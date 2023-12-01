Лука Дончич стал отцом. Свою главную болельщицу он встретил в 12 лет

Знакомы с 12 лет.

Декабрь потихоньку превращается в унылую процедуру подведения итогов. И радует в этом, скажем прямо, конъюнктурном ритуале только то, что каждый волен сам трактовать степень их успешности.

Вот Лука Дончич в профессиональном плане завалил все что мог: пролетел со своим «Далласом» мимо плей-офф, в составе сборной Словении вхолостую сгонял на чемпионат мира, где в очередной раз запомнился только препирательствами с судьями. Да, словенец вошел в первую символическую сборную НБА и стал самым результативным игроком чемпионата мира, но это такие достижения, которые на контрасте лишь подчеркивают, что хотелось бы большего.

И, тем не менее, Лука не соврет, если скажет, что именно в этом году достиг самого главного в жизни командного успеха. 7 июля он сделал предложение своей многолетней подруге Анамарии Голтес, а 1 декабря впервые стал отцом: девушка подарила ему очаровательную дочку по имени Габриэла.

Так что, проиграв во всех турнирах, этого сезона – можно сказать – Дончич выиграл эту жизнь.

Лука и Анамария вместе почти всю жизнь

Звучит сентиментально, но цинизма в последнее время нам и так хватает. А тут история, которая началась как диснеевский мультик. Пара познакомилась на морском побережье Хорватии, когда обоим было по 12 лет. Сперва приятельские отношения, а затем тесная дружба к 2016 году эволюционировали в романтическую связь.

«У девушек бывает лучший друг, парень и настоящая любовь. Мне повезло, что все эти трое – один и тот же человек», – призналась в 2018-м Голтес.

Анамария родилась 1 мая 1998 года в городке Загорье-об-Сави, в Словении.

После школы она поступила на экономический факультет в престижный Люблянский университет, выпускником которого также был ее отец Матьяж.

Голтес признается, что работа в качестве модели никогда не была ее главным ориентиром и соцсети она вела в первую очередь ради общения с подругами.

По-видимому, вела она их так активно, что вскоре у нее сформировалась небольшая (203 тысячи подписчиков), но преданная база фанатов. Причем не только почитателей, но и людей с конкретными предложениями – девушкой довольно быстро заинтересовались представители модельных агентств «We love your Genes» и «IMG Fashions». Но Анамария не торопилась соглашаться, в 2017-м она подписала спонсорский контракт с брендом нижнего белья Lisca Lingerie, а уже затем дождалась наиболее выгодного варианта со стороны модельно агентства Immortal Models Management.

В качестве своеобразной презентации ей организовали съемку для словенского Cosmopolitan, после чего стало окончательно ясно, что карьера финансистки Голтес не светит.

В связи с различными рекламными проектами и модельными съемками Анамария стала все чаще ездить за границу и в конечном итоге решила переехать в США и перейти на удаленную форму обучения. Так что по большому счету к жизни вдали от Словении она начала приспосабливаться еще до переезда Дончича в Штаты.

«Переезд в 2016 году помог мне. Когда я оказалась в новой среде с непривычной для себя культурой, это побудило меня начать мыслить иначе. Я стала чуть более открытой, поняла, что жизненный опыт можно извлекать в каждодневных ситуациях на постоянной основе. Неважно, о чем идет речь, узнавать что-то новое и знакомиться с людьми можно, когда ты ищешь ближайший продуктовый магазин или тренажерный зал», – делилась Анамария впечатлениями с подписчиками.

Естественно, Лука сразу же предложил подруге съехаться, как только стало ясно, что его дальнейшая карьера продолжится за пределами Европы.

«Это было очень естественно. Мы знаем друг друга долгое время, она уже имеет представление о том, каково жить в Америке. А мне присутствие близкого человека поможет быстрее адаптироваться», – проговаривал очевидное Дончич.

Пара стала жить в Далласе, но, несмотря на новый формат отношений, Анамария не бросила учебу и карьеру модели.

«Разница во времени играет мне на руку, я специально встаю пораньше, чтобы успеть отправить домашнюю работу до завтрака. Потом я публикую свои статьи в блоге byanamaria.com или еду на съемку», – так выглядело расписание Голтес до рождения ребенка.

В 2018-м пара решила сделать перерыв в отношения. Это было сознательное решение обоих

По крайней мере, так они говорят.

В 2018 году Дончич только пришел в лигу, все его мысли были сосредоточены на карьере. Анамария тоже хотела понять, насколько она самодостаточна без Луки и хочет ли посвятить модельному бизнесу большую часть жизни. Кто кому позвонил первым и попросил вернуться, неизвестно, но награду «лучшему новичку» Дончич получал в компании своей словенской подруги.

Практически сразу после воссоединения пара стала приспосабливаться к семейному образу жизни. В частности, обзавелась целой стаей домашних питомцев. Померанский шпиц по кличке Хьюго, белая швейцарская овчарка Джиа и нечто неопределенной породы, откликающейся на имя Вики, стали постоянными членами семьи Луки и Анымарии. Как и в ряде других случаев, на руку отношениям сыграл ковид.

«Мне нравится, что я стала проводить больше времени с Лукой и нашими питомцами. Да, мы живем вместе, но оба постоянно заняты своими делами, а карантин дал нам возможность понять, каково это быть вместе на протяжении долгого времени, без возможности выйти на улицу. В такой непростой ситуации мы стали еще внимательнее относиться друг к другу», – уверяла Анамария.

Несмотря на загруженный график, Голтес находит время для поддержки своего парня и «Мэверикс». На домашних матчах «бродяг» ее можно увидеть на трибунах, а во время выездных турне в ее соцсетях то и дело мелькают фото уютной гостиной и огромного плазменного экрана, на котором она смотрит игру.

Ее любовь к клубным цветам «Далласа» отражает и вкус в одежде.

Одно время Анамария грозилась запустить свой собственный бренд, но сейчас ясно, что в ближайшие несколько лет ей будет не до того.

Впрочем, как и Дончичу, который еще недавно позволял себе флиртовать, заигрывая в соцсетях с девушкой-рефери.

Обозреватели и аналитики уже который год твердят о том, что действия Дончича на площадке часто носят инфантильный характер и пора бы ему уже повзрослеть. Что ж, похоже, момент настал. Насчет баскетбола не уверен, но то, что в личной жизни Дончичу придется принимать более взвешенные и осознанные решения – факт. И пусть кольца на пальце пока нет, семейное положение все-таки обязывает.

Фото: Instagram/lukadoncic, anamariagoltes