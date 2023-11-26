Тайриз Халибертон рулит лучшим нападением в истории НБА. Забивает и отдает на уровне Джордана и Леброна

Пока Джеймс Харден защищал докторскую на тему «Место человека в системе как системообразующий элемент фэйспалма», куда менее велеречивый и более предприимчивый Тайриз Халибертон стал наглядным примером того, как один человек без ущерба для партнеров способен определять игру команды.

Говорим «Халибертон», подразумеваем «Пэйсерс». И наоборот

С начала сезона и до настоящего момента разыгрывающий «Индианы» не просто выдает великолепный сезон, но и, что самое важное, привносит в игру «Пэйсерс» авторскую структурность, следуя которой команда способна побеждать и без него.

Без приболевшего Халибертона «Пэйсерс» законопатили в паркет финалистов прошлого сезона из «Майами». «Пэйсерс» не просто набрали больше очков, чем соперник (144:129), а сделали это с ошеломительной эффективностью: 65,9% точности бросков с игры, 50% трехочковых, 79% точности от игроков скамейки (26 из 33 бросков). Сразу шесть игроков «Инди» набрали более 10 очков, четверо преодолели отметку в 20. Ни одного Тайриза Халибертона на протяжении всего матча на площадке не присутствовало. И это при том, что разница, казалось бы, должна быть определяющей. Согласно данным pbpstats, с основным разыгрывающим на площадке атакующий рейтинг «Пэйсерс» равен 127,6, без него – 114,5. Показатель все равно серьезный, но сам зазор между цифрами дает представление о влиянии плеймейкера.

«Халибертон задает тон всему нападению», – проговаривает очевидное главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра.

И это не просто слова. «Пэйсерс» предпочитают интенсивный темп игры, потому что это то, что любит и умеет делать Халибертон. В быстрых отрывах или скоростном переходе из обороны в атаку он как никто другой умеет не только находить своих партнеров своевременными передачами, но и выводить их на выгодные позиции, открывающие для них несколько вариантов продолжения атаки. Прямо сейчас «Индиана» лидирует по темпу во всей лиге и одновременно идет на рекордную эффективность в атаке (у них 123,6 очка на 100 владений против прошлогодних рекордсменов из «Сакраменто» – 119,4) .

Уникальность Халибертона выражается в том, что мы до этого не видели, чтобы кто-то влиял на игру именно таким образом. С одной стороны, вряд ли кто-то будет спорить с тем, что разыгрывающий – основополагающий элемент для всего, что делает «Индиана». С другой, его процент задействования (всего лишь 27,3) подчеркивает, что для того, чтобы быть системой, не требуется бесконечно передерживать мяч: у 7 (!) игроков «Пэйсерс» результативность превышает 10 очков.

«В лиге много парней, которые отдают результативные передачи, думая: «Забивай, когда я ассистирую тебе, а если – нет, то в следующий раз я не стану отдавать тебе пас». Я не такой, – объяснял Халибертон. – Я смотрю вперед. Мне нравится наблюдать за тем, как движется мяч. Если я выбираю правильную траекторию развития атаки, то мяч все равно возвращается ко мне в руки. Мне нравится играть на паузах между передачами. Это дает время оценить обстановку и сбивает соперника с толку. Мне кажется, так и должен выглядеть правильный баскетбол. Так что я не из тех парней, которые пасуют мяч только тем, кто забивает. Думаю, что число моих результативных передач – это какая-то сумасшедшая статистика. Не знаю, сохранится ли она до конца года».

Он и тут не лукавит, а смотрит вперед. В определенный момент Халибертон в среднем делал по 12 передач за игру. Его исключительность подчеркивает соотношение передач к потерям – 11,8 к 2,5. Оставаться столь щедрым, совершая по 12 и более передач на протяжении целого сезона, удавалось лишь четырем игрокам в истории: Мэджику Джонсону, Джону Стоктону, Кевину Джонсону и Кевину Портеру . Сейчас Халибертон отдает по 11,8 передачи, но вместе с тем показатель его результативности вырос с 24,5 очка до 27 (51% реализации с игры, 44,7% трехочковых).

Если он нащупает идеальный баланс и по итогам чемпионата сможет набирать не менее 24 очков и отдавать 12 передач, то станет первым в истории НБА игроком с подобной линейкой. Такое не удавалось даже Мэджику. Правда, и без экивоков в будущее Халибертон уже сейчас обнаруживает себя в весьма солидной компании. Его средние показатели в ноябре составили 28,6 очка (53% с игры, 47% трехочковых) и 11,7 передачи. Только Майкл Джордан (март 1989-го) и Леброн Джеймс (февраль 2017-го и 2018-го) набирали в среднем 25+ очков и 10+ передач при 50% с игры 40% из-за дуги .

Но куда важнее, чем индивидуальные показатели, та самая системность, о которой шла речь ранее. В индивидуальном атакующем рейтинге лиги Халибертон – лидер (126,7), но благодаря ему в топ-10 находятся еще целых четыре игрока «Пэйсерс»: Майлз Тернер (2-е место, 125,1), Брюс Браун (3-е место, 124,8), Бадди Хилд (5-место, 123,3) и Оби Топпин (6-е место, 123). Когда команды фокусируются на индивидуальных атаках Халибертона, он делает акцент на выверенную игру в пас.

Халибертон занимает первое место в лиге по количеству очков реализуемых после передач (с его ассистов игроки «Пэйсерс» в среднем забивают по 31,5 очка). «True shooting» «Индианы» вырастает на 6,1%, когда он на паркете, а реализация трехочковых пробивает отметку в 40% .

Халибертон просто не оставляет командам выбора. Они не могут бежать в бешеном темпе «Индианы» – команда лидирует в НБА по количеству владений (104,14) – и при этом закрывать либо Халибертона, либо кого-то из его партнеров. Мяч так или иначе оказывается в кольце, потому что лидер «Пэйсерс» оказывает магическое воздействие на окружающих, как будто приподнимая их до своего уровня и объясняя, что атака – это очень просто. Примерно так же просто, как бросать перекошенные трехочковые, которые падают и падают в цель.

Где надо прибавлять?

На начало декабря Халибертон занимает 6-е место в списке претендентов на MVP, но это скорее восторженная оценка успешно проведенного месяца, чем реальное положение дел. Сочетание высокой результативности и педантичной точности передач делает его не просто важнейшим элементом нападения «Пэйсерс», но и тем, благодаря кому многие вспомнили, что в лиге играет такая команда, как «Индиана». А повышенное внимание сопряжено не только с лестью и похвальбой. Параллельно с лучшей атакой в лиге «Пэйсерс» в среднем пропускают по 120,8 очка за матч, это без малого худший результат в лиге: последнее место у «Шарлотт», пропускающих по 121,4 очка .

И здесь, как и в случае с положительными качествами «Индианы», Халибертон является отражением своей команды. Если в атаке его показатель «+/-» равен «+9» (лучше в лиге только у Йокича «+9,3»), то в защите «-2,4» .

Справедливо списывать его пассивность в обороне на чрезмерно быстрый темп и колоссальный вклад на другой стороне площадки, но лишь отчасти. Именно неспособность Халибертона защищаться и зависимость «Индианы» от его сильных (и слабых) сторон стала причиной того, что в недавнем матче против «Атланты» команды на двоих набрали 309 очков.

Подобной атакующей вакханалии фанаты НБА не видели 32 года и, мягко говоря, не слишком оценили шоу. Ведь то, что еще более-менее сойдет за аттракцион невиданной щедрости со стороны двух наименее защищающихся разыгрывающих лиги в регулярке, никак не прокатит в плей-офф. А именно туда «Пэйсерс» не попадали последние четыре года, и собственно в надежде на изменение ситуации дали Халибертону в июле пятилетний контракт на 260 миллионов.

А всем нам прекрасно известно, что первым и для многих критическим изменением игры в плей-офф становится падение скоростей. И во что превратится «Индиана», когда темп заметно снизится, зато возрастет плотность обороны – вопрос открытый. Интерес к нему подогревает и то, что мы ни разу не видели на что способен Халибертон в условиях матчей на вылет. Ведь как бы великолепен он ни был в регулярке, именно постсезонка способна дать наиболее адекватную оценку его лидерским качествам.

Собственно, «Орландо», занимающий третье место в оборонительном рейтинге, уже частично продемонстрировал, что не готов потакать хотелкам Халибертона даже в регулярном чемпионате. Против атлетичной и высокорослой защиты «Мэджик» он набрал 12 очков (реализовав 4 из 14 с игры, 1 из 3 из-за дуги), 2 подбора и 3 передачи на 4 потери. «Индиана», само собой, проиграла.

Удивительно, как Рик Карлайл эволюционировал от одного из великих защитных тренеров («Индиана», «Даллас») в человека, который готов с головой погрузиться в тотальный хаос. Главный тренер признается, что давно отказался от каких-либо комбинаций – он просто дает полную свободу действий своему лидеру, доверяясь его игровому чутью. «Индиану» невозможно прогнозировать, потому что у нее и нет никакого плана, кроме как лететь вперед, импровизировать и надеяться на гений Халибертона.

Безусловно, такая концепция идеально подходит для этого состава, но она же разбалансирует все, что только можно.

«Пэйсерс» Халибертона хороши, но не более

В сети уже сформировалась довольно многочисленная коалиция болельщиков «Индианы», которые сравнивают эту «Индиану» с «Финиксом» Стива Нэша. Эти же аналогии мелькают в разговорах на тему реалистичности вручения Халибертону MVP. Задорным «Пэйсерс» сложно не симпатизировать, но все же необходимо обладать чрезвычайно богатой фантазией, чтобы поверить в это.

Куда реалистичнее для Халибертона выглядит титул «самому прогрессирующему». В прошлом году он финишировал в голосовании на шестой строчке с 16 голосами позади Лаури Маркканена (430), Шэя Гилджеса-Александера (289), Джейлена Брансона (91), Микэла Бриджеса (33) и Ника Клэкстона (22).

Сам он тоже поддался общему восторгу и уже перешел к мантрам о том, что ему надоело быть «неудачником», надоело проигрывать. И все же даже прошлогодние атакующие монстры – «Сакраменто» – мгновенно сгорели в первом раунде, пусть для финального удара и потребовалось 51 очко от Стефа Карри.

Можно как угодно изощряться в сопоставлении игровых показателей Халибертона и Нэша, но пока их объединяет лишь склонность к уродливым передачам – как и канадец, лидер «Индианы» выпрыгивает и лишь потом находит непредсказуемое продолжение для атаки. Нужно помнить, что «Финикс» возглавлял атакующий рейтинг команд с 2004-го по 2007-й год. «Пэйсерс» Халибертона лидируют немногим больше месяца. Кроме того, «Санс» никогда не позволяли себе такого безобразия в обороне и располагали такими кадрами, как Раджа Белл, Борис Диао и Шон Мэрион.

У «Пэйсерс» игроков такого калибра пока нет, а если и появятся, то мы пока не знаем, насколько хорошо они впишутся в атакующий бардак Рика Карлайла. Да, имеется двукратный лидер лиги по блок-шотам Майлз Тернер, но этого недостаточно для того, чтобы оказать хоть какое-то заметное влияние на своей половине.

Так что пока остается лишь признать, что выдающаяся игра Халибертона вывела «Индиану» на новый для команды уровень и придала ей свой собственный, узнаваемый стиль. Что само по себе не мало.

Фото: Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu