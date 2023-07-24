Килиан Мбаппе – предатель. Таков итог второго месяца трансферной тяжбы форварда и «ПСЖ». «Решения» уровня Леброна Джеймса пока не произошло, однако все ждут, когда же любимец Эммануэля Макрона уедет с «Парк де Пренс».

Форварда не берут в предсезонное турне: руководство уверено, что он уже договорился о трансфере в «Реал» в качестве свободного агента летом 2024 года, хотя ранее давал слово, что без компенсации не уйдет. И теперь его заставят это слово сдержать – либо до зимы он не выйдет на поле (катарские владельцы «ПСЖ» могут себе такое позволить – как и предложить ему миллиард евро за продление контракта).

Зато младший брат Килиана, 16-летний Итан Мбаппе, отправляется в турне с командой. Как говорится, японцы могут не почувствовать разницу. Заявление команды при этом исчерпывающе: «В турне отправятся только те футболисты, которые преданы клубу и хотят остаться».

Многие из числа заинтересованных клубов ждали развития событий и теперь могут начать действовать. Выигрывают в этой истории пока что только Canal+, планирующий снять документальный фильм о том, куда же в итоге поедет француз. И аналитики букмекерских контор, которые уже выставили коэффициенты на переход Килиана.

Но зная, что Мбаппе крайне импульсивный и непоследовательный персонаж, все может произойти буквально за один день. При этом парижане не поместят мятежника в трансферный лист до 1 августа. Форвард имеет право активировать опцию продления контракта с парижанами на год и, в случае, если это сделано не будет, с 1 августа 24-летний футболист официально отправится в секцию распродаж.

А в чем вообще интерес Мбаппе? Если верить инсайдам, в деньгах. Мбаппе важно получить от «ПСЖ» 60 млн евро зарплаты за сезон, а также 90 млн евро бонуса за лояльность, которые ему обещали в мае 2022-го при продлении. Забрав эти 150 млн, Килиан хотел бы уйти в «Реал» свободным агентом – договориться о переходе летом 2024 года, начав переговоры в январе. И выбить из «Мадрида» 100-125 млн отступных, которые они обсуждали год назад.

Уйдет ли Мбаппе на самом деле? Букмекеры верят только в «Реал» – все остальные проигрывают «ПСЖ»

«ПСЖ» хочет получить за Килиана не меньше 100 млн евро, такую сумму назвал журналист The Athletic Марио Кортегана. Учитывая историю с контрактом, о 200 миллионах, про которые парижане говорили при прошлой попытке «Мадрида» вытащить лидера сборной Франции, уже и не вспоминают.

Парижский клуб не против усадить Мбаппе на скамейку запасных в этом сезоне – но и это никак не влияет на Килиана. Журналист Даниэль Риоло заявил в эфире программы After Foot о том, что Мбаппе намерен остаться в клубе, несмотря на отстранение.

«Этим вечером я разговаривал с людьми, которые очень близки с Килианом Мбаппе. Мне дали понять, что в окружении Мбаппе готовы принять ситуацию, пожертвовать сезоном, если он не будет играть. Никто из окружения Мбаппе не будет выступать с заявлениями. Они подождут до сентября, чтобы представить свою версию. Но сегодня Мбаппе не хочет покидать «ПСЖ» и готов остаться, даже если это означает не играть и остаться на скамейке запасных».

Мбаппе останется в ПСЖ – 2.20

Потерять год ради бонуса лояльности, когда тебе 24 года? Смелое решение, но сравнивать француза с Кейном, сидящим в золотой клетке «Тоттенхэма», как-то не хочется.

Так что реально, а что нет? Да, мадридский «Реал» – все еще основной претендент на покупку Килиана , однако Карло Анчелотти уже заявил, что готов играть с одним форвардом в этом сезоне. Плюс стать заложником молодого паренька не входит в список желаний ни итальянца, ни Флорентино Переса. Хотя коэффициент на переход всего 1.65 , пока что никаких движений в сторону заключения сделки не замечено. Может, готовится трансферная бомба?

Среди реальных претендентов на Мбаппе больше никого. Ситуация такая: «Мадрид» усиленно делает вид, что Мбаппе здесь и сейчас ему не особо и нужен, поэтому платить не собирается, готов подождать год. Сам Килиан хочет только в «Реал», хотя «ПСЖ» активно упрашивает его хотя бы пообщаться с другими клубами, которые готовы заплатить.

«Ман Юнайтед» и «Ливерпуль» котируются выше остальных (кэф 21.00 и 26.00 соответственно), но инсайдеры всерьез почти не говорят о них как о претендентах. Все остальные – еще дальше от трансфера.

Конечно, где кто-то со звездным отблеском, там сразу и владелец «Челси» Тодд Боули, отчаянно и маниакально желающий затащить в Лондон топа. А за американцем и саудовские шейхи, создающие свою Суперлигу с нефтью и барханами. Журналист RMC Sport Фабрис Хокинс поделился инсайдом, что «Челси» действительно изучает возможность трансфера, однако до официального предложения дело не дошло. Чтобы купить Мбаппе, нужно избавиться от нескольких футболистов, а это процесс небыстрый.

После слов о том, что заинтересованы еще несколько клубов из АПЛ, сразу же всплыли все более-менее именитые (и богатые) команды: от «МЮ» до «Тоттенхэма» и «Ньюкасла». По данным Marca и Фабрицио Романо, среди претендентов на Мбаппе есть и «Аль-Хилаль», предлагающий ему самые богатые условия (400 млн евро на два года), еще и готовый заплатить «ПСЖ» все 300 млн. Но в Париже уверены, что 24-летний француз в Саудовскую Аравию не поедет.

Тут коэффициенты разбросаны от 21.00 до 51.00.

Среди претендентов указывают еще и «Баварию» (67.00), но это, кажется, маловероятно. Там только что разобрались с конфликтом вокруг Садьо Мане – зачем строгим немцам и Томасу Тухелю еще один неконтролируемый игрок?

В любом случае, надо дождаться 1 августа и понять, как же поступит уязвленный шейх аль-Хелайфи, ведь последнее арабское предупреждение уже случилось: 1 миллиард евро зарплаты на 11 лет.

Но последнее слово – за Мбаппе.

Фото: Panoramic/Global Look Press