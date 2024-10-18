Прогнозы на РПЛ: Дзюба забьет «Зениту», «Спартак» и «Краснодар» сыграют ярко, «Локомотив» уволит Артигу

Проверим.

Это новый раунд всесезонного конкурса прогнозов от авторов Спортса’’ на РПЛ – в фокусе тур номер 12. Команду Александра Дорского представляет Любовь Курчавова, а команду Глеба Чернявского – Александр Головин.

Курчавова: гол или ассист Дзюбы, «Спартак» и «Краснодар» много забьют

«Спартак» – «Краснодар»: тотал больше 2,5 (1.77)

Не верю, что команды будут играть закрыто. Поэтому надеюсь как минимум на три гола, ведь Краснодар с августа не забивал меньше двух в РПЛ. Спартак тоже разыгрался: в двух последних матчах РПЛ забил по три мяча. Ждем много голов!

«Акрон» – «Зенит»: Дзюба забьет или сделает ассист (3.20)

Не мне вам рассказывать, как Артема Дзюбу мотивируют бывшие команды, которые его чем-то обидели. А форвард Акрона ворвался в РПЛ с классной результативностью – 1+3 в 4 матчах. Кажется, все условия, чтобы огорчить команду Семака хотя бы раз (даже если это не поможет Акрону победить).

Головин: много голов «Спартака» и «Краснодара», «Локомотив» уволит Артигу

«Спартак» – «Краснодар»: тотал больше 2,5 (1.77)

8 из 10 последних официальных матчей «Спартака» и «Краснодара» закончились верхом. Новая игра не будет исключением.

«Спартак» вроде бы наладил коллективную оборону, но прилично ошибается индивидуально – особенно под давлением. Самая сильная атака в лиге и раззабивавшийся Кордоба воспользуются этим.

«Спартаку» тоже будет удобно: его мобильная атака хороша на пространстве, а «Краснодар» дает его любому сопернику (в отличие от команд-автобусов), просто не все пользуются. Барко, Угальде и Шамар – из тех, кто умеют.

«Химки» – «Локомотив»: Галактионов разгромит и уволит Артигу (2.19)

«Химки» не побежали с начала августа, не забивали – с конца августа. Перед паузой на сборную были инсайды о скорой смене тренера, во время паузы – о трехмесячных задержках по зарплате. Откуда в такой атмосфере взяться победе над лидером – непонятно.

«Локомотив» притормозил в последнем туре, но «Химки» для него – сладкий соперник. Во-первых, они чаще всего в РПЛ пропускают со стандартов, а москвичи – чаще всего в лиге с них забивают. Во-вторых, команда Артиги в среднем больше владеет мячом (52% на 46% у «Локо»), а Галактионов наладил быстрые выпады и лидирует по голам в контратаке (с позиционной атакой тоже все в порядке). Словом, фаворит должен легко побеждать, забивая не меньше трех.

5 последних матчей

«Спартак» – «Краснодар»: почти не играют вничью

11 мая. РПЛ. «Спартак» – «Краснодар» – 1:0 1 ноября 2023-го. Кубок России. «Спартак» – «Краснодар» – 2:3 2 сентября 2023-го. РПЛ. «Краснодар» – «Спартак» – 2:0 27 июля 2023-го. Кубок России. «Краснодар» – «Спартак» – 1:2 24 апреля 2023-го. РПЛ. «Спартак» – «Краснодар» – 4:3

Интересный факт : только две ничьи в 30 официальных матчах между этими соперниками.

«Акрон» – «Зенит»: в РПЛ не играли

2 октября. Кубок России. «Зенит» – «Акрон» – 5:1 27 августа. Кубок России. «Акрон» – «Зенит» – 1:1 (5:4 по пенальти)

Интересный факт : Дзюба набрал 32 (25+7) очка за результативность в 45 матчах против бывших команд.

«Химки» – «Локомотив»: доминирование «Локо»

19 сентября. Кубок России. «Химки» – «Локомотив» – 1:5 28 августа. Кубок России. «Локомотив» – «Химки» – 4:0 30 апреля 2023-го. РПЛ. «Локомотив» – «Химки» – 5:1 18 октября 2022-го. Кубок России. «Локомотив» – «Химки» – 1:0 28 сентября 2022-го. Кубок России. «Химки» – «Локомотив» – 0:5

Интересный факт : «Химки» пропустили от «Локомотива» 14 голов в трех последних матчах, 13 – в трех последних домашних матчах.

Как проходит конкурс прогнозов?

Соперничают две команды главных экспертов по российскому футболу: четверка Глеба Чернявского (Александр Головин, Валерий Самсонов, Максимилиан Алфимов) и дримтим Александра Дорского (Илья Васильев, Павел Тихонов и Любовь Курчавова).

Тем, кто следил за Евро, формат уже знаком. Но с одним обновлением: прогнозы на матчи ближайшего тура дает один представитель от команды, а не все авторы сразу. Итоговый подсчет чуть изменился: средний коэффициент, количество исходов остаются, от ROI и «банка» мы отказались. Теперь главный критерий – положительная и отрицательная разница по сумме ставок . Базовый показатель – 1000 рублей. От и отталкиваемся.

В прошлом туре был один точный прогноз из четырех: Александр Дорский угадал уверенную победу «Краснодара» над «Химками», а вот все остальные прогнозы были рядом, но не попали.

Ставки на Спортсе

Фото: vk.com/fcakron ; Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press