Как поставить на голы Головина, Кузяева и Захаряна? Какие шансы у Миранчука и Кокорина?

Россиян в топ-5 лигах после переезда Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» стало пятеро, но после перехода Александра Кокорина в кипрский «Арис» – снова четверо. Мы уже предвкушали старт сезона для четырех из них и изучали коэффициенты на различные ставки.

Оцениваем ситуацию спустя месяц.

Александр Головин снова забивает во Франции – линия голов уже 6.5, а передач – 5.5

Головин начал шестой сезон во французской Лиге 1 и наверняка через несколько месяцев сыграет 200-й матч в составе «Монако». Пока же он стартовал с двух желтых карточек в первых четырех турах, а также с гола в ворота «Ланса». А его клуб по итогам четырех матчей гордо возглавил таблицу турнира с 13 забитыми мячами.

БЕТСИТИ определял равноценный тотал в 1.85 на количество голов и голевых передач Головина. У «Тенниси» и Т Б6.5, и ТМ6.5 на голы котируется за 1.85, а по ассистам расклад следующий: ТБ5.5 выставлен за 1.67, а ТМ5.5 – за 2.07 . В прошлом сезоне россиянину удалось сделать 8+7.

А что по шансам его команды? На чемпионство дается 11.00 – третий результат после «ПСЖ» и «Марселя». На победу в Кубке – равные шансы с «Лансом» (15.00), а выше они у «ПСЖ», «Марселя» и «Лиона».

Алексей Миранчук – пока в клубе, который будет биться за топ-4

Здесь история выглядит грустнее: «Торино» хотел купить Миранчука, но не купил, постарался арендовать, но не арендовал. Сам же российский полузащитник не играл в предсезонных матчах «Аталанты», залечивая травму. Летом он так никуда и не перешел. В официальных играх пока не появлялся. Хотя в прошлом сезоне в «Торино» заработал 4+5 по «гол плюс пас».

Надежда есть, согласно словам агента Вадима Шпинева: «У него состоялся хороший и продуктивный разговор с Гасперини, во время которого тренер сказал: «Леша, спокойно готовься. В сборную не поедешь. Мы за тобой следили, мы тебя знаем, все будет хорошо. У тебя будут шансы, так что работай».

Букмекеры выделяют в Италии топ-4 – «Интер», «Милан», «Наполи» и «Ювентус» и только вслед за ними котируют «Аталанту». Кстати, ее шансы на чемпионство сравнимы с котировками на «Лацио» и «Рому» – по 25.00 у всех трех команд. В списке претендентов на Кубок «Аталанта» идет седьмой по счету с коэффициентом 17.00.

Вопрос, будет ли Миранчук наблюдать за реализацией этих шансов со скамейки или покажет себя в «Аталанте»?

Александр Кокорин снова уехал в аренду в «Арис»

Кокорин продуктивно провел прошлый сезон на Кипре – выиграл чемпионат с «Арисом», забил 11 голов. Но так как принадлежал «Фиорентине» – вернулся в клуб, где забивал в предсезонных играх. Итальянцы так и не смогли никому его продать – пришлось включать в заявку на чемпионат... чтобы снова отдать в аренду в «Арис».

В Серии А Кокорин так и не успел сыграть в этом сезоне – «Фиорентина» без него разгромила «Дженоа», сыграла вничью с «Лечче» и крупно уступила «Интеру». Зато в Лиге конференций Кокорин вышел на несколько минут в игре с «Рапидом». Теперь ушел на повышение в Лигу Европы.

Ранее БЕТСИТИ предлагала линию в ТБ1.5 голов за 2.40 или ТМ1.5 – за 1.51. Аналогично и по голевым передачам – ТБ1.5 за 3.00 и ТМ1.5 – за 1.34 . В итоге линию сняли, а новую – на чемпионат Кипра, пока не открыли.

На то, что «Арис» выйдет из группы в Лиге Европы дают 5.00. Из соперников там «Бетис», «Рейнджерс» и «Спарта».

Далер Кузяев забивает в Лиге 1, так что линия на голы – уже 5.5

В общем, не пора ли Миранчуку и Кокорину перебираться во французскую Лигу 1? У россиян в ней все хорошо. Яркий пример – Головин, а с этого сезона – и Далер Кузяев, который тут же вписался в игру «Гавра».

«Гавр» сыграл два домашних матча – Кузяев уже успел забить в обоих, досталось «Бресту» и «Лорьяну». В последней игре против «Лорьяна» L’Équipe выставила ему семерку по десятибалльной шкале и озаглавила материал: «Лучшие и худшие игроки матча «Гавр» – «Лорьян»: Кузяев, царь родился».

Ранее Sports.ru писал, что в начале сезона аналитики букмекерских контор выставили тотал в 2,5 гола за сезон и закрыли линию во время игры с «Лорьяном».

«Тенниси» предлагает поставить на ТМ5.5 голов Кузяева за 1.60, а на ТБ5.5 – за 2.20. По голевым передачам такие же коэффициенты – ТМ2.5 за 1.60, ТБ2.5 – за 2.2 0 .

«Гавр» же, по оценкам букмекеров, остается одним из четырех аутсайдеров Лиги 1 вместе с «Брестом», «Клермоном» и «Метцем». Напомним, из лиги напрямую вылетают две худшие команды, а третья с конца играет в стыках.

Арсен Захарян дебютировал в «Реал Сосьедад», линия – 2.5 на голы и 3.5 – на ассисты

За пару недель Захарян уже успел познакомиться с Примерой – дважды выходил на 15-20 минут в матчах «Реал Сосьедад» против «Лас-Пальмаса» и «Гранады». Результативных действий пока нет, но у 20-летнего россиянина все впереди.

БЕТСИТИ еще до перехода игрока в испанский клуб выставлял линию в 3.5 голов (больше – 2.10, меньше – 1.65), 3.5 ассистов (по 1.85) и 3.5 желтых карточек (больше – 2.03, меньше – 1.70).

Сейчас есть котировки «Тенниси». ТБ2.5 голов идет за 1.72, а ТМ2.5 – за 2.00. Что касается голевых передач, то ТМ3.5 выставлен за 1.72, а ТБ3.5 – за 2.00 .

У новой команды Захаряна – коэффициент 100.00 на чемпионство в Испании. Но выше оцениваются только шансы «Реала», «Барселоны» и «Атлетико». Если же «Реал Сосьедад» выиграет свою группу в Лиге чемпионов (с «Интером», «Бенфикой» и «Зальцбургом»), то сыграет коэффициент 6.00.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, Mutsu Kawamori/AFLO, Alfredo Falcone/Keystone Press Agency/Global Look Press; East News/LOIC VENANCE / AFP, Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP