Ставки на Спортс
Блог

«Мы обязаны брать 12 очков с «Серветтом» и «Шерифом». «Рома» раздавила соперника (4:0), а Жозе разговорился

Лига Европы УЕФА Лига Европы УЕФА
Ставки на сегодня Ставки на сегодня
Серветт Серветт
Ставки на футбол Ставки на футбол
Рома Рома
Ставки на спорт Ставки на спорт
Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку
Славия Прага Славия Прага
Шериф Шериф
Жозе Моуринью Жозе Моуринью
Ставки Ставки
Бонусы букмекеры Рейтинг букмекеров Букмекеры Зарубежные букмекеры

Группа G в Лиге Европы подарила сразу десять мячей, причем хозяева грохнули оппонентов всухую: «Рома» разобралась с «Серветтом» 4:0, «Славия» уничтожила «Шериф» 6:0.

Что происходит в группе, какие коэффициенты на победителя и как менялись сегодня коэффициенты? Привычно разбираемся с разделом «Ставки» на Sports.ru.

«Все команды Серии А сильнее этих соперников». Жозе после разгрома – как всегда

Перед матчем с «Серветтом» Ромелу Лукаку вышел на серию из 12 игр в Лиге европы, где он забивал. 

Началось в 2014-м году, когда нападающий забил за «Эвертон» в ворота «Вольфсбурга» (2:0), и растянулось на 12 матчей с 16 голами. На прошлой неделе Лукаку дебютировал в ЛЕ за «Рому» и снова забил – победный в матче с «Шерифом» (2:1).

Соперником сегодня выступил дебютант группового этапа ЛЕ «Серветт», который впервые приехал в Италию на официальный матч. До матча с «Ромой» в 15 последних матчах «Серветт» одержал всего 3 победы, две из которых – над командами низших лиг в Кубке Швейцарии. Сегодня тоже не получилось.

Ромелу Лукаку забил очередной гол за «Рому» в середине первого тайма, теперь на счету форварда 5 голов в 7 матчах за «Рому» в Серии А и Лиге Европы. На гол бельгийца перед игрой давали 1.82.

Дубль добавил Белотти, показав, кто вожак ближайшего резерва «Ромы». Еще одним мячом отметился Пеллегрини. Коэффициент на победу «Ромы» в прематче был 1.30, в моменте перед первым мячом он доходил до 1.44, а потом стабильно держался на отметке в 1.07 весь матч. 

Осталось только поправить дела в Серии А, где «Рома» всплывает (или не всплывает, пока не очень понятно), находясь на 13-й строчке. 

Правда, у Жозе есть объяснение: «Разница в уровне сопротивления. При всем уважении к «Шерифу» и «Серветту», с командами из Серии А играть намного сложнее, все команды Серии А сильнее этих соперников. Мы взяли шесть очков, но это было ожидаемо, даже с заменами мы просто сильнее. Мы обязаны брать 12 очков в матчах с «Шерифом» и «Серветтом».

Что касается «Славии», там другая история. Это очень хорошая команда, которая без проблем могла бы играть в Лиге чемпионов».

«Славия» размазала «Шериф» – еще увереннее, чем «Рома»

Шесть – ноль. 

Дома «Славия» не стала тянуть с мячами, оформив два за первые десять минут. Дальше – больше, добавили еще четыре и уверенно проехали по «Шерифу».

Разгром может стать сюрпризом, но и букмекеры котировали «Славию» в прематче за 1.36, и в домашнем чемпионате они больше чем в порядке:

● идут на втором месте после 10 туров с 24 очками, впереди – «Спарта» с 26 баллами. Обе команды не проиграли, вот только у «Славии» на одну ничью больше (7 побед и 3 ничейных результата);

● средний xG 2,27 (наивысший показатель в лиге);

● 17 забитых и пять пропущенных мячей;

● правда, тотал больше 2,5 голов проходил только в 30% игр, но уровень «Шерифа» позволяет.

Теперь в группе G два лидера со стопроцентными показателями – «Славия» и «Рома» набрали по шесть очков, «Серветт» и «Шериф» с нулями. Очная встреча лидеров пройдет 26 октября после перерыва на игры сборных, тогда и станет ясно – чьи шансы на выход в плей-офф с первого места выше.

«Рома» все еще второй фаворит турнира с 15.00 на победу, выше только «Ливерпуль» с 4.00.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«Лугано» проигрывал «Бешикташу» в гостях 0:2, за девять минут перевернул матч – 3:2. А коэффициент на победу доходил до 100.00

Два суперкамбэка «Браги» и «Шахтера» в Лиге чемпионов за два дня! Коэффициенты на их победы дошли до 36.00 и 41.00

Фото: Gettyimages.ru/Paolo Bruno; East News/AP Photo/Petr David Josek; Federico Proietti/Keystone Press Agency/Global Look Press

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий