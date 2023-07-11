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Мексика идет на рекорд по трофеям КОНКАКАФ, однако у Панамы есть секретное оружие

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В ночь с 16 на 17 июля в 2:30 по Москве Мексика и Панама сыграют в финале турнира КОНКАКАФ.

Если выход Мексики в главный матч турнира практически не обсуждается, то Панама удивляет на протяжении всего турнира. Букмекеры считают Мексику явным фаворитом. На прямую победу над Панамой в основное время предлагается коэффициент 1.50.  Успех Панамы котируется за 8.50. Вероятность победы Мексики по итогам финала оценивается очень низким коэффициентом 1.18, а Панамы – 4.55.

Турнир получился что надо: Мартиника чуть не выбила Коста-Рику, США победили дважды по 6:0, Канада вылетела из-за пенальти, драмы было предостаточно. Панама выиграла группу С, где очень долго упиралась Мартиника – в решающем матче против Коста-Рики она уступала 1:5 и 3:6, в итоге проиграла 4:6 и пустила в плей-офф именно костариканцев, которые бы не вышли без победы. 

В четвертьфиналах Панама грохнула 4:0 Катар с хет-триком Исмаэля Диаса (приезжал в Россию на ЧМ и сыграл в Сочи против Бельгии). А еще очень долго вокруг форварда кружил ЦСКА, и в зимнее трансферное окно-2023 чуть его не подписал. Но не получилось.

Мексика начинала турнир в качестве главного фаворита, и побеждала на Кубке КОНКАКАФ восемь раз – это рекорд. Латиноамериканцы сенсационно проиграли на турнире сборной Катара (0:1), в матче, который уже ничего не решал в группе, а потом без пропущенных мячей прибили Коста-Рику (2:0) и Ямайку с Шамаром Николсоном (3:0).

Вишенкой на торте станет представление Лео Месси в перерыве! Да, «Интер», идет ва-банк, представляя главного новичка МЛС на крупнейшем матче континента. Бонусом может пойти еще и Серхио Букетс, возможно их представят сразу вдвоем.

На что ставить в финале?

Сразу смотрим на то, что мексиканцы обожают забивать Панаме во втором тайме. Так было в 6 из 7 последних встреч сборных, а коэффициент на это, честно сказать, приличный.

Мексика индивидуальный тотал больше (0,5) во втором тайме – 1.59

Панама поддерживает вторые таймы! Сборная проигрывает вторые таймы в тех же 6 из 7 последних личных встреч, кэф на проигрыш второй половины идет за 2.06

Но не стоит забывать про фактор Исмаэля Диаса. Мужчина оформил 4 мяча на турнире и подогревает интерес к еще одной линии. Сборная Панамы забивает в 8 матчах подряд на Золотом кубке КОНКАКАФ. Поверить в то, что они размочат счет, очень надо. Тут и коэффициенты хорошие.

Панама Тотал больше (0,5) – 1.88

А кто удивил на турнире?

Таких парней двое, и оба отметились хет-триками на турнире (мы про Хесуса Феррейру и Исмаэля Диаса), причем американец жахнул дважды: в матче против Сент-Киттс и Невис и Тринидада и Тобаго.

Начнем именно с Хесуса Ферейры, который несмотря на вылет сборной США с турнира, успел наколотить 7 голов и возглавляет список бомбардиров турнира. Парню только 22, а у него за плечами 7 сезонов в «Далласе» и 46+18 по системе гол+пас. Предметный интерес к форварду проявляет «Наполи», который готовится к уходу Осимхена. 

Феррейра оценивается в 8 миллионов евро на Transfermarkt, поэтому идеально подходит по ценнику для скряги Де Лаурентиса.

 И пару слов про Исмаэля Диаса, который отстает от американца на 3 мяча. У форварда хорошая техника, он крепко сбит и умеет бить. Причем как из-за пределов штрафной, так и внутри коробки.

Диас забьет гол – 6.00

Ждем отличный футбол и верим в сказку Панамы. Тем более Панама ни разу не выигрывала трофей, дважды сыграв в финале. Может быть с третьей попытки получится совершить апсет Мексики?

Кажется, Месси еще пошумит в МЛС. Букмекеры верят в его голы и ассисты

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Фото: twitter.com/miseleccionmx

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