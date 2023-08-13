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Неймар в «Аль-Хилале» = личный самолет и условия, как у Роналду. А что по коэффициентам?

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«Аль-Хилаль» согласовал двухлетний контракт с Неймаром. Зарплата – 80 миллионов евро в год. Как сообщал RMC Sport, «ПСЖ» получит 70-80 млн евро, но сумма может вырасти до 120 млн за счет бонусов.

Теперь у «Аль-Хилаля» пара каталонцев в атаке, Нея купили в пару к Малкому, который устроил карнавал среди барханов. БЕТСИТИ сразу предложил линию на результативность бразильца в новом чемпионате:

• равнозначный коэффициент 1.85 на тотал в 18,5 голов;

• те же 1.85 на тотал в 1,5 голов со штрафного удара;

• и снова 1.85, но на тотал 11,5 голевых передач.

Выжигание полуфланга в прошлом сезоне Лиги 1, судя по тепловой карте от Sofascore, наглядно демонстрирует заряженность Нея на результат. Кажется, с результативностью проблем не будет.

 

Статистика только красит. 

• 20 матчей в Лиге 1, 13+11 по гол+пас;

• при xG 8,08 и xA 7,37;

• 80,6 касаний в среднем за матч

• 15 созданных шансов при 2,5 ключевых пасах;

• 1,9 успешных обводок в среднем;

• и всего 5 карточек (4 желтые и одна красная).

А лучшим сезоном в Париже стал дебютный-2017/18, когда только в Лиге 1 бразилец оформил 20+16 по системе гол+пас.

По данным FootMercato, за два года в Саудовской Аравии Неймар может заработать от 300 до 400 млн евро. Некоторые пишут о чистой зарплате в 100 млн евро, однако она не учитывает все плюшки, на которые сможет претендовать бразилец.

Помимо зарплаты Неймар получит еще несколько бонусов:

• в его распоряжении будет частный самолет − такие же условия у Криштиану Роналду;

• как и португальцу, ему разрешат жить вместе со своей девушкой Бруной Бьянкарди, даже учитывая тот факт, что в браке они не состоят (в Саудовской Аравии такое сожительство запрещено законом);

• плюс бразильцу предоставят большую виллу и весь обслуживающий персонал;

• форвард получит по 80 тысяч евро за каждую победу с «Аль-Хилалем».

• отдельный пункт – пиар Саудовской Аравии в социальных сетях: каждый пост принесет еще по 500 тысяч евро.

Роскошные условия.

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Фото: Jack Chan/Chine Nouvelle, Naoki Nishimura/Global Look Press

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