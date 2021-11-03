Борьба за разницу. Комбинация, которая помогла «Енисею» забрать концовку у «Самары»

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: вы читаете пользовательский блог «Баскетбольная провинция», в котором анализируют происходящее в российском баскетболе. Подписывайтесь!

Стороннего наблюдателя концовка встречи между «Енисей» и «Самарой» могла бы удивить. Хозяева уверенно вели в счете, но, между тем, команды не доигрывали неспешно матч, а боролись за каждое владение. Объяснялось это очень просто. В первом круге красноярцы «сгорели» на выезде с разницей в 20 очков – 63:83. А теперь у них была отличная возможность не просто отомстить обидчику, но и выйти вперед по личным встречам (при равенстве очков у двух этих команд по итогам регулярного чемпионата именно этот показатель становится решающим). Для этого сибирякам нужна была победа с разницей в «20+» очков.

И надо отметить концовка этой встречи удалась. Судьба противостояния решалась с помощью комбинаций. В эпоху тотальных «изоляций» это довольно редкое явление. И поэтому заслуживает отдельного внимания.

Первый ход оказался за сибиряками. За 4,8 секунды до финальной сирены они по итогам двухматчевого противостояния уступали сопернику 1 очко. При этом после тайм-аута они вводили мяч из-за боковой.

Ключевым в этой комбинации стало забегание тяжелого форварда Бо Бича.

С помощью первого заслона форвард «Енисея» смог отклеиться от опекавшего его Раде Загораца.

Второй же заслон от «малыша» Топтунова и вовсе выключил опекуна Бо из погони. При этом и Викторов не успел переключиться на убегающего к кольцу «Самары» игрока «Енисея».

В итоге Бо Бич получил передачу на ход и в движении отправил мяч в кольцо.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне подобную комбинацию сибиряки разыгрывали и ранее. Тогда от нее пострадал «Локомотив-Кубань».

В этой же встрече у волжан еще было достаточно времени, чтобы хоть немного скрасить себе горечь поражения. За 3,6 секунды до финальной сирены они вводили мяч из-за боковой. Ребич отпасовал на Гудумака.

И тут же получил мяч обратно.

Сложно сказать, какая задумка была у тренерского штаба «Самары». Но, судя по тому, что Платонов высоко вышел (скорее всего, для заслона под Ребича), а Гудумак без раздумий устремился под кольцо, расчет был именно на проход сербского разыгрывающего. Если бы Ребичу удалось прорваться к трехсекундной зоне «Енисея», то в зависимости от реакции обороны сибиряков он мог бы атаковать сам, скинуть мяч Гудумаку или отдать передачу в угол на Хокинса.

«Сломал» планы волжан вездесущий Бо Бич. Форвард «Енисея» высоко встретил Ребича и вынудил того уйти от кольца.

С подоспевшим на помощь Топутновым Бо Бич оттеснил Ребича на неудобную позицию.

Защитник «Самары» в такой ситуации смог лишь совершить бросок «отчаяния» под сирену, который оказался неточным.

Фото: БК «Енисей»