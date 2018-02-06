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    baltika

    berlinerkindl
    Новости клуба с берегов Шпрее
      Автор Филипп Галявин

      Дардаи ищет решение проблем в атаке

      В последних 3 играх «Герта» не забила ни одного мяча. Это всерьез обеспокоило Дардаи, и теперь он намерен уделять этому аспекту больше времени на тренировках. «Мы намерены пересмотреть процесс тренировок. Теперь команда не будет сосредотачиваться на отработке игры в обороне. У команды там нет критических проблем. Игроки хорошо подготовлены. Теперь на занятиях мы намерены 95% всего времени уделять атаке. В середине поля все нормально. Но стоит только приблизиться к зоне 20 метров от ворот соперника, как начинаются проблемы. Причем нет и дальних ударов, хотя я никогда не запрещ...
      +7
      Автор Филипп Галявин

      Тренер вратарей «Герты» Золт Петри критикует Джонатана Клинсманна

      «Он с нами уже достаточно времени. Последние 2-3 месяца все идет не так хорошо, как мы себе изначально представляли. Такие личностные качества, как серьезность и сосредоточенность, присущие немецким футболистам, ему пока не свойственны. Он все еще больше американец в этом отношении. На тренировках я вижу все. И он пока не проявляет себя как должен. Он мало общается с партнерами по команде, не дает подсказок защитникам. Ему не хватает решительности. В некоторых моментах просто необходимо быть чуточку сумасшедшим. Ему нужно понять, что надо прилагать большие усилий для работы над собой. Бе...
      +3
      Автор Филипп Галявин

      Тренер «Герты» Паль Дардаи в восторге от голландской травы

      В прошлый вторник на «Олимпиаштадионе» начали перестилать газон. На этот раз руководство берлинцев решило поменять своего поставщика. В прошлом марте на арене укладывали покрытие, завезенное из Шверина. В этом году менеджмент клуба и стадиона сделал выбор в пользу нидерландского производителя. К домашнему матчу 26 тура с «Фрайбургом» на поле уже будет лежать новый газон. Тренер «Герты» Паль Дардаи: «Это здорово, что мы наконец получим в свое распоряжение новый газон. Новое покрытие по своим характеристикам устраивает нас гораздо больше. Теперь, играя н...
      +13
      5
      Автор Филипп Галявин

      Однажды в Ирландии

      За «Герту» болеют не только в Берлине и его окресностях. Так в Ирландии существует фан-клуб болельщиков «Герты». О «Герте» вконтакте https://vk.com/hertha_bsc_berlin О «Герте» в instagram https://www.instagram.com/hertha.rus
      +10
      Автор Филипп Галявин

      Паль Дардаи о ничье в Мюнхене

      «Я могу поздравить мою команду. Одно набранное здесь очко очень весомо. Мы придерживались плана на игру. Во втором тайме мы хорошо оборонялись. Единственное в чем я могу упрекнуть команду, дак в это том, что мы не смогли провести контратак на должном уровне. По правде, нам не удалось сегодня доставить хозяевам серьезных хлопот. Но мы заслужили сегодняшний результат. Уже завтра мы приступим к анализу ошибок и просчетов, допущенных в этой игре и подготовке к следующему сопернику». Эта ничья стала третьей подряд в противостоянии команд. Два предыдущих матча в 2017 году закончились со ...
      +9
      Автор Филипп Галявин

      Паль Дардаи перед игрой в Мюнхене

      «После пятничного поражения мы все находились под давлением. Но на последней тренировке команда тренировалась слаженно. Мы вернули себе нужный настрой. Перед выездом к нашему грядущему сопернику не нужно много говорить. Все знают, что от них потребуется максимум усилий. Каждый игрок на поле должен будет не только пахать, но и получать удовольствие от соперничества со зведными игроками. Если все сложится идеально, и игроки будут в отличной форме, то ничья будет вполне резонным результатом. Я надеюсь увидеть дисциплинированную команду, которая сможет сыграть на пределе и реализовать предст...
      +9
      5
      Автор Филипп Галявин

      Даешь молодежь!

      За то время, что Паль Дардаи провел на посту тренера «Герты», в команде дебютировали 8 воспитанников клубной академии (Торунарига, Кёльс, Баак, Миттельштэдт, Майер, Дардаи мл, Регезель, Каде) Суммарно вместе они провели 72 матча.Во многом это объясняется тем, что специалист работал с этими игроками еще будучи тренером молодежной команды «Герты». Еще одним достижением команды в этом сезоне является самая молодая пара центральных защитников в лиге. Последние 2 матча в центре обороны место занимали 22-летний Никлас Штарк и 20-летний Джордан Торунарига. Ко всему прочему у э...
      +12
      Автор Филипп Галявин

      Паль Дардаи помогает отвлечься от Berlinale

      Для любителей кинематографа «Старой Даме» есть, что предложить в этот пятничный вечер. В рамках специальной программы Berlinale - триллер с непредсказуемой развязкой на «Olympiastadion»: «Герта» - «Майнц». А вот ожидания от этого действа главного тренера берлинцев Паля Дардаи: «Многим может показаться, что наши гости в кризисе. Плюс игра дома. И мы должны автоматом набрать 3 очка. Но я так не рассуждаю. Никогда нельзя недооценивать соперника. Но признаюсь, что после успеха в Леверкузене, очень хотелось бы продолжить побеждать и порадовать с...
      +5
      Автор Филипп Галявин

      Калу вошел в число лучших бомбардиров «Герты»

      Сделав счет в матче с «Байером» 0-2, Саломон Калу вошел в число лучших бомбардиров берлинской команды в бундеслиге. Теперь на его счету 36 мячей (9 в этом сезоне). До этого его лучший показатель был 14 мячей в сезоне 2015/16. При этом он не играет центрадьного форвада и не является железобетонным игроком основного состава. Чтобы догнать идущего на 5 месте Марко Пантелича ему надо огорчить соперников еще 3 раза. А вот до Марселиньо добраться будет уже сложнее - 69. Первая же тройка самых успешных форвардов «Герты» выглядит так: 3 место - Лоренц Гор (75) 2 место - Эрих Бе...
      +8
      4
      Автор Филипп Галявин

      Еще один рекорд Паля Дардаи

      5 февраля исполнилось 3 года, как рекордсмен берлинской «Герты» по количеству матчей (297) заступил на пост ее главного тренера. С Цифра вроде бы и несущественная, но на данный момент лишь Кристиан Штрайх ( с 2011) из Фрайбурга дольше занимает пост главного тренера в бундеслиге. Все оставшиеся 16 команд лиги уже успели поменять своего наставника за этот период. О «Герте» вконтакте https://vk.com/hertha_bsc_berlin О «Герте» в instagram https://www.instagram.com/hertha.rus
      +4
      1
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