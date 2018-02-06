berlinerkindl

8 марта, 17:20 Автор Филипп Галявин Дардаи ищет решение проблем в атаке В последних 3 играх «Герта» не забила ни одного мяча. Это всерьез обеспокоило Дардаи, и теперь он намерен уделять этому аспекту больше времени на тренировках. «Мы намерены пересмотреть процесс тренировок. Теперь команда не будет сосредотачиваться на отработке игры в обороне. У команды там нет критических проблем. Игроки хорошо подготовлены. Теперь на занятиях мы намерены 95% всего времени уделять атаке. В середине поля все нормально. Но стоит только приблизиться к зоне 20 метров от ворот соперника, как начинаются проблемы. Причем нет и дальних ударов, хотя я никогда не запрещ...