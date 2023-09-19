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Англичане пропустят голы в Лиге Европы и Лиге конференций, а еще весело сыграет «Клаксвик». На что поставить сегодня

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В четверг стартует групповой этап Лиги Европы и продолжатся матчи в группах Лиги конференций, а еще пройдут очередные игры в КХЛ. Что поставить? Рассматриваем варианты.

«Обе забьют» на «Ливерпуль» в Австрии

«Ливерпуль» сыграет в гостях против ЛАСКа. Сомнений хотя бы в одном голе англичан вообще нет никаких – коэффициент на это не доходит даже до 1.10. А вот с «обе забьют» ситуация повеселее – 1.79.

Аргумента в пользу такого события, пожалуй, два. Первый – «Ливерпуль» наверняка поставит смешанный состав: группа легкая, очки набирать и дальше будет несложно, а впереди в АПЛ непростой матч против бодро начавшего «Вест Хэма».

Второй аргумент – статистика, по которой в матчах «Ливерпуля» в этом сезоне вариант «обе забьют» не прошел лишь однажды. Впрочем, было это исключительно в пяти турах АПЛ.

Дебют «Брайтона» – с пропущенным голом

Пока в параллельном матче этой группы будут разбираться «Аякс» и «Марсель», «Брайтон» сыграет первый в истории матч еврокубка против АЕКа. Англичане – абсолютные фавориты, на них предлагаются минусовые форы.

А что по голам? Команда пропустила во всех матчах этого сезона и в четырех последних – прошлого, то есть серия с пропущенными голами достигла уже девяти игр. В шести домашних матчах подряд – также пропущенные голы.

АЕК хоть уже давно без Массимо Карреры, но все равно в порядке. И забил в девяти из последних десяти игр, в том числе в еврокубках. На его гол «Брайтону» в гостях – коэффициент 2.03.

В Лиге конференций английский клуб тоже пропустит?

Здесь матч «Легия» – «Астон Вилла», но и коэффициент на гол поляков пониже – 1.60. Аргументы? Из последних 27 домашних матчей во всех турнирах «Легия» не забила только в одном, такая серия тянется с весны 2022 года. Да и вообще поляки обязательно забивали в последних 12 играх.

«Астон Вилла» только однажды отыграла всухую в последних девяти выездных играх – разбив в ЛК шотландский «Хиберниан». В остальных восьми матчах – обязательно пропускала.

А матч «Клаксвика» будет зрелищным

Виновники отставки Станислава Черчесова начнут путь в групповом этапе ЛК с матча в Словакии. Тут все сходится – «Слован» в пяти последних домашних играх неизменно пробивал ТБ2.5, как и в пяти подряд матчах ЛК. А у «Клаксвика» всегда веселые выезды – верх в восьми из последних девяти гостевых игр.

На ТБ2.5 в матче «Слован» – «Клаксвик» установлен коэффициент 1.76.

В КХЛ опять болеем против голов в одном из периодов

А именно – в третьем периоде матча «Салават Юлаев» – «Автомобилист». В семи из последних восьми домашних игр «Салавата» ТМ1.5 был пробит в последнюю 20-минутку. В случае с «Автомобилистом» такой же тотал проходит в последних пяти матчах.

Если так будет и сейчас – сыграет коэффициент 1.82.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«Ливерпуль» и «Астон Вилла» должны брать евротрофеи, «Арис» Кокорина и «Клаксвик» котируются низко. Расклады по Лиге Европы и Лиге конференций

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ото: Gettyimages.ru/Stu Forster; Facebook/LegiaWarszawa

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