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Кто поборется с Кейном за «Золотую бутсу» Бундеслиги? Француз, интересующий «ПСЖ», поборовший рак Аллер и нкункузаменитель из «Лейпцига»

Садьо Мане Садьо Мане
Бавария Бавария
Кевин Беренс Кевин Беренс
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Унион Берлин Унион Берлин
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Лои Опенда Лои Опенда
Никлас Фюллькруг Никлас Фюллькруг
бундеслига Германия бундеслига Германия
Харри Кейн Харри Кейн
Себастьян Аллер Себастьян Аллер
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В Бундеслиге уже сыгран первый тур и многие считают, что никаких интриг в чемпионате, где играет «Бавария». Раздел «Ставки» на Sports.ru предложил свои варианты на команды, которые могут залететь в топ-4. Теперь – кто сможет помешать Харри Кейну забрать «Золотую бутсу» чемпионата.

Коэффициенты на лучшего бомбардира Бундеслиги по линии БЕТСИТИ.

Мы специально показали, как обстояли дела до переезда англичанина и после. Линия до переезда вызывала вопросы, например: 

• Серж Гнабри с 14 мячами два сезона подряд? Выглядит солидно, но разве после прихода Тухеля он не стал играть ближе к полузащите?

• Эрик Шупо-Мотинг – уже теплее, но тоже после прихода Тухеля немного стух. 10 голов за сезон в Германии не повод для гордости.

• Тимо Вернер? С 9 мячами на позиции форварда? 

После – вопросов стало больше. Да, Коло-Муани на месте, как и Лои Опенда, ставший внезапно третьим с 11.00. А как топ-6 букмекерской конторы выглядит сейчас? У нас есть вопросы!

• Кейн;

• Коло-Муани;

• Опенда;

• Аллер;

• Гнабри;

• Шик.

А редакция раздела «Ставки» нашла конк

Харри Кейн

Главная звезда Бундеслиги прямо сейчас и долгожданный наследник талантов Роберта Левандовски. Кейн освободился от золотой клетки Дэниэла Леви, уехал в лучшую команду Германии, сходу сделал 1+1 в матче против «Вердера» и по мнению букмекеров – с отрывом главный претендент на звание лучшего бомбардира. Кажется, комментарии излишни, просто сильнейший форвард в прайме, коэффициент – 1.50.

Рандаль Коло-Муани

С отрывом лучший игрок «Айнтрахта», выбравший пока что развитие во Франкфурте, деньгам Парижа, Англии и других богатых провинций. «ПСЖ» не смог купить мужчину с первого раза за 60 миллионов, готовит второе предложение в районе 70.

В прошлом сезоне француз стал лучшим игроком чемпионата по гол+пас (15+11), уступив в гонке бомбардиров Нкунку и Фюллькругу всего один мяч. Останется ли игрок в «Айнтрахте», или купится на предложение «ПСЖ» и рассказы про светлое будущее, пока что именно Рандаль – один из главных фаворитов, хотя коэффициент почти 10.00.

Лерой Сане и Себастьян Аллер

Такие разные по стилю игроки котируются в разных букмекерских конторах по разному. Например, БЕТСИТИ дает 11.00 на Себастьяна и 20.00 на Лероя, а вот у «Фонбета» – одинаковый кэф. Сане больше не конкурирует с Мане в «Баварии», оформил дубль и, возможно, из-за этого взлетел в котировках букмекеров. Хотя ждать прорыва от Лероя не стоит, в прошлом сезоне он был лишь 26 в гонке снайперов с 8 голами, и только два раза забивал 10 мячей за карьеру в чемпионатах. Отчего так высоко? Загадка.

Себ Аллер поборол рак в прошлом сезоне и стал базой для завершения атак «Дортмунда». Всего за полсезона он обогнал того же Сане по голам (9 в чемпионате), классно подыгрывал и скидывал. Короче, если Нмеча, Забитцер и Ройс будут вырезать на гиганта мячи, то голы полетят. И да, по стилю Аллер – тот же Кейн. Выводы делайте сами.

Никлас Фюллькруг

Никлас стал главным открытием прошлого сезона, запомнившийся не только своим талантом находить щелочку, как Роман Широков (прозвище Фюллькруга – «Щель» из-за щелочки между зубами), но и тем, что уступил Нкунку в гонке бомбардиров по доп показателям. А еще Никлас отыграл на ЧМ за сборную Германии и даже забил испанцам. 

В этом сезоне «Вердер» точно не стал сильнее, да и к манере игры Фюллькруга точно привыкли, поэтому ждать прорыва в результативности и адекватной борьбы за «бутсу» не стоит. Коэффициент в 17.00 для тех, кто хочет рискнуть. 

Кевин Беренс и Лои Опенда

«Унион» готов к еврокубкам и тому, чтобы доказать всем в Германии, что прошлый сезон – результат грамотной работы тренера Фишера и крутой команде, а не статистическая погрешность.

Беренс в 32 года решил отпраздновать старт сезона хет-триком в ворота «Майнца», причем все мячи забил головой. Ждать от форварда пачки голов в конце сезона не надо, за три года в Первой Бундеслиге он ни разу не оформлял больше 8 голов. В БЕТСИТИ нет линии, но из-за трех голов у других букмекеров на него коэффициент упал до 15.00.

Лои Опенда переехал в «Лейпциг», чтобы заменить Кристофера Нкунку в основе. Бельгиец прибавляет с сезона-2020/21, постоянно обновляя количество мячей в конце года. В составе «Ланса» Опенда отметился 21 голом в чемпионате Франции, укатил на повышение в Германию, закрепился в сборной Бельгии и даже забил в первом туре. Аналитики, конечно, смотрят на то, что это дебютный сезон в Германии (и все тут иначе, нежели в Лиге 1), поэтому на него и выставлен кэф 11.00.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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Фото: IMAGO/Oliver Baumgart, Frank Hoermann / SVEN SIMON, Ulrich Hufnagel/Global Look Press

Кто станет лучшим бомбардиром Бундеслиги?
5 голосов
Кейн
100%
Харри Кейн
Коло-Муани
0%
Рандаль Коло-Муани
Аллер
0%
Себастьян Аллер
Опенда
0%
Лои Опенда
Сане
0%
Лерой Сане
Кто-то другой
0%
Эрик-Максим Шупо-Мотинг

1 комментарий

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Unknown Forusha
Кэф 17 на Шупо это очень мало) дай бог 3-5 забьет
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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