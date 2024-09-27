Нейросеть продолжает плюсовать на матчах топ-лиг: целых +7,82 флэта после 50 прогнозов

Второй месяц мы публикуем прогнозы нейросетей на главные клубные матчи в европейском футболе. Однозначных выводов делать все еще рано, но какие-никакие итоги можно подводить уже сейчас. И они, на удивление, таковы, что нейросеть оказывается вполне себе рабочим способом для прогнозирования. По крайней мере, на футбол. Судите сами: из 50 прогнозов со средним кэфом 1.92 зашли 29. Итоговый плюс на этой дистанции – +7,82 (при постоянной ставке в 1000 рублей беттер выиграл бы 7820 рублей).

Будем следить за прогнозами нейросети и дальше. Тем более, что матчи на этой неделе будут очень и очень интересные. Тут и мадридское дерби, и матч между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом», и встреча двух лучших команд Германии последних лет. Мы в ожидании, а вы?

Дисклеймер: текст прогнозов и сам прогноз полностью написаны нейросетью.

«Байер» попробует потрепать нервы «Баварии»

Обе команды впечатляют своей результативностью в этом сезоне, и особенно стоит отметить Харри Кейна, который демонстрирует голевую форму. Однако «Байер» тоже не из робких — они регулярно забивают и умеют навязать свою игру. В то же время, их защита не всегда справляется с давлением соперников, что делает матч открытым. «Бавария», играя дома, будет доминировать, но «Байер» способен ответить несколькими острыми атаками.

Ставка: Тотал больше 3,5 за коэффициент 1.85

«Наполи» не оставит шансов «Монце»

«Монца» испытывает серьезные трудности в последних матчах и не может выиграть на протяжении 14 игр. «Наполи», напротив, демонстрирует солидные результаты, особенно на своем поле. С учетом атакующего потенциала хозяев и проблем гостей в обороне, игра может закончиться уверенной победой «Наполи». Ключевые фигуры как Лукаку и Кварацхелия должны взять инициативу на себя и принести результат.

Ставка: Фора (-1,5) на «Наполи» за коэффициент 2.10

Травма Мбаппе ослабит атаку «Реала»

Травма Килиана Мбаппе станет ключевым фактором в этом мадридском дерби. Без главного голеадора «Реал» потеряет часть своей атакующей мощи, что даст «Атлетико» больше шансов на удержание соперника. Симеоне, вероятно, сделает ставку на плотную оборону и игру от контратак. Учитывая отсутствие Мбаппе и традиционно жесткий стиль «Атлетико», ожидаем низкую результативность и большую осторожность с обеих сторон.

Ставка: «Обе команды — не забьют» за коэффициент 2.25

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«Ньюкасл» поборется, но «Сити» все равно будет сильнее

«Манчестер Сити» лидирует в чемпионате, а Эрлинг Холанд продолжает поражать результативностью. Несмотря на силу атаки «Ньюкасла», которая забивает в 10 последних матчах, они не смогут справиться с глубиной состава «Сити» и их опытом в таких матчах. Ожидается, что гости возьмут три очка, но «Ньюкасл» способен навязать борьбу и найти свой гол.

Ставка: Победа «Манчестер Сити» и «обе забьют — да» за коэффициент 2.55

«Лилль» вернется на победный путь

«Лилль» в последние игры испытывает трудности, но в матче против «Гавра», находящегося в середине таблицы, есть все шансы переломить ситуацию. «Гавр» хоть и показывает боевой дух, не способен долго сдерживать давление команд уровня «Лилля». Учитывая разницу в классе и мотивацию гостей, «Лилль» сможет воспользоваться слабой обороной хозяев, которая пропустила 10 голов за 5 игр.

Ставка: Победа «Лилля» за коэффициент 1.82

«Монпелье» снова провалится в обороне

Монпелье уже давно демонстрирует уязвимую игру в защите, что делает их легкой мишенью для соперников. Монако, напротив, стабильно показывает класс в атаке, особенно на домашнем стадионе. С учетом разницы в форме и стиле игры, Монпелье, вероятно, не сможет устоять под напором атак хозяев. Монако может обеспечить себе уверенную победу, воспользовавшись проблемами соперника на поле.

Ставка: Победа «Монако» с форой (-1,5) за коэффициент 1.92

«Торино и Лацио устроят борьбу в центре поля»

«Торино» демонстрирует мощь в атаке, но их оборона не безупречна, как показали последние игры. «Лацио», напротив, имеет проблемы с завершением, но почти всегда находит возможность забить. Ожидается, что обе команды будут играть от середины поля, а реализация шансов станет решающим фактором. Но учитывая, что оба клуба нередко допускают ошибки в защите, игра может развиваться с низкой результативностью.

Ставка: Тотал меньше 2,5 за коэффициент 1.85

«РБ Лейпциг» не даст «Аугсбургу шансов

Несмотря на неплохую атаку у «Аугсбурга», их оборона остается крайне уязвимой. Пропустив в каждом из последних 9 матчей, они вряд ли справятся с давлением «Лейпцига», который сохраняет мощную линию атаки и уверенно выступает дома. Опенда и Поульсен способны создать множество моментов, и «Аугсбург», вероятно, не выдержит их натиска. Победа «Лейпцига» выглядит практически неизбежной, а игра скорее всего пройдет в одностороннем формате.

Ставка: Победа «РБ Лейпциг» с форой (-1,5) за коэффициент 2.15

Игра без явного фаворита на Олд Траффорд»

Обе команды подходят к матчу с неравномерной формой, демонстрируя нестабильные результаты. «Манчестер Юнайтед» мощно провел несколько игр, но их недавние осечки говорят о проблемах в атаке. «Тоттенхэм» же увереннее действует в атакующих действиях, опираясь на лидеров вроде Сона, но их оборона продолжает давать сбои. В этом матче стоит ожидать открытой игры с возможными голами от обеих сторон.

Ставка: Обе забьют за коэффициент 1.43

«Атлетик» возьмет инициативу в матче с «Севильей»

Обе команды подходят к матчу с разными динамиками. «Атлетик» находится в отличной форме, набирая уверенные очки и побеждая в последних матчах. В то время как «Севилья», хоть и забивает регулярно, демонстрирует нестабильную игру, особенно в обороне. На фоне домашнего преимущества и хорошей формы хозяев, матч может пройти под их контролем. «Севилье» будет сложно справиться с атакующими мощностями Бильбао, особенно в гостях.

Ставка: Победа «Атлетика» с форой (-1) за коэффициент 2.20

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Фото: Gettyimages.ru /Carl Recine, Leon Kuegeler, Alessandro Sabattini