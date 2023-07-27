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Месси снова сыграл в Кубке МЛС и забил дважды. Что с коэффициентами на успехи Лео в США?

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После взрывоопасного дебюта Лео Месси в Кубке МЛС против «Атланты», Лионель Месси был готов выйти в старте «Интера» на матч против «Орландо Сити». Он и вышел, сделал дубль, а команда победила 3:1.

Короткий ликбез. Кубок лиг (Leagues Cup) – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первых места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

А дубль был хорош. Даже очень хорош.

С помощью аргентинца «Интер» повторил крупнейшую победу в истории, в 2021-м клуб из Флориды разгромил в МЛС «Цинциннати» (5:1). Самому Лео тоже покорилось важнейшее достижение – забил 100 разным клубам за карьеру. 

99 гол аргентинец оформил победным мячом со штрафного мексиканскому «Крус Асулю» (2:1).

Какими были линии на матч с «Орландо»

Выискивать тренды и искать тенденции в прошлых играх нет смысла – «Интер Майами» теперь команда иного толка и содержания. Так же подумали аналитики «Бетсити», открыв индивидуальную линию на результативность Лео Месси в матче. 

На гол Месси в матче был выставлен коэффициент 1.80. После такого резвого старта сложно усомниться в том, что аргентинский форвард не забьет хотя бы один гол. Но нашлись и более интересные линии, для ценителей.

На то, что команда поведет в счете после гола Месси: да – 3.30, нет – 1.28. Месси забьет больше, чем «Орландо Сити»: да – 4.10, нет – 1.20.

Тут уже обратимся к статистике. У Месси в футболке «Майами» в среднем 1,5 гола за матч, у «Орландо» за последние 5 матчей забито 6 голов, в среднем – 1,2 гола. Статистика говорит, что Лионель должен был забить больше.

Ну и последняя интересная линия «Месси забьет и «Интер» не проиграет»: да – 2.10, нет – 1.65.

В итоге все большие коэффициенты сыграли. А Месси обновил крутую статистику – 5+1 по «гол плюс пас» за три матча в «Интере».

Как теперь это повлияло на линии?

Вот так было перед матчем от БК «Бетсити».

Сейчас изменились только коэффициенты на голы с пенальти – ТМ теперь идет за 1.80, а ТБ за 1.90.

Обращает на себя внимание и коэффициент на мячи со штрафных. Кстати, у Месси как минимум 2 гола ударом со штрафного в 11 из 12 последних сезонов. С сезона-2011/12 аргентинец лишь раз не пробивал ТБ 1,5 по голам со штрафных: в сезоне-2021/22 ему вообще не удалось отметиться голом со стандарта на клубном уровне, зато было огромное количество попаданий в каркас ворот. 

Статистика на клубном уровне будоражит: 53 мяча со штрафных, включая два сезона с 7 мячами со штрафного за сезон в «Барсе».

На ТБ 1,5 голов со штрафных в МЛС можно поставить за 2.65.

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Фото: Gettyimages.ru/Mike Ehrmann / Staff

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