничтожила «Шериф» 6:0.

Что происходит в группе, какие коэффициенты на победителя и как менялись сегодня коэффициенты? Привычно разбираемся с разделом «Ставки» на Sports.ru.

«Все команды Серии А сильнее этих соперников». Жозе после разгрома – как всегда

Перед матчем с «Серветтом» Ромелу Лукаку вышел на серию из 12 игр в Лиге европы, где он забивал.

Началось в 2014-м году, когда нападающий забил за «Эвертон» в ворота «Вольфсбурга» (2:0), и растянулось на 12 матчей с 16 голами. На прошлой неделе Лукаку дебютировал в ЛЕ за «Рому» и снова забил – победный в матче с «Шерифом» (2:1).

Соперником сегодня выступил дебютант группового этапа ЛЕ «Серветт», который впервые приехал в Италию на официальный матч. До матча с «Ромой» в 15 последних матчах «Серветт» одержал всего 3 победы, две из которых – над командами низших лиг в Кубке Швейцарии. Сегодня тоже не получилось.

Ромелу Лукаку забил очередной гол за «Рому» в середине первого тайма, теперь на счету форварда 5 голов в 7 матчах за «Рому» в Серии А и Лиге Европы. На гол бельгийца перед игрой давали 1.82.

Дубль добавил Белотти, показав, кто вожак ближайшего резерва «Ромы». Еще одним мячом отметился Пеллегрини. Коэффициент на победу «Ромы» в прематче был 1.30, в моменте перед первым мячом он доходил до 1.44, а потом стабильно держался на отметке в 1.07 весь матч.

Осталось только поправить дела в Серии А, где «Рома» всплывает (или не всплывает, пока не очень понятно), находясь на 13-й строчке.

Правда, у Жозе есть объяснение: «Разница в уровне сопротивления. При всем уважении к «Шерифу» и «Серветту», с командами из Серии А играть намного сложнее, все команды Серии А сильнее этих соперников. Мы взяли шесть очков, но это было ожидаемо, даже с заменами мы просто сильнее. Мы обязаны брать 12 очков в матчах с «Шерифом» и «Серветтом».

Что касается «Славии», там другая история. Это очень хорошая команда, которая без проблем могла бы играть в Лиге чемпионов».

«Славия» размазала «Шериф» – еще увереннее, чем «Рома»

Шесть – ноль.

Дома «Славия» не стала тянуть с мячами, оформив два за первые десять минут. Дальше – больше, добавили еще четыре и уверенно проехали по «Шерифу».

Разгром может стать сюрпризом, но и букмекеры котировали «Славию» в прематче за 1.36, и в домашнем чемпионате они больше чем в порядке:

● идут на втором месте после 10 туров с 24 очками, впереди – «Спарта» с 26 баллами. Обе команды не проиграли, вот только у «Славии» на одну ничью больше (7 побед и 3 ничейных результата);

● средний xG 2,27 (наивысший показатель в лиге);

● 17 забитых и пять пропущенных мячей;

● правда, тотал больше 2,5 голов проходил только в 30% игр, но уровень «Шерифа» позволяет.

Теперь в группе G два лидера со стопроцентными показателями – «Славия» и «Рома» набрали по шесть очков, «Серветт» и «Шериф» с нулями. Очная встреча лидеров пройдет 26 октября после перерыва на игры сборных, тогда и станет ясно – чьи шансы на выход в плей-офф с первого места выше.

«Рома» все еще второй фаворит турнира с 15.00 на победу, выше только «Ливерпуль» с 4.00.

Фото: Gettyimages.ru/Paolo Bruno; East News/AP Photo/Petr David Josek; Federico Proietti/Keystone Press Agency/Global Look Press