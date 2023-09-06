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Беллингема не котировали как лучшего бомбардира, а он уже второй. Как букмекеры реагируют на старт звездных новичков

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В стартовых турах нового футбольного сезона уже проявили себя звездные новички, купленные за большие деньги. Мы посмотрели в список самых крупных трансферов лета и отследили у атакующих игроков изменение коэффициентов на их победу в списках бомбардиров

Джуд Беллингем своими голами обрушил коэффициент на лучшего бомбардира в Испании

Беллингем перебрался за 100+ миллионов евро в «Реал» из дортмундской «Боруссии» и начал блестяще – забил во всех четырех турах Ла Лиги, у него 5+1 по «гол плюс пас» за это время.

Сейчас Беллингем у букмекеров уже второй претендент на звание лучшего бомбардира сезона Ла Лиги. У первого коэффициент объяснимо низок – 1.55 на Роберта Левандовского. На Беллингема сейчас дают 5.50.

Любопытно, что месяц назад коэффициент был 101.00. Стоило забить подряд в трех турах – он повалился до 34.00. Перед перерывом на матчи сборных можно было видеть коэффициент на уровне 11.00. Сейчас он еще ниже.

Кейн и так был главным фаворитом – тут ничего не поменялось

Одна звезда ушла из Бундеслиги, другая – пришла: Харри Кейн уехал в «Баварию» и ожидаемо начал забивать с первого тура – отличился в игре с «Вердером», исполнил дубль «Аугсбургу». 3+1 по «гол плюс пас» в первых трех турах немецкого чемпионата – бодрый старт.

На победе Кейна в гонке бомбардиров Бундеслиги особо не заработаешь – коэффициент всего 1.40. А можно ли было раньше? Едва ли – коэффициент и перед стартом сезона подвисал максимум на уровне 1.50-1.55.

Хейлунд немного потерял позиции, но сыграл всего лишь матч

Расмус Хейлунд стал игроком «МЮ» в начале августа – «Аталанте» перепало 75 миллионов евро. Август ушел на залечивание травмы и адаптацию, дебют состоялся уже в сентябре. Пусть и не слишком полноценный – около получаса после выхода на замену. И не очень-то счастливый – «МЮ» проиграл «Арсеналу».

Явным фаворитом бомбардирской гонки в АПЛ остается Эрлинг Холанд (совсем неинтересно – 1.30), но можно поставить и на Хейлунда – за 60.00.

Перед началом сезона в АПЛ встречались коэффициенты 17.00, 21.00 и 26.00 на Хейлунда. В течение месяца значение медленно увеличивалось. Впрочем, и сейчас можно найти БК, в которых коэффициент на победу Хейлунда сохраняется на уровне 34.00.

Хавертц всерьез не рассматривается из-за слабого начала

«Арсенал» раскошелился на 75 миллионов евро ради Хавертца, но немцу пока сложно. Ноль результативных действий за первые 313 минут в АПЛ за новый клуб, удивительные аналогии Микела Артеты, успеха пока нет.

Сейчас коэффициенты на его лидерство в списке бомбардиров доходят даже до 201.00 в зависимости от БК. Поначалу после трансфера и до старта сезона цифры располагались на уровне 50.00 и 70.00.

Собослаи уже забил и неплохо освоился

«Ливерпуль» не пожалел на него 70 миллионов евро и пока только радуется: венгр провел четыре хороших матча и забил «Астон Вилле».

Брали его не для голов, так что и коэффициент вроде 251.00 на победу в гонке бомбардиров некоторое время назад удивлять был не должен. Но сейчас уже можно ставить за 81.00. Только вот надо ли.

Мэйсон Маунт – пока как Хейлунд

Маунт перебрался в «МЮ» из «Челси» за 64 миллиона. Сыграл два матча – и свалился с травмой. Видеть его в числе лучших бомбардиров было бы и так странно – и уже тем более самым забивающим, так что коэффициент 101.00 перед сезоном был понятным.

Сейчас – уже 251.00 на уровне Марсьяля, Алли, Хименеса и остальных.

Нкунку был обречен изначально – из-за травмы

Кристофер Нкунку перебрался за 60 миллионов и к старту сезона привез с собой травму колена, с которой не расстанется примерно до конца года – травмировался в последнем матче предсезонки и перенес операцию на колене.

Если перед сезоном коэффициент на звание лучше бомбардира повисал на уровне 26.00, то сейчас – почти в десять раз больше и доходит до 201.00.

Малком ярко стартовал, но сейчас коэффициент стал выше

Малкома «Аль-Хилаль» забрал у «Зенита» за 60 миллионов. Тут же влетел хет-трик в ворота «Абхи», а затем бразилец забил и «Аль-Иттифаку». 4+1 по «гол плюс пас» за пять туров.

Сейчас Малком в списке потенциальных победителей чемпионской гонки в Саудовской Аравии идет восьмым – коэффициент на это событие выставлен 17.00. Изначально до старта сезона он был 26.00, а потом снизился вдвое после хет-трика. Сейчас – немного вырос. Но более явными кандидатами считаются Роналду, Митрович, Мане, Бензема, Неймар, Хамдалла и Фирмино.

Неймар токсично ушел из «ПСЖ», не играет но все еще в топе бомбардиров

Самый дорогой игрок в истории саудовского футбола (Неймара купили за 90 миллионов евро) пока не дебютировал в чемпионате, и это печально с точки зрения перспектив на «Золотую бутсу» чемпионата. Роналду с шестью мячами, Хамдалла и Мане оформили пять, одноклубник Малком с 4 мячами. А что по линии на Неймара?

Прямо сейчас бразилец котируется пятым в гонке бомбардиров с 11.00, но что-то подсказывает, что с каждым днем эта цифра будет все выше и выше. 

А Коло-Муани токсично пришел, чтобы навязать конкуренцию Мбаппе

Подрывная деятельность и выкручивание рук и ног «Айнтрахту» под конец лета принесли плоды – Рандаль Коло-Муани укатил в Париж (по тактике другого новичка команды Усмана Дембеле), и отказался возвращаться на тренировочную базу команды, пока не оформят сделку с «ПСЖ». «Айнтрахт» отбивался все лето, в итоге провел идеальную сделку в 90 миллионов евро.

Теперь Рандаль должен навязать борьбу за французскую «Золотую бутсу», а учитывая опыт в заколачивании мячей во Франции (21 мяч за два года в основе «Нанта») и приличный кэф в 10.00 (такой же, как у Бен-Йеддера, идущего с 4 голами), возможно, что все и сложится.

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Фото: IMAGO/Paul Terry, Shaina Benhiyoun/Keystone Press Agency, Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press; instagram.com/psg

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