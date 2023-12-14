Вы ни за что бы не угадали, кто теперь заправляет в НБА. Это «Миннесота» Руди Гобера

Первые месяцы чемпионата – особенное время. Период внезапных надежд, кратковременных сенсаций и скоропалительных выводов, которые потом могут быть легко погребены под огромным количеством сыгранных матчей и громоздкостью регулярного чемпионата. Поэтому когда как не сейчас следить за молодыми командами, дающими нам шанс поверить в то, на что мы и не надеялись. «Миннесота» – как раз и списка тех, в кого стоит спешить влюбиться, пока они не разочаровали.

Сейчас «Тимбервулвз» идут на первом месте в Западной Конференции, обгоняя на три победы «Оклахому», «Лейкерс» и «Денвер».

И вот вам сразу еще одна причина иронично относиться к Руди Гоберу. Француз не без намека на свои провизорские способности говорит, что всегда знал и верил: рано или поздно «Миннесота» полярным блеском штата Северной звезды воссияет над всеми невзгодами и будет успешной.

Паранормальных талантов Гобера исключать нельзя, но в данной ситуации как-то больше верится Кайлу Андерсону.

«Врать не буду. Я просто пытаюсь сохранять позитивный настрой и воспринимать события поэтапно, день за днем. Поэтому сейчас я думаю: «Ок, я этого не ожидал, но давайте продолжать в том же духе»

Вот эта откровенность, удивление заслуженным плодам своей работы, которая настолько тяжела и кропотлива, что порой нет времени поднять голову и оценить ее результаты, и подкупает в нынешних «Вулвз». Это вовсе не эффектно галопирующие «Пэйсерс», не «Мэджик» по-партизански стопорящие своих соперников, и не «Тандер», чьи игроки похожи на выпускников школы, которым после долгих лет томления наконец-то позволили выпустить пар.

«Миннесота» играет в закрючкованный, организованный, дисциплинированный и взаимозависимый баскетбол, слабые стороны которого зачастую являются следствием продуманного распределения ресурсов команды. Акелла нынешних «Тимбервулвз» Крис Финч, получивший титул «лучшего тренера Западной Конференции» в ноябре, прекрасно поднимает, что для того чтобы быть хорошими в чем-то одном, нужно жертвовать в чем-то другом. И это очень тонкая грань. Может быть, поэтому сейчас «волкам» как никогда важно не отвлекаться на комплименты и авансы, а продолжать рысачить дальше. Благо, что пока для этого есть силы, возможности и составляющие.

Разноплановые звезды в каждой из линий

Еще одна причина относиться к лидерству «Миннесоты» на Западе как к сохранившейся с детских времен елочной игрушке, то есть с осторожным трепетом – отличная форма и сыгранность основных исполнителей. На продолжительной дистанции такое бывает редко, но сейчас это так. Майк Конли, Энтони Эдвардс, Карл-Энтони Таунс и Руди Гобер каллиграфическим почерком выводят на площадке прописные истины, которые им втолковывает Крис Финч.

Конли, про которого все уже давным-давно сказано, выступает в качестве метронома для команды.

«Я просто пытаюсь быть агрессивным, когда нам это необходимо», – говорит о своей роли 36-летний разыгрывающий.

И это именно так. За исключением отличной реализации трехочковых (41,8% на 5,2 попытки за матч), по средним цифрам ничего сверхъестественного: 11,1 очка (44,1% с игры), 3 подбора, 6,1 передачи (при всего 1 потере). Все потому, что Конли – своего рода ключ зажигания, пусковой механизм для схем Финча, изобилующих множеством заслонов, скидок после прохода под кольцо, выводов игрока на другую сторону, если он не смог получить мяч, и прочих стратегических изуверств.

Можно сколько угодно вглядываться в нарезки его хайлайтов, но оценить масштаб полезности Конли реально лишь в ходе просмотра отдельного отрезка игры. Собирать в монтажной программе клип про то, как он запускает движение мяча в атаке – задача помощников тренера, а реализация для Конли далеко не первостепенная функция.

В отличие от Энтони Эдвардса.

Вот кто прогрессирует как подорванный. Самоутвердившись в качестве лидера сборной США на чемпионате мира, после его окончания «Человек-муравей» не стал отдавать свой супергеройский костюм в прачечную и ноябрь провел по графику лучшего сезона в карьере: 25,7 очка, 5,9 подбора, 5,1 передач. Когда Энтони на площадке, результативность «Тимбервулвз» возрастает на 22 очка в пересчете на 100 владений. Учитывая, что «Миннесота» в среднем набирает по 114,2 очка (16-е место в атакующем рейтинге), умение Эдвардса грамотно распоряжаться своими шансами в нападении – важнейший элемент для команды.

В матче против «Оклахомы», результат которого, по сути, определял лидерство в конференции, Энтони до того как получить травму бедра в третьей четверти, за 28 минут набрал 21 очко (7 из 16 с игры, 3 из 6 трехочковые), 5 подборов и сделал 1 передачу. Я до сих пор не в состоянии распробовать все эти аналогии с Джорданом, но то, что парень в 22 года не делит матчи на важные и не очень, многое говорит о его характере.

Как и желание находить дополнительную мотивацию.

«Вызов на Матч звезд в прошлом году не считается. Меня позвали на замену травмированному. Мной просто заменили человека, который не смог приехать. Это было кошмарно. Мне не нравится, когда меня называют звездным игроком, потому что это ненастоящее попадание», – заявил на днях Эдвардс.

В отличие от салата «Мимоза», я не ненавижу Руди Гобера, мне лишь сложно принять его в качестве обитателя той касты, в которую он сам пытается себя определить. В его трех титулах «лучшему защищающемуся» я вижу расчет и умение пользоваться своими габаритами в удобной для него игровой системе. А чтобы соответствовать званию одного из лучших оборонительных игроков в истории, нужно нечто большее. Для начала хотя бы толику харизмы и умение держать себя в руках, когда тебя не выбирают на Матч звезд.

Тем большим откровением для меня стала его игра в начала этого чемпионата. После того как в матче со «Сперс» Гобер набрал 16 очков, 20 подборов, сделал 2 блок-шота и выдал показатель «+/-» +31, Крич Финч сказал, что это лучший матч из виденных им в исполнении француза.

Сам Гобер тоже решил не скромничать.

«Думаю, на данный момент я лучшая версия самого себя, лучший Руди из тех, что были до этого. В тоже время я вижу еще множество способов для роста. Я заставляю себя учиться, становиться лучше и сильнее. Я голоден. Хочу побеждать. Пока ты не выиграешь, ты никогда не должен останавливаться. И даже когда выигрываешь, ты должен хотеть побеждать снова», – говорит француз.

Имеет право. Ведь его прогресс признает и Финч.

«С ним было приятно работать и в прошлом году. Но он был довольно категоричен в видении своей роли, ведь до этого он играл только в одной системе. В этом году он стал более гибким и восприимчивым к тому, как мы играем. С ним гораздо проще наладить диалог. Он легко относится к тому, что мы просим его делать по-другому некоторые вещи. Мы сами тоже многому научились у него. Он сыграл ключевую роль в том, чтобы все это воплотилось в жизнь», – признает вклад центрового Финч.

Партнеры так же приспособились к игре Руди и научились ценить его вклад. Соперники «Миннесоты» совершают всего 25,9 попытки за игру в радиусе полутора метров от кольца, и это второй показатель в НБА. Наладившие взаимопонимание Гобер и Таунс привносят монолитность в игру «Миннесоты». В семи последних матчах за 157 минут, по ходу которых оба находились на площадке, командный показатель «+/-» составил 24,3.

Андерсон, Рид, Таунс, Энтони Эдвардс – все они теперь смеются и шутят не над Гобером, а чаще вместе с ним. Он больше не тот человек, которому нужно подробно объяснять, как играть и куда бежать. Он один из них, и именно это чувство сопричастности как раз тот дефицит, которым грешат даже команды с устоявшимся составом

«В прошлом году мы не были готовы морально к тому, чтобы бросать серьезные вызовы. Сейчас мы сделали первый шаг навстречу тому многому, чего можем достичь», – уверяет Гобер.

«Тимбервулвз» и впрямь нечасто позволяют себе осечки. Одной из таких можно назвать поражение от «Атланты» или 7 очков Таунса в матче против «Бостона». Но в контексте того, о чем говорят практически все представители клуба и команды – мы учимся и это только начало – подобные огрехи более чем простительны. Тем более что именно из ошибок извлекается наиболее полезный опыт.

Тот же Таунс после матча с «Бостоном» (победного для «волков») в среднем начал набирать по 23,9 очка, реализуя 56,7% с игры бросков и 52,2% из-за дуги.

«Ему стало удобнее ориентироваться во многих компонентах, которые некоторым кажутся не столь значимыми. Он лучше выходит на подстраховку и блокировку соперника и, даже если не накрывает бросок, все равно создает напряжение и угрозу. Он стал меньше фолить. Теперь мы лучше понимаем, на каких позициях его эффективнее использовать, когда разрабатываем план игры», – объясняет Финч.

Наз Рид – больше, чем просто качественный ролевик

Есть игроки, чья эффективность и многообразие игровых действий попросту не поддаются стандартной классификации.

Рип Хэмилтон был чемпионом и трехкратным участником Матчей звезд, при этом его игра вообще никак не соответствовала статусу «звездного положенца»: дикий объем работы без мяча, лавирование через множество заслонов, поиск открытого пространства для среднего броска и, конечно же, защита. Чисто внешне его манера походила на действия качественного запасного, но всем мало-мальски знакомым с игрой «Пистонс» тех лет абсолютно понятно, что без Хэмилтона не было бы никакого чемпионства «Детройта» в 2004-м.

Наз Рид не сопоставим с Хэмилтоном по позиции или функционалу, но не по значению для команды. Разница сугубо в том, что «большой» выходит со скамейки. «Тимбервулвз», мягко говоря, не самая скоростная команда в НБА, ее «pace rating» составляет 98,44 (20-е место в лиге), Рид благодаря сочетанию своих габаритов и скорости – тот, кто способен разгонять «Миннесоту» и заставлять соперников приспосабливаться к ее игре заново. Его очень просто зачислить в категорию «больших», уходящих на периметр и растягивающих оборону, но он делает куда больше. Он любит играть в толпе, ловить более габаритных игроков на паузах и ложных показах, пускаться в дриблинг с трехочковой и сбрасывать на дугу. Он тот самый «человек-швейцарский нож», без которого невозможно было бы завинтить наглухо собственную оборону, ни освежевать тушки «Гризлис».

И это более чем устраивает Финча, который просто не заинтересован в том, чтобы Рид становился игроком шаблона или какого-то конкретного амплуа.

«Сейчас он вернулся к тому функционалу, который демонстрировал в начале сезона. Пару недель назад он вроде как начал чаще попадать издали, и многие поспешили объявить его классным снайпером. Но нам нужно нечто большее. Нам необходимо от него постоянное движение, давление на щитах, разгон в быстрых отрывах», – говорит об одном из самых незаменимых игроков «Вулвз» главный тренер.

«Тимбервулвз» добились более важного, чем первенство на Западе

Несмотря на результативность Таунса с Эдвардсом, каждый из которых стабильно выдает 20+, лидерство на Западе команде обеспечила лучшая в лиге защита: команда пропускает за матч в среднем по 106,3 очка. Это на 2,7 очка меньше, чем у «Бостона», занимающего второе место. В этом сезоне подопечные Финча пять раз топили соперника ниже 100-очковой ватерлинии, не позволяя им реализовывать более 40% бросков и 30% трехочковых. Ни одной другой команде не удавалось выдать более трех таких матчей. Сами же «Тимбервулвз» в прошлом сезоне ничего подобного не делали ни разу. Как говорится, почувствуйте разницу.

Гобер в этой схеме – несущая конструкция, но Таунс и Рид являются незаменимыми частями оборонительного каркаса. За 432 минуты, проведенных вместе на площадке в этом сезоне, Таунс и Гобер имеют оборонительный рейтинг 105,5. Иными словами эта пара защищается лучше, чем любая другая полноценная команда в лиге.

Даже если по ходу сезона «Тимбервулвз» сползут с первой строчки оборонительного рейтинга, это все равно не станет катастрофой.

Почему?

Потому что в минувшем ноябре «Миннесота» сделала самое главное – нашла свою идентичность. Они попали на первое место на Западе не благодаря невероятному количеству трехочковых или поставленным на поток индивидуальным перформансам Эдвардса. Нет. За исключением одной или двух игр, победу им приносила защита. И теперь они это знают.

Рецепт успеха как таковой у «Миннесоты» уже есть, нужно только грамотно кашеварить и время от времени добавлять необходимые специи, чтобы их фирменное блюдо покалывало неба новыми оттенками вкусов.

Главная пряность, в которой отчаянно нуждается команда Финча, также известна.

Нападение – главный сегмент для работы Финча и его стаи

Сейчас «Тимбервулвз» набирают в среднем по 114,2 очка за игру (14-е место в атакующем рейтинге). Еще недавно команда шла 16-й, так что можно сказать, что северяне успешно работают над проблемой, причиной которой стали мелкие травмы и затянувшаяся адаптация Шейка Милтона.

Летом атакующего защитника «Филадельфии» брали на замену Джейлену Науэллу, который так и не сумел доказать свою профпригодность. Но и Милтон, в прошлом сезоне реализовывавший 37,8% трехочковых, пока только нащупывает себя в новой системе: 25,6% дальних при пусть и незначительно, но увеличившемся количестве попыток.

Кайл Андерсон в Миннеаполисе уже второй год и в прошлом сезоне чувствовал себя великолепно: 50,9% с игры, 41% трехочковых и очень многообещающая активность в период травмы Таунса. Но в этом пока пробуксовывает. Он все еще держит марку в том, что касается общей реализации (46,7%), но стал реже атаковать из-за дуги, а главное – его выбор позиции для бросков стал более хаотичным. Правда, Финч, который продолжает выпускать его на концовки матчей, искренне верит, что это временное явление.

«Он один из тех парней, с которыми чувствуешь себя лучше, когда он на паркете и мяч у него в руках. Мы не беспокоимся о его игре, и я уверен, что сам он тоже не переживает. В обороне он продолжает отрабатывать против тех, на кого мы ему указываем. Кайл важен для нас», – уверяет Финч.

Огрехи в атаке удается латать благодаря все тому же Назу Риду, Никилу Александеру-Уокеру и Джейдену Макдэниелсу. Но последний только вернулся после травмы, не факт, что быстро наберет форму. А именно сейчас «волкам» важно сбалансировать свою налаженную оборону с чуть скованной атакой. До конца декабря «Тимбервулвз» предстоит по два раза сыграть против «Лейкерс» и «Далласа», а еще погрызться с «Индианой», «Майами», «Филадельфией», «Сакраменто» и жаждущей отомстить за прошлое поражение «Оклахомой».

Эта встреча состоится 26 декабря, в день, когда все будут с придыханием обсуждать результаты раскрученных рождественских матчей с участием «Лейкерс», «Селтикс» и «Уорриорс». И это сыграет на руку «Тимбервулвз» вне зависимости от того, будут они все еще первыми на Западе или нет.

«Миннесота» уже сейчас заслужила порцию внимания, но складывается такое ощущение, что это не то, к чему она стремится, и не то, что сейчас нужно команде Финча. «Тимбервулвз» учатся, ошибаются, выжидают и готовятся к тому, чтобы показать свой лучший баскетбол тогда, когда это будет нужнее всего. О том, что это за период, напоминать излишне.

Следующий год юбилейный: «Тимбервулвз» не проходили во второй раунд плей-офф ровно 20 лет.

Фото: East News/AP Photo/Abbie Parr; Gettyimages.ru/Stephen Maturen, Christian Petersen, Matt Kelley, David Berding