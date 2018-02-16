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    Блог berlinerkindl

    Тренер «Герты» Паль Дардаи в восторге от голландской травы

    Теги Герта Пал Дардаи бундеслига Германия

    В прошлый вторник на "Олимпиаштадионе" начали перестилать газон. На этот раз руководство берлинцев решило поменять своего поставщика.

    Олимпиаштадион

    В прошлом марте на арене укладывали покрытие, завезенное из Шверина. В этом году менеджмент клуба и стадиона сделал выбор в пользу нидерландского производителя.

    Олимпиаштадион

    К домашнему матчу 26 тура с "Фрайбургом" на поле уже будет лежать новый газон.

    Тренер "Герты" Паль Дардаи: "Это здорово, что мы наконец получим в свое распоряжение новый газон. Новое покрытие по своим характеристикам устраивает нас гораздо больше. Теперь, играя на таком поле, мы просто не сможем иметь никаких отговорок в случае плохих выступлений".

    Олимпиаштадион

    Стоимость нового газона составит около 130 000 евро. Ее оплатит руководство стадиона. "Герта" же возьмет на себя стоимость логистических услуг.

    Источник - bzberlin.de

    О "Герте" вконтакте https://vk.com/hertha_bsc_berlin

    О "Герте" в instagram https://www.instagram.com/hertha.rus

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