Трикшоты Дончича – не просто забавная часть разминки. Они делают его игру ярче и внезапнее

А раньше еще и помогали зарабатывать.

Для Луки Дончича этот сезон еще не закончен, но совершенно ясно, что свою порцию персонального признания он получил или получит в самое ближайшее время. Лука стал самым результативным игроком регулярного чемпионата – в том числе, благодаря вот таким сольным партиям.

Словенец войдет в первую символическую пятерку НБА – а еще запомнится своими невообразимыми трикшотами. Такими, что лига и болельщики задумались, а не вернуть ли игру в H-O-R-S-E или, по нашему, в «КОЗЛА» (подразумевающую исполнение вычурных бросков) на Уикенд всех звезд.

Идея, сразу надо сказать, мертворожденная. Во-первых, пробовали и вышло категорически уныло и пресно. И, во-вторых, в лиге едва ли сыщется кто-то, готовый составить Луке конкуренцию – за вычетом Стефа Карри, конечно.

Будет непросто заманить обоих в этот конкурс, но шансы есть:

И даже при самых оптимистичных раскладах Дончич все равно выглядел бы фаворитом. Его арсенал трюков разнообразнее, чем у Карри, а главное – их исполнение не просто веселый предыгровой ритуал, а часть тренировочной рутины, которая затем дает свои плоды непосредственно в ходе матчей.

Трикшоты Дончича – помесь детского азарта и коллегиальной работы

Мы привыкли воспринимать Дончича как баловня судьбы, носителя редкого таланта, одного из самых креативных импровизаторов на паркете и обаятельного пухляша, исполняющего сложнейшие элементы с детской непосредственностью. Мы совсем упускаем из виду, что за впечатлением беззаботной легкости стоит упорная работа. Даже в таких аспектах, как трикшоты, забавы, предыгрового дурачества, суть которого – разнообразить разминочную рутину.

Дончич подошел к трикшотам одновременно творчески и системно. Он постоянно моделирует самые нестандартные ситуации, тестирует всевозможные траектории бросков, меняет механику броска, выбирает дальние расстояния и максимально дискомфортные углы для броска. И не для того, чтобы просто попробовать, а чтобы отточить эти навыки, а затем внедрить в свою игру.

Если тот же Карри исполняет стандартный набор сверхдальних бросков в одиночестве, то Дончич на каждой предматчевой разминке кучкуется в окружении трех человек. Компанию словенцу составляет ассистент Джейсона Кидда и один из старейших обитателей тренерского штаба «Мэвз» Дэррил Армстронг, его коллега и один из выдающихся словенских игроков Марко Милич, а также тренер по развитию бросковой техники и дриблинга, стритбольная легенда, в честь которого назван один из эффективнейших баскетбольных элементов – Год Шэммгод.

И они рядом не для того, чтобы просто восторгаться талантами Луки.

«Это не просто какая-то ерунда, которую он проделывает, чтобы расслабиться и снять напряжение. Он примеряется не только к кольцам и паркету, он как будто обживает все пространство арены. Насколько в ней высокие потолки, какое расстояние до электронного табло над площадкой, как далеко расположены первые ряды зрителей. Все для того, чтобы ничего не могло смутить его во время матча, чтобы не было ни одного побочного фактора, который бы сыграл против него.

Когда в конце разминки он бросает несколько раз с центра площадки, а затем с центра спиной к кольцу, он действительно визуализирует ситуацию, которая может сложиться в игре», – уверяет Шэммгод.

Удивительно, что при подобном подходе в официальных матчах Дончич ни разу не поразил кольцо соперников со своей половины, хотя был к этому близок в матчах с «Бруклином» и «Сакраменто» – но поздно выпустил мяч из рук.

Но это не означает, что подход Луки не работает. Вот, например, Дончич практикует ситуацию, когда двое/трое игроков оттесняют его к боковой, так что ему приходится задирать траекторию броска (4:00)

А вот его победный бросок против «Бруклина».

«Я просто придумываю собственные броски или заимствую те, которые мне нравятся. Главное – пробовать. Когда я правильно подстраиваюсь под мяч, он попадает в цель», – с улыбкой констатирует Дончич.

Этот ребячий задор – отнюдь не последний элемент в его системе подготовки.

«Когда ты получаешь удовольствие от игры, как ребенок, который понимает, что никто за ним не наблюдает, ты исполняешь необычные броски или швыряешь мяч с половины площадки, это дает тебе ощущение уверенности, того что ты можешь делать невероятные вещи. И у него есть эта уверенность, у него есть все, чтобы попадать такие мячи», – говорит одноклубник Кайри Ирвинг.

И не только попадать, но и впечатлять лучшего дриблера лиги.

Когда делаешь нестандартные броски частью своего повседневного арсенала, то в патовых ситуациях нетривиальные решения становятся обычным делом.

Лучшие трикшоты Луки

Может быть, не самый эффектный, но зато наиболее эффективный бросок. Даже если Виктор Вембаньяма встанет на плечи Руди Гоберу, им все равно не удастся заблокировать это.

Можно исполнять и в эконом-режиме. Сидя на скамейке за перебор фолов.

Освоение пространства за щитом – обязательный этап разминки. Причем речь не только о статике…

…но и о забегании из-под невидимого заслона.

Эстетика футбола только приветствуется.

Не только европейского, но и американского.

Есть экстренный вариант, на случай, если соперники вцепятся в кисти рук.

И если повиснут на шее.

По мере развития бросковых способностей не стоит забывать и о периферическом зрении.

Позиции, опять же, могут варьироваться.

И, пожалуй, лучший трикшот сезона.

Сомневаетесь, что многое из этого переносится в игру? Просто пересмотрите наиболее противоестественные попадания словенца в матчах.

Чистая магия и толика мошенничества.

«Сначала мы спорили на деньги, ставили по 100 баксов или что-то в этом роде. Но потом он стал попадать свои трикшоты, что мы решили поберечь деньги и спорить на отжимания. Так что теперь благодаря ему я набираю форму», – сообщает Год Шэммгод.

Дончичу не понравились новые условия спора.

«Иногда мне просто нужны наличные. Обычные наличные. Раньше с этим было проще».

Фото: East News /AP Photo/Erin Hooley