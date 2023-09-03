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На что ставить в матче «Арсенала» и «МЮ»? Лондонцы – фавориты, голов будет мало

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В центральном матче четвертого тура АПЛ сыграют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Если смотреть на составы, то у хозяев явное преимущество, ведь «Юнайтед», по сути, сыграет без левого защитника, стараясь прикрыть отсутствие травмированных Далотом (скорее всего). 

У «Арсенала» три игрока лечатся (Жезус, Эль-Ненни и Тимбер).

Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает посмотреть линию БЕТСИТИ и выбрать интересные события. Лондонцы – безоговорочные фавориты матча. На победу «Арсенала» выставлен коэффициент 1.80, на «МЮ» – 4.40, ничья оценивается в 4.10.

«Арсенал» пропускает в первом тайме и играет на «тотал меньше»

В трех матчах сезона команда Микеля Артеты только один раз пропустила в первом тайме – от «Фулхэма» дома на первой минуте! Забил Андреас Перейра, который играл за «Манчестер Юнайтед».  

А при чем тут первые таймы? Лондонцы пропускают в первые 45 минут в четырех последних очных матчах с «МЮ» в АПЛ. Коэффициент на продление – 2.20.

Еще «Арсенал» почти не преодолевает отметку в 2,5 мяча в 15 из 17 последних очных встреч. С другими клубами играют на тотал меньше 2,5 в семи из восьми последних матчей. Коэффициент сегодня – 1.43.

«МЮ» тоже предпочитает «тотал меньше», еще и на выезде

Тотал меньше 3,5 голов сыграл в 9 из 10 последних выездных матчей «Юнайтед», вполне ложится на тренд «Арсенала». Сегодня ТМ 3,5 идет за 1.70.

Маркус Рэшфорд пока не забивал в этом сезоне, однако форвард отметился в последнем официальном матче между командами в январе. На гол Рэша сегодня – 3.20.

Не стоит забывать и про Расмуса Хейлунда, который может дебютировать, однако линии на его гол пока нет.

Cтартовый свисток – в 18:30. Не забывайте: ставьте ответственно!

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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Фото: East News/Rich Graessle/Icon Sportswire; Gettyimages.ru/Al Bello, Rich Schultz

1 комментарий

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Crazy Writer
Арсена идет фаворитом... Напрасно! вспоминая даже прошлый сезон 1й круг - как ужасен был МЮ и как хорош Арсенал - отлетели от манчестера без шансов. Зная как мои мальчики любят пожарить и привозить сами себе в защите и полузащите, плюс куча привозов от гк и пропущенные голы с центра поля.. Да при уже подтвержденной еще и травме Парти(о чем в вашем тексте ни слова, за то вспомнили Эльнени, который не лечится а просто неликвид уже совсем, со времен Венгера так и не смог заиграть). Ставить надо на то что Арс пропустит точно. Могут создать кучу моментов(но как всегда - может просто не залететь ни один). И кэф 4 на МЮ соблазн, но опасно. Крч Арсенал точно пропустит 1, это вот 90%. На все остальное 50-60.
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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