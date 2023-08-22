Кто поборется с Кейном за «Золотую бутсу» Бундеслиги? Француз, интересующий «ПСЖ», поборовший рак Аллер и нкункузаменитель из «Лейпцига»

В Бундеслиге уже сыгран первый тур и многие считают, что никаких интриг в чемпионате, где играет «Бавария». Раздел «Ставки» на Sports.ru предложил свои варианты на команды, которые могут залететь в топ-4. Теперь – кто сможет помешать Харри Кейну забрать «Золотую бутсу» чемпионата.

Коэффициенты на лучшего бомбардира Бундеслиги по линии БЕТСИТИ.

Мы специально показали, как обстояли дела до переезда англичанина и после. Линия до переезда вызывала вопросы, например:

• Серж Гнабри с 14 мячами два сезона подряд? Выглядит солидно, но разве после прихода Тухеля он не стал играть ближе к полузащите?

• Эрик Шупо-Мотинг – уже теплее, но тоже после прихода Тухеля немного стух. 10 голов за сезон в Германии не повод для гордости.

• Тимо Вернер? С 9 мячами на позиции форварда?

После – вопросов стало больше. Да, Коло-Муани на месте, как и Лои Опенда, ставший внезапно третьим с 11.00. А как топ-6 букмекерской конторы выглядит сейчас? У нас есть вопросы!

• Кейн;

• Коло-Муани;

• Опенда;

• Аллер;

• Гнабри;

• Шик.

А редакция раздела «Ставки» нашла конк

Харри Кейн

Главная звезда Бундеслиги прямо сейчас и долгожданный наследник талантов Роберта Левандовски. Кейн освободился от золотой клетки Дэниэла Леви, уехал в лучшую команду Германии, сходу сделал 1+1 в матче против «Вердера» и по мнению букмекеров – с отрывом главный претендент на звание лучшего бомбардира. Кажется, комментарии излишни, просто сильнейший форвард в прайме, коэффициент – 1.50.

Рандаль Коло-Муани

С отрывом лучший игрок «Айнтрахта», выбравший пока что развитие во Франкфурте, деньгам Парижа, Англии и других богатых провинций. «ПСЖ» не смог купить мужчину с первого раза за 60 миллионов, готовит второе предложение в районе 70.

В прошлом сезоне француз стал лучшим игроком чемпионата по гол+пас (15+11), уступив в гонке бомбардиров Нкунку и Фюллькругу всего один мяч. Останется ли игрок в «Айнтрахте», или купится на предложение «ПСЖ» и рассказы про светлое будущее, пока что именно Рандаль – один из главных фаворитов, хотя коэффициент почти 10.00.

Лерой Сане и Себастьян Аллер

Такие разные по стилю игроки котируются в разных букмекерских конторах по разному. Например, БЕТСИТИ дает 11.00 на Себастьяна и 20.00 на Лероя, а вот у «Фонбета» – одинаковый кэф. Сане больше не конкурирует с Мане в «Баварии», оформил дубль и, возможно, из-за этого взлетел в котировках букмекеров. Хотя ждать прорыва от Лероя не стоит, в прошлом сезоне он был лишь 26 в гонке снайперов с 8 голами, и только два раза забивал 10 мячей за карьеру в чемпионатах. Отчего так высоко? Загадка.

Себ Аллер поборол рак в прошлом сезоне и стал базой для завершения атак «Дортмунда». Всего за полсезона он обогнал того же Сане по голам (9 в чемпионате), классно подыгрывал и скидывал. Короче, если Нмеча, Забитцер и Ройс будут вырезать на гиганта мячи, то голы полетят. И да, по стилю Аллер – тот же Кейн. Выводы делайте сами.

Никлас Фюллькруг

Никлас стал главным открытием прошлого сезона, запомнившийся не только своим талантом находить щелочку, как Роман Широков (прозвище Фюллькруга – «Щель» из-за щелочки между зубами), но и тем, что уступил Нкунку в гонке бомбардиров по доп показателям. А еще Никлас отыграл на ЧМ за сборную Германии и даже забил испанцам.

В этом сезоне «Вердер» точно не стал сильнее, да и к манере игры Фюллькруга точно привыкли, поэтому ждать прорыва в результативности и адекватной борьбы за «бутсу» не стоит. Коэффициент в 17.00 для тех, кто хочет рискнуть.

Кевин Беренс и Лои Опенда

«Унион» готов к еврокубкам и тому, чтобы доказать всем в Германии, что прошлый сезон – результат грамотной работы тренера Фишера и крутой команде, а не статистическая погрешность.

Беренс в 32 года решил отпраздновать старт сезона хет-триком в ворота «Майнца», причем все мячи забил головой. Ждать от форварда пачки голов в конце сезона не надо, за три года в Первой Бундеслиге он ни разу не оформлял больше 8 голов. В БЕТСИТИ нет линии, но из-за трех голов у других букмекеров на него коэффициент упал до 15.00.

Лои Опенда переехал в «Лейпциг», чтобы заменить Кристофера Нкунку в основе. Бельгиец прибавляет с сезона-2020/21, постоянно обновляя количество мячей в конце года. В составе «Ланса» Опенда отметился 21 голом в чемпионате Франции, укатил на повышение в Германию, закрепился в сборной Бельгии и даже забил в первом туре. Аналитики, конечно, смотрят на то, что это дебютный сезон в Германии (и все тут иначе, нежели в Лиге 1), поэтому на него и выставлен кэф 11.00.

Фото: IMAGO/Oliver Baumgart, Frank Hoermann / SVEN SIMON, Ulrich Hufnagel/Global Look Press