Много пафоса и гораздо меньше логики.

Увековечивание номеров – это всегда торжественное событие и одновременно щекотливая тема для обсуждения. Не существует конкретного мерила того, насколько влиятелен был вклад баскетболиста в историю клуба, и разнятся даже плоскости, в которых ведутся споры о достижениях.

Одни оперируют цифрами и количеством титулов, другие апеллируют к эмоциям, третьи прибегают к нравственной составляющей, а сами клубы зачастую руководствуются простым «а почему бы и нет?». Единственный консенсус, к которому можно прийти в этой многополярной системе координат, заключается в том, что логика у каждого своя. И нередко довольно замысловатая.

Времена изменились, критерии вывода номера размылись еще больше

Как таковых критериев никогда и не существовало. Каждый клуб решал сам – кого, когда и как скоро. Например, в случае с «Лейкерс» игрок обязательно должен быть включен в Зал славы баскетбола. «Бостон» 60-х всегда с радостью изымал из обращения номера значимых игроков скамейки, а клубы с периферии и без особой истории частенько прибегали к экстравагантным решениям.

Но если раньше это можно было принять за проявления клубной идиосинкразии, то эволюция баскетбола заострила внимание на разнице в подходах к некогда сакральному обряду.

Если сам игра с годами стала динамичнее, то перемещения игроков по клубам НБА впору приравнивать к телепортации. Пример Дэмиана Лилларда в «Портленде» подтверждает: никто сейчас не играет за лого, традиции и историю. Спортсмены в нынешней лиге – наемники, ремесленники, кто угодно, только не люди, стремящиеся к ассоциации с каким-то конкретным клубом и номером. На этом фоне любые успехи, достигнутые на протяжении условных 5-6 лет в клубе, кажутся гарантией для получения торжественного прощания в виде поднятия майки с номером под своды арены.

Прошлой зимой Кевин Лав в очередной раз подтвердил эту нехитрую сентенцию.

«Выведут ли «Кэвс» из обращения номер Кайри? Без сомнения. Абсолютно. Сразу же, как только он закончит карьеру... Для меня это даже не вопрос. Его майка должна быть там, наверху. Он сделал самый важный бросок в истории клуба, один из самых важных – в истории финалов. Надо учесть, как все это происходило – что это значило для города, что это значило для его наследия, наследия Леброна и всего остального, включая «Уорриорз», которые стали династией и достигли исторического величия», – отчеканил в интервью Sports Illustrated Лав.

Руководствуясь такой логикой, можно организовать и церемонию вывода из обращения майки Рэя Аллена в «Майами» за «тот самый бросок». Тем более «Хит» не особо щепетильны в подобных вопросах. Но об этом чуть позже, а пока давайте реально взвесим достижения Ирвинга в «Кливленде». Был ли он заметным человеком в истории команды? Да. Являлся ли его вклад значимым в чемпионство? Однозначно.

Но в исторической перспективе?

Его наивысшим показателем в статистических раскладках клуба являются 21,6 очка, которые он набирал в среднем за игру (3-й результат после Леброна и Уорлда Би Фри). По количеству проведенных матчей и сыгранных минут Кайри нет даже в десятке. В основном Дядюшка Дрю околачивается в районе 6-8 места и не претендует на что-то серьезное даже в том, что касается его прямых обязанностей: общее количество очков (8-е место: 8232), общее количество передач (6-е место; 2114), среднее количество передач (10-е место; 5,5), общее количество перехватов (9-е место; 504), среднее количество перехватов (10-е место, 1,3).

Кайри никогда не был настоящим символом «Кливленда», до возвращения Леброна он был лицом безвременья, в котором пребывали «Кавальерс». Без помощи Джеймса он ни разу не затаскивал команду в плей-офф.

И все же сомнений в том, что «Кливленд» увековечит номер Кайри, нет. В пользу баскетболиста играет чемпионство, куцая история клуба, провинциальный менталитет и конкретный прецедент в виде Нэйта Термонда.

Нэйт – безаппеляционно крутой центровой. Только таким он был во времена выступлений за «Голден Стэйт». Он заменил Уилта Чемберлена, ушедшего в «Филадельфию», и практически сразу же начал оправдывать ожидания. Нэйт царил на щитах (16,9 подборов за игру). В пяти отдельных сезонах он прибавлял к этом не менее 20 очков в среднем. В середине 1960-х невозможно было представить Матч звезд без участия Термонда. Сейчас его имя значится во всех мыслимых списках: Зал Славы, 50 лучших игроков в истории лиги, 75 лучших игроков за 75 лет существования НБА.

Но все это не имеет никакого отношения к тому человеку, который заехал на два последних сезона в «Кливленд»: 5 очков и 6,3 подбора в среднем за два сезона. Никаких индивидуальных наград и Матчей звезд, лишь паспорт, где в графе «место рождения» указано – Акрон, Огайо. Чем еще руководствовались в «Кливленде», поднимая номер 42 под своды арены – непонятно, хотя и неудивительно. Просто потому, что в лиге есть еще более странные примеры.

Одни и те же номера увековечивают несколько раз, за выслугу лет и даже без игры за клуб

Все происходящее в теме изъятия номеров из обращения характеризуется фразой «на усмотрение рефери». В отдельных случаях церемония не имеет никакого отношения к баскетболу, а служит данью памяти. И если погибший в автокатастрофе Дражен Петрович действительно был звездой и лидером «Нетс» начала 90-х, то Малик Сили, чей №2 увековечен «Миннесотой» – был просто качественным защитником. Общего с Петровичем у него не было ничего, кроме трагической смерти в автоаварии: в Сили врезался пьяный водитель, когда игрок возвращался с дня рождения своего лучшего друга Кевина Гарнетта.

«Даллас Мэверикс» изъяли из обращения №24 после ухода из жизни Кобе Брайанта. Так «Мэвз» присоединились к немногочисленному пулу команд, которые увековечили номер игрока, ни разу не выступавшего за них. Хотя и тут не без нюансов.

«Семерка» Пита Маравича висит под сводами домашней арены «Пеликанс», хотя начинал «Пистол Пит» в «Хоукс», а большую часть своей карьеры провел в «Джаз». Стандартная схема: клуб без особых достижений и истории искусственно добирает за счет героев прошлого. Ведь до переезда в Юту «Джаз» базировались как раз в Новом Орлеане. А выдающаяся игра все того же Маравича в NCAA за команду местного университета Луизиана Стейт, по сути, не оставила руководству «Нового Орлеана» сомнений в правильности выбранной логики.

Верхом спонтанности служат решения руководства «Хит». «Майами» изъяли из обращения не только №23 в знак уважения к Майклу Джордану, но и 13-й номер квотербека команды НФЛ «Майами Долфинс» Дэна Марино. Что, впрочем, не мешает играть под этим номером Бэму Адебайо. Еще один вроде бы пустячок, который заставляет смотреть на все эти нумерологические манипуляции со скепсисом. В конце концов, если вы уж изымаете номер из обращения, то делайте это наверняка.

В связи с повсеместным выводом №6 во всей лиге в память о Билле Расселле, перед «Хит» логично встанет вопрос – а как же чествовать Леброна, когда тот уйдет на пенсию. Не иначе придется поднимать баннер с именем или кличкой, как это было в случае с Джимом Лоскутоффом из «Бостона», который все свои 9 лет карьеры в НБА провел в составе «Селтикс» и выиграл с «кельтами» аж семь чемпионских титулов. Клуб был готов увековечить 18-й номер игрока, но он сам застопорил звездный час словами «сохраните номер для кого-нибудь более достойного». «Бостон» не стал перечить баскетболисту, а просто поднял баннер с надписью «Лоски» – прозвищем Джима.

Прозорливость «Лоски» его не подвела – «Селтикс» все же вывели из обращения 18-й номер в честь одного из самых знаковых игроков в своей истории – Дэйва Коуэнса. В некоторых источниках можно найти упоминание о том, что «Селтикс» увековечили 18 номер дважды, но это не совсем так.

Хотя и такие фортели для клубов НБА не новость. «Никс» дважды изымали из обращения номер 15. Первый раз – в честь семикратного участника Матчей звезд, разыгрывающего из 50-х Дика Макгуайра, а потом уважили еще и четырехкратного участника Матча звезд и чемпиона «Никс» в 1973-м Эрла Монро. С тех пор под крышей «Мэдисон-Сквер-Гардена» висит два баннера с цифрой 15.

Еще одним любителем «двойных стандартов» является «Портленд», который на радостях от чемпионства 1977-го вывел из обращения номера чуть ли не всей команды. Был среди них и форвард Боб Гросс, чьи средние показатели за семь сезонов в «Блейзерс» составили 9,2 очка, 4,5 подбора и 3 передачи. Гросс закончил свою карьеру в 1983-м, а уже в 1985-м «Блейзерс» выбрали на драфте Терри Портера, к которому перешел его 30-й номер. Под ним разыгрывающий и провел всю карьеру. Портер отыграл за «Портленд» 10 сезонов, дважды съездил на Матч звезд, стал лидером в истории клуба по общему количеству результативных передач (5319), и в конечном итоге заслужил почести от «Блейзерс». Клуб изъял его №30 из обращения 16 декабря 2008 года… за два дня до того, как вновь сделать тоже самое, только на сей раз во славу Боба Гросса.

Существуют и другие крайности. У «Лейкерс» они напрямую продиктованы правилом, которое гласит – клуб не изымает из обращения номера игроков, не соответствующих стандартам Зала славы баскетбола. По этой причине некоторые болельщики «озерников» до сих пор, негодуют, когда речь заходит о Майкле Купере.

Купер был одним из моторов «Шоутайм Лейкерс» и главным адресатом аллей-упов Мэджика Джонсона; в честь их взаимодействия даже название этого элемента было адаптировано в «Coop-a-Loop». Все 12 лет в лиге он отыграл за «Лейкерс», пять раз становился чемпионом, восемь раз попадал в пятерки лучших защищающихся, в 1987 был признан лучшим обороняющимся лиги; и что же? А то, что после него под этим же номером в составе «Лейкерс» бегали такие персонажи, как Карим Раш, Крис Дюхон, Рубен Паттерсон, Ронни Тюриаф и прочие. Все из-за непоколебимости моральных устоев «Лейкерс»…

…которые в свое время технично припаяли себе часть титулов, завоеванных во времена, когда команда базировалась еще в Миннеаполисе.

Подобное заимствование работает и в случаях изъятия номеров из обращения. «Оклахома» довольно пафосно – «впервые в истории клуба» – вывела из обращения 4 номер Ника Коллисона, провозгласив, что форвард отдал клубу 14 лет карьеры. И вот уж тут без корректировок никуда. Все-таки четыре года своей карьеры он отдал «Сиэтлу», где, собственно, и показывал свою лучшую игру, конкретно в последнем сезоне для «Соникс» (2007/08): 9,8 очка и 9,4 подбора. После переезда он ни разу не подбирался, ни к таким цифрам, ни к каким-либо индивидуальным достижениям.

Впрочем, у самих «Соникс» есть аналогичный пример. Пусть и немного «тюнингованный». Нэйт Макмиллан по прозвищу «Мистер Соник» отработал в команде (чаще – в качестве запасного) все 12 лет своей карьеры, разок отметился в качестве лидера лиги по перехватам. Все. В лучшем сезоне (1988/89) показатели Нейта составляли 7,1 очка, 9,3 передачи, 5,3 подбора и 2,1 перехвата. Цифры неплохие, но не в разрезе одного сезона на двенадцать лет. И такое мы увидим еще не раз. Зря что ли Юдонис Хаслем высиживал на скамейке «Майами» последние восемь лет, за которые он вышел в старте три раза? Самое забавное, что даже при такой тактике ветерану с 20-летним стажем все равно не хватило 69 матчей до лидерства по числу матчей – им остается Дуэйн Уэйд, который пришел в «Хит» в один год с Хаслемом, а отыграл в «Хит» в итоге на пять лет меньше.

Единственными клубами, которые еще не успели запятнать себя сомнительным изъятием игровых номеров из обращения, остаются «Клипперс» и «Рэпторс». Просто потому, что они вообще не увековечивали номера. Правда, руководство «Торонто» уже анонсировало, что первым, кому окажут такую честь, будет Кайл Лаури. Что до «Клипперс», то они наверняка, как всегда, найдут способ выделиться. Хотя даже им будет сложно превзойти следующие случаи.

Есть спорные случаи увековечивания номеров. А есть эти

Брэд Дэвис – №15, «Даллас Мэверикс»

За что уважили разыгрывающего «Далласа» 80-х? Исключительно за долгожительство в новообразованной команде: двенадцать из пятнадцати лет в лиге он отбегал в составе «бродяг». Стабильным игроком старта Дэвис был всего пять лет, 1981-1986. Средние показатели – 8,6 очка, 1,9 подбора, 5,1 передачи. Лучшая результативность не превышала 12,1 очка.

Ярко выраженным плеймейкером с акцентированной пасовой игрой Дэвис тоже не был. За всю карьеру он лишь дважды пересекал среднестатистическую отметку в 7 передач за сезон. Никаких индивидуальных наград, символических сборных и, упаси Боже, Матчей звезд.

И все же он закончил карьеру в 1992-м в ранге лидера клуба по передачам, сыгранным минутам и матчам. Звучит внушительно, но если называть вещи своими именами, то Дэвис просто получил своеобразный бонус за выслугу лет. Он пришел в «Даллас» в 1980-м, в год основания клуба, в клуб без истории и достижений. Тот факт, что номер 15 стал первым изъятым «Мэвс» из обращения – это скорее реверанс, чем действительное признание заслуг.

Джуниор Бриджмен – №2, «Милуоки Бакс»

Если вы вобьете имя бывшего легкого форварда «Бакс» в Google, то обнаружите связь Бриджмена с баскетболом в лучшем случае на второй-третьей странице поиска. Главное в истории Джуниора – это то, что несмотря на зарплату в НБА не более 350 тысяч в год, его нынешнее состояние превышает 600 миллионов.

После ухода из баскетбола Джуниор инвестировал в сеть ресторанов и через двадцать лет владел уже сотней закусочных. В сравнении с бизнес-начинаниями Бриджмена его баскетбольная карьера выглядит буднично.

Главным достижением и одновременно финальным аккордом Джуниора стал рекорд по числу матчей в истории «Бакс» (711) – достижение, которое в прошлом сезоне превзошел Яннис (сейчас у него 719). Бриджмен был типичным усилением со скамейки и ни разу не был игроком старта. Отрадно, когда у баскетболистов складывается карьера за пределами площадки, только едва ли за это изымают номер из обращения.

Байрон Бек – №40, «Денвер Наггетс»

Еще один пример того, как обстоятельства делают человека, а не человек – обстоятельства. Центровой «Денвера» сыграл в НБА всего один сезон, но его номер – под сводами денверской арены. Все потому, что предыдущие девять лет он отыграл в составе «Денвер Рокетс» в лиге АБА. Там же он дважды съездил на Матчи звезд, и если первый вызов можно было считать обоснованным (14,5 очков, 11 подборов в сезоне 1968/69), то в 1976-м (9,6 очка, 4,4 подбора) он играл там лишь потому, что Матч звезд доживающей последние дни АБА проводился в формате «Сборная Звезд» против «Денвера», где Бек уже был резервистом.

Уникальной способностью Бека можно назвать разве что его огнеупорность, которая помогла ему пройти сквозь угар, непостоянство, скандалы и сумбур Американской Баскетбольной Ассоциации на протяжении всех девяти лет ее существования. Таких игроков в истории лиги набралось всего шестеро. Пример стойкости, профессионализма, стремления к самореализации, но никак не показатель баскетбольных умений.

Дэйв Твордзик – №13, «Портленд Трейл Блэйзерс»

Уже сама фамилия разыгрывающего чемпионских «Блэйзерс» 1977-го порождает вопрос – это что за покемон?

А это как раз еще одна жертва чемпионского похмелья «Блэйзерс», решивших канонизировать всех, кто хоть как-то повлиял на исторический успех. Только вот если Билл Уолтон и Морис Лукас действительно заслужили признание и по уровню мастерства, и по степени вклада в общую победу, то персонажи типа Твордзика попали в клуб избранных «за компанию».

Дэйв играл на профессиональном уровне всего восемь сезонов – четыре в АБА за «Вирджинию» и столько же в НБА, уже в «Портленде». В возрасте 26 лет Твордзик приехал в клуб из Орегона, а в 29 уже свернул карьеру из-за травм. Его средние показатели за 4 года в команде: 9,5 очка и 3,4 передачи.

Наиболее четко слабые стороны Твордзика проступили как раз по ходу финальной серии с «Филадельфией».

Плеймейкер по кличке «Пинболл» ни разу не вышел в старте, лишь однажды набрал более 10 очков (дал 16 в пятой игре серии). За 16 минут он в среднем набирал 6,7 очка и 1,5 передачи. На одного из творцов исторической победы «Блэйзерс» он тянет едва ли. Когда номер Твордзика изымали из обращения, даже самые преданные фаны «Блэйзерс» шутили на тему того, что суеверный клуб просто хочет избавиться от нефартового №13.

* * *

Для выведения номеров из обращения, как и для других почестей в спорте, не может быть четких, общепринятых критериев отбора. И все же сам процесс тускнеет и теряет былой престиж, когда обнаруживаешь в одном ряду Уолтона и Твордзика, Дирка и Дэвиса, Абдул-Джаббара и Бриджмена.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Reaves, Otto Greule Jr, Mike Powell /Allsport; East News/RHONA WISE / AFP, EZRA SHAW, RONALD MARTINEZ, Mike Ehrmann, twitter.com/Bucks; oregonlive.com; commons.wikimedia.org/American Basketball Association press photo