Тренер «Герты» Паль Дардаи в восторге от голландской травы

В прошлый вторник на "Олимпиаштадионе" начали перестилать газон. На этот раз руководство берлинцев решило поменять своего поставщика.

В прошлом марте на арене укладывали покрытие, завезенное из Шверина. В этом году менеджмент клуба и стадиона сделал выбор в пользу нидерландского производителя.

К домашнему матчу 26 тура с "Фрайбургом" на поле уже будет лежать новый газон.

Тренер "Герты" Паль Дардаи: "Это здорово, что мы наконец получим в свое распоряжение новый газон. Новое покрытие по своим характеристикам устраивает нас гораздо больше. Теперь, играя на таком поле, мы просто не сможем иметь никаких отговорок в случае плохих выступлений".

Стоимость нового газона составит около 130 000 евро. Ее оплатит руководство стадиона. "Герта" же возьмет на себя стоимость логистических услуг.

Источник - bzberlin.de

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