Результативный матч «Спартака» и «Краснодара», «Зенит» прибьет «Крылья», Слишкович устроит шоу с «Акроном» – прогнозы авторов Спортса’’ на РПЛ

В деле Алфимов и Васильев.

В РПЛ стартует 16-й тур – и продолжается всесезонный конкурса прогнозов. Команду Александра Дорского представляет Илья Васильев, а команду Глеба Чернявского – Максимилиан Алфимов.

Илья Васильев: «Краснодар» и «Спартак» забьют, «Акрон» и «Оренбург» – повеселят

«Краснодар» – «Спартак»: обе забьют (1.74)

«Краснодар» – «Спартак» – ключевая игра распределения в первой части сезона.

Несмотря на две ничьи с «Рубином» (1:1) и «Химками, по игре никакой катастрофы (вопросы только к первому тайму в Казани и ошибкам Лукаса Оласы в Подмосковье), «Спартак» же набрал форму из-за отказа Деяна Станковича от экспериментов.

Если Станкович не решится на очередной необычный план, «Спартак» будет конкурентным благодаря прессингу и форме Манфреда Угальде (следим за его взаимодействием с Эсекиэлем Барко и Крисом Мартинсом).

Противовес Мурада Мусаева – давление «Краснодара» при розыгрышах от ворот и суперскиллы Джона Кордобы, Эдуарда Сперцяна и Станислава Агкацева.

Обе команды в порядке сзади (даже «Спартак», если не переходит на 3-5-2 и 4-4-2), при этом обладают топ-ресурсом в созидании.

Мой фаворит – «Краснодар», но не уверен в его победе, зато предполагаю, что обе забьют.

«Акрон» – «Оренбург»: забьют минимум три гола (1.94)

В матче «Акрона» и «Оренбург» жду динамичные атаки в две стороны. Они одновременно лажают сзади и обладают топ-ресурсом в созидании (Заур Тедеев умеет атаковать от себя, у Владимира Слишковича прекрасный атакующий потенциал).

Надеюсь на игру с множеством моментов и тотал в три гола и больше.

Максимилиан Алфимов: «Спартак» не проиграет «Краснодару», «Зенит» разгромит «Крылья»

«Краснодар» – «Спартак»: гости не проиграют при ТБ 1,5 (2.18)

Похоже, что «Спартак» все-таки набрал форму и нашел оптимальное сочетание, несмотря на поражение в Кубке от «Ростова», а вот «Краснодар» очень быстро растерял отрыв, дважды сыграв вничью с не самыми сильными соперниками.

Учитывая статистику, все как будто идет к результативной ничьей, но в противостоянии «Спартака» и «Краснодара» это редкость – их было всего две. В общем, попробуем рискнуть: поверю, что «Спартак» не проиграет, а команды при этом забьют минимум 2 мяча.

«Зенит» – «Крылья Советов»: победа хозяев с разницей в 2+ гола (1.90)

«Крылья» буквально за пару недель превратились в команду с большим потенциалом вылета в Первую лигу, учитывая все скандалы в Самаре. Конечно, здесь не будет 8:0 или чего-то в этом духе, но кажется, что «Зенит» должен уверенно победить.

Плюс и история взаимоотношений – «Зенит» выиграл у «Крыльев» три из четырех последних матчей в Премьер-лиге с разницей 2+ гола, забивая при этом три, четыре и пять соответственно. В общем, можно было бы взять и что-то поувереннее с более приятным коэффициентом, но я остановлюсь на форе (-1,5).

5 последних матчей

«Краснодар» – «Спартак»: только в двух из 10 последних матчей был тотал меньше 2,5

19 октября. РПЛ. «Спартак» – «Краснодар» – 0:3 11 мая. РПЛ. «Спартак» – «Краснодар» – 1:0 1 ноября 2023-го. Кубок России. «Спартак» – «Краснодар» – 2:3 2 сентября 2023-го. РПЛ. «Краснодар» – «Спартак» – 2:0 27 июля 2023-го. Кубок России. «Краснодар» – «Спартак» – 1:2

Интересный факт: «Краснодар» (7) и «Спартак» (14) – в топ-3 РПЛ по пропущенным мячам.

«Зенит» – «Крылья Советов»: «Крылья» не проиграли «Зениту» только в трех матчах из последних 18

20 июля. РПЛ. «Крылья Советов» – «Зенит» – 0:4 30 марта. РПЛ. «Крылья Советов» – «Зенит» – 1:1 31 октября 2023-го. Кубок России. «Зенит» – «Крылья Советов» – 1:0 22 октября 2023-го. РПЛ. «Зенит» – «Крылья Советов» – 3:1 9 августа 2023-го. Кубок России. «Крылья Советов» – «Зенит» – 0:1

Интересный факт : у «Крыльев» одна победа в 11 последних матчах, у «Зенита» – одно поражение в последних 10 матчах.

«Акрон» – «Оренбург»: тольяттинцы без побед с «Оренбургом»

10 августа. РПЛ. «Оренбург» – «Акрон» – 2:2 27 ноября 2021-го. Первая лига. «Акрон» – «Оренбург» – 0:3 21 августа 2021-го. Первая лига. «Оренбург» – «Акрон» – 1:0 14 марта 2021-го. Первая лига. «Акрон» – «Оренбург» – 1:1 19 сентября 2020-го. Первая лига. «Оренбург» – «Акрон» – 0:0

Интересный факт : суммарно в прошлом туре в матчах «Оренбурга» и «Акрона» вышло больше легионеров, чем россиян.

Как проходит конкурс прогнозов?

Соперничают две команды главных экспертов по российскому футболу: четверка Глеба Чернявского (Александр Головин, Валерий Самсонов, Максимилиан Алфимов) и дримтим Александра Дорского (Илья Васильев, Павел Тихонов и Любовь Курчавова).

Два автора (по одному представителю от каждой команды) дают прогнозы на два матча ближайшего тура. Мы считаем средний коэффициент для показательности, но главный критерий – положительная и отрицательная разница по сумме ставок . Базовый показатель – 1000 рублей. От него и отталкиваемся.

В прошлом туре зашло три ставки из четырех! Только Миралем Пьянич не забил со штрафного.

Ставки на Спортсе

Фото: РИА Новости /Сергей Бобылев, Александр Вильф, Алексей Даничев