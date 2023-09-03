Ставки на Спортс
Блог

Чего ждать в четвертьфиналах ЧМ по баскету? Заруба Дончича и Шэя, озлобленная сборная США, сюрпризы от Латвии и Литвы

Ставки на сегодня Ставки на сегодня
сборная Латвии сборная Латвии
чемпионат мира по баскетболу чемпионат мира по баскетболу
Лука Дончич Лука Дончич
сборная Италии сборная Италии
Ставки на баскетбол Ставки на баскетбол
сборная Канады сборная Канады
сборная США сборная США
Шэй Гилджес-Александер Шэй Гилджес-Александер
сборная Сербии сборная Сербии
Чемпионат мира по баскетболу 2023
сборная Германии сборная Германии
Ставки на спорт Ставки на спорт
Энтони Эдвардс Энтони Эдвардс
сборная Словении сборная Словении
сборная Литвы сборная Литвы
Ставки Ставки
Бонусы букмекеры Рейтинг букмекеров Букмекеры Зарубежные букмекеры

Сегодня на чемпионате мира по баскетболу стартуют четвертьфиналы. Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает рассмотреть линии на игры и рассказать, что вообще происходит на турнире.

Кто удивил?

• Сборная Франции, вылетевшая с турнира. Безвольная игра трехцветных, проблемы с попаданием трехочковых, отсутствие легкости и скорости – кажется, мы говорим про какую-то другую команду но таковы реалии.

• Сборная Канады – шикарный состав из молодых (и не очень) звезд НБА, Шэй Гилджес-Александер в роли вожака и реального претендента на звание лучшего игрока турнира (4.40 на победу).

• Доминиканская республика/Карл-Энтони Таунс и Южный Судан. Просто, потому что играли в баскетбол и показали, что тренироваться можно и на бетонном полу.

• И еще одна команда, про которую ниже.

Что в четвертьфиналах?

Литва против Сербии

Незначительными фаворитами выступают литовцы, почему? Просто они нанесли поражение сборной США на групповом этапе впервые с 2002 года. Да, американцы не проигрывали больше двадцати лет, пропустив при этом 110 очков за 40 минут, а еще полностью провалились под щитами.

Из интересного – практически зеркальные форы на игру:

Сборная Литвы побеждает с форой (+3,5) в пяти матчах подряд, коэффициент сегодня 1.55.

Сборная Сербии побеждает с форой (-3,5) в шести из семи игр на ЧМ, коэффициент 2.50.

Италия против США

Пощечина от Литвы должна сыграть злую шутку со сборной Италии, которая, скорее всего, попадет под уязвленных и даже мотивированных игроков сборной США, Американцы страдают на этом ЧМ из-за отсутствия центровых, габаритов у команды почти нет. Коуч Керр, конечно, попытался сыграть в смоллбол и быстрые атаки, но сначала получил 31:49 от Черногории, потом от Литвы 27:43. 

В мире привыкли играть в догматичный баскетбол, где центровые – основополагающая команды, тут вам не НБА. Про это писал Вадим Борисов, это видно невооруженным взглядом, это доказывают на чемпионатах мира из турнира к турниру. 

Что же до матча с Италией? Все просто: 11.50 на победу европейцев против 1.06. Исчерпывающе.

При этом тоже можно присмотреться к форе, ведь сборная Италии побеждает с форой (+13.5) в 37 матчах подряд. Сегодня классный кэф в 2.38.

Германия против Латвии

Мы сознательно не писали про сборную Латвии в начале, чтобы похвалить здесь. Команда не только вышла из группы с Францией и Канадой, но и поражает объемами бросков с трехочковой линии. Матч с немцами, кажется, самый интересный из-за эффекта неожиданности. Да и не сказать, что сборная Германии однозначный фаворит, на победу Латвии выставлены приличные 4.30.

Единственный вопрос, на который можно ответить: к какому тоталу присмотреться? У обеих команд есть планка в тотал меньше, примерно в одних пределах, однако существенно отличающаяся. Смотрите:

Тотал меньше 173,5 очков сыграл в семи из восьми последних матчей немцев, а ТМ 167,5 очков – в пяти гостевых у Латвии. Да, гостевая площадка тут условна, но все же. 

На более надежный ТМ 173,5 – 1.59.

Готовы рискнуть? Тогда ТМ 167,5 за 2.10.

Канада против Словении

Лука Дончич против канадской диаспоры НБА. Фавориты, конечно, с кленовым листом на флаге, но, помашет ли Лука Дончич рукой после очередного трехочкового

Опять же стоит подумать о линии на тотал, ведь предугадать победителя довольно сложно. Тем более этот чемпионат мира показал, что команды, идущие андердогами по коэффициентам – вполне себе побеждают. В третий игровой день на ЧМ букмекерские андердоги победили в 5 матчах из 8, а ROI составил 146,7%.

Исходя из статистики тотал меньше 176,5 очков сыграл в шести из семи последних матчей канадцев. После поражения от немцев (71:100), Дончич вполне может провалить матч, тем более помощников у него почти нет. 

Коэффициент на ТМ (176,5) очков – 1.99.

Но еще интереснее смотрится линия на «Самого результативного игрока турнира по количеству очков». Первые два месте у Луки и Гилджес-Александра.

Прямо сейчас у Дончича 132 очка, кэф на победу – 1.40.

У Шэя – 119 очков, кэф на победу – 3.00.

Ближайший преследователь Энтони Эдвардс с 101 очком, но на его победу кэф составляет космические 20.00. Получается, что кто проходит дальше, скорее всего и станет лучшим по этому показателю. Дополнительная интрига – всегда хорошо.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Как теперь ставить на Месси в МЛС: низкий коэффициент на гол в ближайшем матче, уже другие сезонные тоталы

Средний xG в АПЛ вырос с 2,99 до 3,54. Что это значит для ставок?

Фото: Nicholas Muller/Keystone Press Agency, Sijori Images/Keystone Press Agency, YUTAKA/AFLO, IMAGO/Alexander Trienitz, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alexwrangel87
Идёт ЧМ по баскетболу, и практически ни одной статьи разберающей 1/4 финала. Позор
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джинобля
Единственная аналитика от sports.ru в преддверии плей-офф чемпионата мира это анализ ставок от какого-то букмекера...
Браво, ребята. Пробиваете дно все ниже и ниже
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий