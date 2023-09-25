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Третий период ЦСКА, фолы «Атлетико» и угловые «Ромы» сегодня

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Как всегда Раздел «Ставки» на Sports.ru с линиями и трендами на сегодняшние матчи. Футбол и немного хоккея на вечер!

ЦСКА и цифра три

Москвичи принимают «Сочи» в КХЛ и третий период хорош во всем. Во-первых, ЦСКА не выигрывает третий период в семи из восьми последних матчей, во-вторых – в 13 из 14 последних матчей в целом, в-третьих – «Сочи» не проигрывает третий период в шести матчах подряд. Коэффициент сегодня идет за 1.85.

«Атлетико» – фаворит, но смотрим на смолл-маркет

С «Осасуной» можно быть уверенным в одном – тотале на фолы. Тотал меньше 25,5 фолов сыграл в девяти очных встречах подряд, задел на десятую! Коэффициент - 1.85.

«Рома» пришла в чувства, но ставить на победу не рекомендуется

В гостях у «Дженоа» команда Моуринью может и проиграть, поэтому не рискуем, а смотрим на угловые римлян. «Рома» подает больше 9,5 корнеров в девяти из десяти очных встреч с «Дженоа», на продолжение серии – 1.79.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

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