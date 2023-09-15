Стартует азиатская Лига чемпионов! Бензема отправится на родину Харатьяна, Неймар – к клубу из Намангана, Роналду – к Черевченко

18 сентября – старт группового этапа азиатской Лиги чемпионов. Все внимание к клубам из Саудовской Аравии. Необычный формат турнира, не очень знакомый состав групп, любопытные коэффициенты – все это в нашем материале.

В группе играют 40 команды – как они выходят в плей-офф?

На групповом этапе азиатской Лиги чемпионов есть сразу десять групп по четыре команды. Пять групп с А по Е представляют западный регион, еще пять – с F по J – восточный. В каждом из регионов – по 20 клубов из десяти стран.

Команды проводят по шесть матчей – дома и на выезде с каждым соперником по группе. При равенстве очков сначала считаются личные встречи, затем разница мячей и количество забитых.

Самое главное – кто выходит из этих десяти групп. Формат нестандартный, но с выходом все просто: десять победителей групп, а также по три лучшие команды с пяти вторых мест в каждом из регионов. Итого – 16, они образуют 1/8 финала.

Любопытно, что даты туров практически совпадают с Лигой чемпионов в Европе. Один тур пройдет в сентябре, два – в октябре, два – в ноябре и еще один, разнесенный по двум разным неделям, – в декабре.

Какие команды из Саудовской Аравии сыграют и с кем: сплошная экзотика для звезд – ОАЭ, Туркменистан, Ирак, Индия

Саудовская Аравия представлена четырьмя клубами. Это чемпионы двух прошлых сезонов – «Аль-Хилаль» и «Аль-Иттихад», вторая команда прошлого сезона – «Аль-Наср», победитель позапрошлого розыгрыша Кубка – «Аль-Фейха».

• «Аль-Фейха» – наименее яркая команда из Саудовской Аравии в этом турнире – представлена в группе А. Знакомые лица – 40-летний сербский голкипер Владимир Стойкович, экс-спартаковец и финалист Лиги Европы Фешн Сакала, бывший форвард «Црвены Звезды» Милан Павков, забивший в 2018-м два гола «Ливерпулю» в Лиге чемпионов. Здесь же играют экс-футболист «Монако» Генри Оньекуру и арендованный у «Фиорентины» Абдельхамид Сабири.

Сразиться предстоит с узбекским «Пахтакором», где выступает бывший игрок «Урала» Михал Кухарчик, «Аль-Айном» из ОАЭ, который возглавляет экс-тренер «Аякса» Альфред Схройдер, и туркменским клубом «Ахал» из городка Аннау (около 30 тысяч жителей), который впервые в прошлом году выиграл чемпионат страны.

• В группе С выступает «Аль-Иттихад» с Фабиньо, Нголо Канте и Каримом Бензема. Соперники – иранский «Сепахан», который возглавляет Жозе Мораиш – бывший ассистент Жозе Моуринью в «Интере», «Реале» и «Челси», клуб «Аль-Кува» – второй по чемпионствам в Ираке, а также узбекский АГМК, который тренирует Мирджалол Касымов. Кстати, АГМК представляет город Алмалык – оттуда родом Элла Памфилова и Дмитрий Харатьян.

• Группу D наверняка возглавит «Аль-Хилаль» с Неймаром, Малкомом, Александаром Митровичем и Рубеном Невешем. Для этого предстоит справиться с иранским «Нассаджи», чей единственный трофей в 64-летней истории – победа в Кубке Ирана в 2022 году (в прошлом сезоне чемпионата клуб финишировал четвертым с конца), а также с индийским «Мумбаи Сити» – бывшим клубом Фредрика Юнгберга, Николя Анелька и Диего Форлана.

Еще один соперник – узбекский «Навбахор» из Намангана вместе с Остоном Уруновым, который единственный раз выигрывал местный чемпионат 27 лет назад.

• «Аль-Наср» Криштиану Роналду, Садьо Мане, Марцело Брозовича и Отавио попал в группу Е к «Персеполису» – самой титулованной команде Ирана, катарскому «Аль-Духаилю», куда Фелипе Коутиньо отбыл в аренду играть под руководством Эрнана Креспо, и «Истиклолу» – рекордсмену по чемпионствам в Таджикистане, который сейчас тренирует Игорь Черевченко.

Кто выиграет Лигу чемпионов Азии: есть три звездных претендента и клубы из Японии и Кореи

Три главных фаворита выделяются сразу, все они из Саудовской Аравии – это «Аль-Иттихад» и «Аль-Хилаль» (коэффициенты 8.00 на победу в турнире), а также «Аль-Наср» (9.00).

Следующие пять команд по шансам – из Японии и Южной Кореи. По 13.00 дают на «Йокогаму» (семикратный чемпион Японии, но без побед в ЛЧ), «Ураву» (действующий чемпион ЛЧ из Японии) и «Ульсан» (корейцы побеждали три года назад). По 15.00 – на корейские «Пхохан» (три титула – больше только у «Аль-Хилаля») и «Чонбук», в котором трудится Дан Петреску.

«Аль-Фейха» далека от фаворитов со своим коэффициентом 50.00 на чемпионство. Впереди него по цифрам – сразу половина команд группового этапа ЛЧ.

Еще есть линии на действия Роналду в группе: ТБ3.5 голов оценивается в 1.45 (меньше – 2.55), ТБ1.5 и ТМ1.5 ассистов – по 1.85, больше одного дубля – 1.65 (меньше – 2.10). Есть одинаковый коэффициент 1.85 на хет-трик – или случится, или нет. В гол со штрафного букмекеры не верят (7.00), как и в минимум две желтые карточки (4.00).

В первом туре – два суперфаворита из Саудовской Аравии

Домашние команды – однозначные фавориты, так что на их прямую победу даже нет никакого смысла ставить. П1 в игре «Аль-Иттихад» – АГМК идет за 1.092, а в матче «Аль-Хилаль» – «Навбахор» – за 1.101. Впрочем, и «Аль-Наср» тоже котируют высоко на выезде против «Персеполиса» – победа за 1.56.

«Аль-Фейха» – тоже фаворит в гостевой игре против «Ахала», но коэффициент куда выше – 1.95.

Начало – 18 сентября: в 19:00 по московскому времени сыграют «Аль-Иттихад» и АГМК, а в 21:00 – «Аль-Хилаль» и «Навбахор». На следующий день матч «Ахал» – «Аль-Фейха» начнется в 19:00, а «Персеполис» – «Аль-Наср» – в 21:00.

Фото: Mutsu Kawamori/Global Look Press; Gettyimages.ru/Francois Nel