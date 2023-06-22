Коэффициент на молодежку Грузии на Евро упал в семь раз! Она прошла путь от аутсайдера до пятой по силе команды

Сборная Грузии – радость молодежного Евро U21: вокруг ее побед много эмоций, а болеют за нее десятки тысяч человек на стадионе – они бьют рекорды посещаемости.

А главное – наша любимая история: как главный аутсайдер упорно идет к решающему матчу. Лучше всех это иллюстрирует изменение коэффициентов на чемпионство сборной Грузии на Евро.

100.00 – это перед турниром

Всего на Евро участвуют 16 команд, но букмекеров не смущал и домашний турнир для грузин: они котировали их ниже всех. Мало верилось в Израиль, Норвегию, Румынию или Украину (коэффициент 50.00), но еще меньше – именно в Грузию (100.00).

Да и правда – группа с Португалией, Нидерландами и Бельгией. Тут третье место – уже успех. Так казалось, по крайней мере.

26.00 – после первой игры

А вот как оказалось на самом деле: Грузия сенсационно обыграла Португалию 2:0, забив дважды еще в первом тайме (укрепил результат гол динамовца Сабы Сазонова) и доигрывая в большинстве после удаления Араужо.

Конечно, тут же замаячил выход из группы, но впереди два сложнейших матча. Тем не менее, коэффициент на общую победу значительно снизился.

34.00 – после второго матча

Он мог быть и выше, если бы не характер грузинской команды и поддержка 40+ тысяч человек на стадионе в Тбилиси. Грузия проигрывала 0:2, но отыгралась в конце и вырвала ничью.

Ничья – и теперь стопроцентной уверенности в выходе Грузии из группы не было. Но расклады все равно были в ее пользу – существовал хороший вариант квалифицироваться даже при поражении в третьем туре.

21.00 – после выхода из группы

Еще в первом тайме на гол Давиташвили ответил Тайлор – 1:1 против Нидерландов. Но даже если бы Грузия проиграла, то вышла бы из группы вместе с Нидерландами. А так, ничья – и в четвертьфинал наряду с грузинами отправились победившие Бельгию португальцы.

13.00 – после того, как определился соперник по четвертьфиналу

Еще раз о раскладе при поражении Грузии в последнем туре – в этом случае она заняла бы второе место и влетела на Англию, так что коэффициент едва ли понизился бы настолько.

Но Грузия сыграет с командой Израиля. Да, израильтяне – сенсация турнира, опередившая немцев, но играть ей предстоит с хозяевами турнира, которые теперь уж точно ничего не боятся, выиграв дико сложную группу, а поболеть за них наверняка теперь придут все 54 тысячи, которые вмещает стадион.

Так что, теперь Грузия – уже не самая слабая команда?

Да, из оставшейся восьмерки четвертьфиналистов грузины идут пятыми по силе. Выделяется тройка фаворитов – это Испания (3.50), Англия (3.70) и Франция (4.00), вслед за ними – Португалия (9.00). Дальше идут грузины (13.00).

У оставшихся трех команд разница небольшая – за 15.00 можно поставить на Швейцарию, за 17.00 – на Украину, за 20.00 – на Израиль.

Что дальше в турнире: 1 июля Грузия сыграет с Израилем, а Испания со Швейцарией, на следующий день также пройдут два матча – Англия – Португалия и Франция – Украина.

Грузия в случае успеха в игре с командой Израиля выйдет в полуфинал на Англию или Португалию. Матч также пройдет в Грузии.

Интересно, какой коэффициент на общий успех будет в этом случае.

Фото: globallookpress.com / Panoramic / Bruno Fahy