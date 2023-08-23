За кем следить и кто удивит на US Open-2023? Медведев, Мирра Андреева и Маррей здесь

На US Open прошла жеребьевка основной сетки. Турнир пройдет на харде – базовом покрытии современного тура. Но это не значит, что весь хард одинаковый. Джон Макинрой говорил, что многое на US Open будет зависеть от того, насколько быстрым он окажется – а это зависит от множества факторов: количества слоев акрила, которое положат организаторы, доли песка в этой массе и даже количества помывок корта.

Другой эксперт и тренер Даррен Кейхилл говорил в эфире ESPN, что корты в этом году медленнее, чем на последних US Open – но в целом относительно быстрые.

А это значит, что для успеха игрокам нужен классический современный теннис: мощные подачи, сильные форхенды, смены направлений ударов с обеих сторон, но при этом умение двигаться и контратаковать. Короче, база тура.

Вместе с главным экспертом раздела «Теннис» на Sports.ru Павлом Ниткиным, разбираемся, за кем следить, кто может удивить и что интересного ждет нас на US Open.

Даниил Медведев

После турнира в Цинциннати, где Джокович и Алькарас выдали великий финал, и не особо внятных выступлений Медведева на подготовительных «Мастерсах» про Даниила немного забыли. Но он все же один из лучших хардовиков в мире и всегда способен выстрелить.

US Open – его любимый турнир, единственный «Большой шлем», который он брал. И если он комфортно вкатится, то будет опасен для всех.

Медведев, Рублев и Хачанов попали в одну четверть сетки и в одну половину с Алькарасом, поэтому классные матчи ожидаются почти со старта турнира. Аналитики букмекерских контор считают Даниила третьим фаворитом турнира после Новака Джоковича и Карлоса Алькараса, коэффициент на победу 10.00.

А на потенциальный финал Джокович против Медведева выставлен коэффициент 6.50.

Энди Маррей

Чемпион-2012 очень настроен на выход во вторую неделю и в принципе на это способен – если не попадет на кого-то из топов на ранних этапах. И если не помешают травмы – например, мышцы живота, из-за которых он снялся с «Мастерсов» в Торонто и Цинциннати.

А еще надо пристально следить за его уровнем усталости – потому что Маррей выигрывает довольно много матчей, но они почти всегда получаются затяжными. И в какой-то момент он выдыхается. Аналитики не сильно верят в то, что британцу хватит запала, поэтому коэффициент на победу Маррея в турнире всего 60.00.

Александр Зверев

Немец постепенно приходит в себя после травмы голеностопа и затяжного периода посредственной игры, который за ней последовал. В Цинциннати он впервые почти за полтора года обыграл соперника из топ-10 и вышел в полуфинал, где уступил будущему чемпиону Новаку Джоковичу.

А еще ему традиционно везет с сетками на «Больших шлемах», так что далекий проход возможен и сейчас. Коэффициент 30.00 и топ-5 в списке фаворитов только подтверждает наши слова.

Из интересного, ставка на проход любого из россиянин в полуфинал – 1.72. В финал – 3.40.

Мирра Андреева

На последних двух «Больших шлемах» 16-летняя россиянка начинала в квалификации и в итоге хорошо проходила по основной сетке, где ее останавливали состоявшиеся топы уровня топ-10. В Нью-Йорке она впервые сыграет в основе напрямую.

В этом году на турнирах WTA Андреева никогда не проигрывает в первом круге, и если она не попадет на кого-нибудь из топ-10 сразу, у нее будут хорошие шансы продолжить продвижение к вершине, начатое на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне».

В этот раз коэффициент на победу Андреевой на US Open выставили на 45.00.

Людмила Самсонова

Россиянка провела героический турнир в Монреале, где ей банально не хватило сил на финал, который был для нее вторым матчем за день. Но в целом у нее такая игра, что если она идет, то всем должно быть страшно. Особенно на средней скорости харде, где ей, с одной стороны, хватает мощи, чтобы забивать и крушить, а с другой – движения, чтобы не позволять этого делать соперницам.

20.00 не самый плохой кэф , тем более в женском розыгрыше US Open-2023 все очень плотно по мнению аналитиков БК. Так что проход Людмилы в поздние этапы турнира выглядит практически решенным делом.

Циньвэнь Чжэн

Королева Циньвэнь уже очень давно жаждет большого прорыва, но пока с этим возникают проблемы. Однако на харде в августе она показывала неплохие результаты – в Монреале проиграла будущей финалистке Самсоновой, а в Цинциннати первой ракетке мира Иге Швентек, причем взяв первый сет.

На китаянку стоит обращать внимание всегда, потому что потенциал у нее огромный. И кажется, что будет достаточно одного большого результата, чтобы обрести веру в себя и начать разрывать.

Следить за играми Чжэн в обязательном порядке.

На выход россиянки в полуфинал турнира – 2.20, в финал – 5.00.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Jamie Squire