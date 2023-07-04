Мексика – фаворит Золотого Кубка КОНКАКАФ, все ждут их финал с США. Но на пути – Ямайка и Шамар

Золотой Кубок КОНКАКАФ проводится между сборными Северной и Центральной Америки и Карибских островов. Он проходит раз в пару лет по нечетным годам. Лето 2023-го – как раз время для нового розыгрыша.

А там – ожидание суперматча!

Мексику и США ждут в финале, мексиканцы – небольшие фавориты

Турнир в Канаде и США идет почти месяц и уже дошел до стадии полуфиналов – сборная США встретится с Панамой, а Ямайка – с Мексикой.

Фавориты очевидны, причем на их победы даже предлагаются одинаковые коэффициенты – 1.57 на успех и США против Панамы, и Мексики против Ямайки в основное время. Итоговый проход фаворитов в финал будто бы вообще не вызывает сомнений – 1.22 на США и 1.26 на Мексику.

При этом матчи ожидаются скорее неголевыми, ведь на ТМ2.5 коэффициент у них колеблется в районе 1.83-1.84. Верх в матче Ямайка – Мексика котируется за 2.00, а в игре США – Панама – за 2.18.

Что касается цифр на возможного чемпиона, то шансы Мексики выиграть Золотой Кубок КОНКАКАФ оцениваются чуть повыше (2.10), чем США (2.50). Верят в Ямайку куда меньше (8.00), в Панаму – тем более (10.00).

Можно также поставить на то, что Мексика не станет чемпионом – за 1.64. У США на такой вариант коэффициент поскромнее – 1.46.

Что было до полуфиналов: Мартиника чуть не выбила Коста-Рику, США победили дважды по 6:0, Канада вылетела из-за пенальти

Турнир включает в себя групповой этап и плей-офф. В четырех группах играли по четыре команды, причем есть и совсем экзотические названия вроде сборных Сент-Киттс и Невис, Мартиники и Гваделупы.

Составы на турнир не всегда бывают сильнейшими, так и сейчас США не привезли Деста, Рейну, Пулишича или Веа. Зато за Мексику, недосчитавшуюся всего нескольких футболистов, приехали играть и Араухо, и Монтес, и Очоа. Но у Канады не было ни Дэвиса, ни Дэвида. С другой стороны, как можно не смотреть турнир, когда за Коста-Рику до сих рубится Ельцин Техеда, а Ямайку в чемпионы пытается вытащить Шамар Николсон?

Главные фавориты, естественно, проблем не имели – США сыграли вничью с Ямайкой, а затем дважды по 6:0 вынесли Сент-Киттс и Невис и следом Тринидад и Тобаго. Мексика с общим счетом 7:1 убрала Гондурас и Гаити, так что потом позволила себе проиграть Катару (да, Катару – о нем позже).

Панама выиграла группу С, где очень долго упиралась Мартиника – в решающем матче против Коста-Рики она уступала 1:5 и 3:6, в итоге проиграла 4:6 и пустила в плей-офф именно костариканцев, которые бы не вышли без победы.

В группе D главенствовала Гватемала, оставив на втором месте канадцев, которые стартовали с двух ничьих и только в последнем туре вышли в плей-офф, победив 4:2 Кубу.

В четвертьфиналах Панама грохнула 4:0 Катар с хет-триком Исмаэля Диаса (приезжал к нам в Россию на ЧМ и сыграл матч в Сочи против Бельгии), а Мексика выбила Коста-Рику (2:0). Ямайке хватило одного гола, чтобы превзойти Гватемалу.

Самый крутой матч выдали США и Канада – сохраняли 0:0 до 88-й минуты, затем успели обменяться голами и в основное, и в дополнительное время – 2:2. В серии послематчевых пенальти канадцы допустили три промаха и проиграли. Причем не забил и Стивен Витория, чей реализованный ранее пенальти на 90+3 позволил канадцам перевести игру в овертайм.

Так, а что здесь делает Катар?

В последние годы сборная этой страны вознамерилась собрать коллекцию континентальных турниров: играли на ЧМ, выиграли Кубок Азии, съездили на Кубок Южной Америки и уже второй раз выступают на Кубке КОНКАКАФ. Не хватает только Кубка Африки, а затем и Евро.

Катар – получил возможность сыграть по приглашению. Он был посеян в четвертой корзине. Это седьмая сборная, которая была приглашена на Золотой Кубок – после Бразилии, Колумбии, Перу, Эквадора, ЮАР и Южной Кореи.

А еще Катар – вторая команда из Азии, которая сыграла на Кубке КОНКАКАФ – корейцы тоже приезжали дважды. Катар же играл в 2021-м в полуфинале, где вылетел от США.

Мексика побеждала чаще, у США есть шанс сравняться

Золотой Кубок КОНКАКАФ проводится в 17-й раз. Мексика выигрывала его восемь раз, США – семь, также однажды чемпионами становились канадцы.

Причем канадская победа пришлась на странный розыгрыш 2000 года, где США и Мексика вылетели в четвертьфинале, один из полуфиналов вообще был южноамериканским (Колумбия – Перу), и Канада обыграла в финале Колумбию благодаря голам игроков «Данди Юнайтед» (Джейсона Де Воса) и «Нортгемптона» (Карло Кораццина). Правда, наблюдали за этим лишь 7000 человек в Лос-Анджелесе.

Список уступавших в финале – куда больше. Кого тут только нет – и Бразилия, и Ямайка, и Панама, и Колумбия, и Коста-Рика, и Гондурас. США выходили в финал чаще всех (12 раз), но и проигрывали его больше (5 раз).

США против Мексики – почему этой игрой живет турнир

Это две главные команды, как Бразилия против Аргентины, только севернее. Из семи совместных финалов пять выиграла Мексика, а наиболее запоминающимся из них был матч в 2009-м в присутствии аж 79 тысяч в Ист-Ратерфорде: мексиканцы выиграли 5:0, хотя к 56-й минуте счет вообще не был открыт.

Столкновение США и Мексики в футболе – особенное противостояние, которое нередко сопровождается стычками, скандалами и фанатскими помешательствами.

Историй тут хватало. Например, в середине 2000-х мексиканские медиа писали, что форвард сборной США Лэндон Донован помочился на поле в Гвадалахаре. Установили, что это произошло за его пределами, но фанаты отомстили – во время игры кричали «Усама, Усама», напоминая о терактах в 2001-м.

Через несколько лет США обыграли Мексику, забив в конце, а голкипер Освальдо Санчес зачем-то попытался скосить праздновавшего Эдди Джонсона.

В конце 2000-х очередной странный момент – ассистент главного тренера Мексики Франсиско Рамирес ударил по лицу американского игрока Фрэнки Хейдука в подтрибунном помещении. Ему показалось, что Хейдук кричал «Fuck you!» вместо «Fuck, yeah!». Американец и не думал никого оскорблять, но отнесся к ситуации с юмором: «Ладно, лицо-то на месте, было весело».

А еще американец Мэтт Миазга дразнил мексиканца Диего Лайнеса из-за роста – у них разница в 26 см. Лайнес не обиделся: «Мы же не можем быть все одинакового роста, верно?»

В подтверждение того, что эти матчи – особенные, бывший главный тренер американцев Юрген Клинсманн говорил: «Я бы играл с Мексикой хоть каждый день. По напряжению эти матчи напоминают мне рубки Германии с Голландией в Европе».

Вероятно, очередной такой матч состоится 16 июля в финале в Калифорнии. Но для этого Мексике и США еще нужно пройти полуфиналы. Они состоятся в ночь с 13 на 14 июл: США сыграет с Панамой в 2:30 по московскому времени, Ямайка с Мексикой – в 5:00.