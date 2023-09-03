Чего ждать в четвертьфиналах ЧМ по баскету? Заруба Дончича и Шэя, озлобленная сборная США, сюрпризы от Латвии и Литвы

Сегодня на чемпионате мира по баскетболу стартуют четвертьфиналы. Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает рассмотреть линии на игры и рассказать, что вообще происходит на турнире.

Кто удивил?

• Сборная Франции, вылетевшая с турнира. Безвольная игра трехцветных, проблемы с попаданием трехочковых, отсутствие легкости и скорости – кажется, мы говорим про какую-то другую команду но таковы реалии.

• Сборная Канады – шикарный состав из молодых (и не очень) звезд НБА, Шэй Гилджес-Александер в роли вожака и реального претендента на звание лучшего игрока турнира (4.40 на победу).

• Доминиканская республика/Карл-Энтони Таунс и Южный Судан. Просто, потому что играли в баскетбол и показали, что тренироваться можно и на бетонном полу.

• И еще одна команда, про которую ниже.

Что в четвертьфиналах?

Литва против Сербии

Незначительными фаворитами выступают литовцы, почему? Просто они нанесли поражение сборной США на групповом этапе впервые с 2002 года. Да, американцы не проигрывали больше двадцати лет, пропустив при этом 110 очков за 40 минут, а еще полностью провалились под щитами.

Из интересного – практически зеркальные форы на игру:

Сборная Литвы побеждает с форой (+3,5) в пяти матчах подряд, коэффициент сегодня 1.55 .

Сборная Сербии побеждает с форой (-3,5) в шести из семи игр на ЧМ, коэффициент 2.50 .

Италия против США

Пощечина от Литвы должна сыграть злую шутку со сборной Италии, которая, скорее всего, попадет под уязвленных и даже мотивированных игроков сборной США, Американцы страдают на этом ЧМ из-за отсутствия центровых, габаритов у команды почти нет. Коуч Керр, конечно, попытался сыграть в смоллбол и быстрые атаки, но сначала получил 31:49 от Черногории, потом от Литвы 27:43.

В мире привыкли играть в догматичный баскетбол, где центровые – основополагающая команды, тут вам не НБА. Про это писал Вадим Борисов, это видно невооруженным взглядом, это доказывают на чемпионатах мира из турнира к турниру.

Что же до матча с Италией? Все просто: 11.50 на победу европейцев против 1.06. Исчерпывающе.

При этом тоже можно присмотреться к форе, ведь сборная Италии побеждает с форой (+13.5) в 37 матчах подряд. Сегодня классный кэф в 2.38 .

Германия против Латвии

Мы сознательно не писали про сборную Латвии в начале, чтобы похвалить здесь. Команда не только вышла из группы с Францией и Канадой, но и поражает объемами бросков с трехочковой линии. Матч с немцами, кажется, самый интересный из-за эффекта неожиданности. Да и не сказать, что сборная Германии однозначный фаворит, на победу Латвии выставлены приличные 4.30 .

Единственный вопрос, на который можно ответить: к какому тоталу присмотреться? У обеих команд есть планка в тотал меньше, примерно в одних пределах, однако существенно отличающаяся. Смотрите:

Тотал меньше 173,5 очков сыграл в семи из восьми последних матчей немцев, а ТМ 167,5 очков – в пяти гостевых у Латвии. Да, гостевая площадка тут условна, но все же.

На более надежный ТМ 173,5 – 1.59.

Готовы рискнуть? Тогда ТМ 167,5 за 2.10.

Канада против Словении

Лука Дончич против канадской диаспоры НБА. Фавориты, конечно, с кленовым листом на флаге, но, помашет ли Лука Дончич рукой после очередного трехочкового?

Опять же стоит подумать о линии на тотал, ведь предугадать победителя довольно сложно. Тем более этот чемпионат мира показал, что команды, идущие андердогами по коэффициентам – вполне себе побеждают. В третий игровой день на ЧМ букмекерские андердоги победили в 5 матчах из 8, а ROI составил 146,7%.

Исходя из статистики тотал меньше 176,5 очков сыграл в шести из семи последних матчей канадцев. После поражения от немцев (71:100), Дончич вполне может провалить матч, тем более помощников у него почти нет.

Коэффициент на ТМ (176,5) очков – 1.99 .

Но еще интереснее смотрится линия на «Самого результативного игрока турнира по количеству очков». Первые два месте у Луки и Гилджес-Александра.

Прямо сейчас у Дончича 132 очка, кэф на победу – 1.40 .

У Шэя – 119 очков, кэф на победу – 3.00 .

Ближайший преследователь Энтони Эдвардс с 101 очком, но на его победу кэф составляет космические 20.00 . Получается, что кто проходит дальше, скорее всего и станет лучшим по этому показателю. Дополнительная интрига – всегда хорошо.

Фото: Nicholas Muller/Keystone Press Agency, Sijori Images/Keystone Press Agency, YUTAKA/AFLO, IMAGO/Alexander Trienitz, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press