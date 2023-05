Боролись за отношения 17 лет.

Наследие Фила Джексона неоспоримо.

Привыкшим восхищаться сугубо исполнительским мастерством игроков следующее утверждение может показаться натягиванием совы на глобус, но в какой-то степени достижения Джексона значительнее, чем достижения Джордана, Брайанта и Шака. Уж, как минимум, они не менее уникальны. В конце концов, он единственный тренер, у которого не просто 11 чемпионских титулов (еще два он завоевал, будучи игроком «Никс» в 1970-м и 1973-м), а состоящих из трех три-питов.

По причине того, что два из три-питов он сделал с «Буллс» в 90-х, вполне логично полагать, что «Чикаго» для него был, есть и будет клубом всей его жизни. Логично, но все же ошибочно. «Лейкерс» не просто стали завершающими элементом неимоверно успешной карьеры, смазать впечатление от которой не смогло даже фиаско в многострадальном «Нью-Йорке», но и практически стали для Джексона семьей. Пускай его отношения с Джинни Басс, длившиеся 17 лет, в конечном счете так и не увенчались штампом в паспорте.

До отношений с Джексоном Джинни встречалась с Деннисом Родманом и не хотела видеть Фила в «Лейкерс»

И то, и другое неудивительно, зная фривольный и своенравный характер дочери владельца «Лейкерс» Джерри Басса.

К моменту прихода в 1999-м в клуб Фила Джексона Джинни уже успела сбегать замуж за профессионального волейболиста и двукратного олимпийского чемпиона Стива Тиммонса. Их брак продлился всего три года, с 1990-го по 1993-й.

О причинах и деталях развода оба предпочли не распространяться, хотя даже мимолетные комментарии Джинни давали понять, что полученный опыт не привел ее в восторг.

«Я никогда не ставила брак на первое место. Бизнес всегда привлекал меня гораздо больше», – заявила она в интервью People.

Бизнес Джинни до времени вполне успешно сочетала с личной жизнью. Например, интервью для People было далеко не самым откровенным ее разговором с представителями прессы. Фотосессия и интервью для Playboy вызвали куда больший резонанс. А полугодовая интрижка с Деннисом Родманом, в период его пребывания в «Лейкерс», лишь подогрела ажиотаж.

«Я понятия не имел, кто такая Джинни Басс и как она выглядит, пока не открыл тот номер Playboy. Я подумал: «Хм, она дочь владельца «Лейкерс», при этом ее, похоже, не слишком волнует мнение общественности. Это здорово, было бы любопытно узнать ее поближе». Каково же было мое удивление, когда она предложила встретиться за ужином. Мы встретились в отеле «Риц Карлтон», мило побеседовали, затем поднялись в ее номер выпить вина. Это был огромное пространство с окнами размером во всю стену. Весь город был как на ладони. Мы пили вино, мило болтали, она рассказывала о Лос-Анджелесе. Все происходило очень мило и естественно. Мы оставались там всю ночь, а спустя несколько дней я стал игроком «Лейкерс», – поведал Родман.

Фил Джексон до встречи с Джинни тоже отлично представлял, что такое семейная жизнь и как она соотносится с мироощущением человека полностью погруженного в мир спорта.

В 1967-м Фил женился в первый раз. Брак с Максин просуществовал до 1972-го и, по словам Джексона, принес ему и его супруге множество надежд, в том числе и не сбывшихся, но главный опыт все же оказался положительным: у пары родилась дочь Элизабет.

В 1974-м году Фил женился вторично. На сей раз союз оказался куда долговечнее и плодотворней. За 26 лет совместной жизни Фил и Джун приумножили численность своей семьи еще на четыре единицы. Сперва на свет появились девочки Челси и Брук, а затем Джун явила на свет близнецов Бена и Чарли.

За период совместной жизни Джун повидала супруга в разных состояниях: жидком, твердом и газообразном. Когда Фил в начале 80-х невзрачно и слабенько заканчивал карьеру в «Нью-Джерси Нетс», а потом болтался по захудалым лигам. Когда в 90-х на протяжении десятилетия был железобетонно лучшим тренером НБА. И наконец на рубеже веков, когда Джексона уже воспринимали как «Дзен-Мастера» и духовного наставника для собственных игроков.

Но даже духи не безгрешны, и поэтому в 2000-м пара подала на развод.

С учетом того, что начало отношений Джексона с Басс датируется 1999-м, принято считать, что одной из причин как раз могла стать их связь, но в действительности все получилось совсем иначе.

«Когда мой отец захотел пригласить Джексона в клуб, я закатила глаза и подумала: «Боже, у него эго разменом со штат Техас. Только этого нам не хватало». Понимаете, дело в том, что на тот момент у нас был еще один кандидат на пост главного тренера в лице Пэта Райли. Плюс, в команде был один из ярчайших игроков лиги Шакил О’Нил и молодой, но очень амбициозный Кобе Брайант. Я думала, что появление еще одного человека с сильным характером привнесет в клуб настоящий хаос. Я сказала об этом отцу, но, конечно, он меня не послушал», – рассказала Джинни о своем восприятии Джексона в подкасте All The Smoke.

Тем не менее, Джексону не понадобилось много времени, чтобы изменить отношение Джинни.

Басс была поражена скромностью и самообладанием Джексона, но встречаться согласилась только на своих условиях

В книге «Three-Ring Circus: Kobe, Shaq, Phil, and the Crazy Years of the Lakers Dynasty» Джефф Перлман подробно описал первую встречу Джинни и Фила.

Пара встретилась лицом к лицу в аэропорту Ванкувера, после встречи представителей клубов НБА и лиги. Джексон был изумлен тем, что вице-президент «Лейкерс», чье состояние оценивалось в 500 миллионов долларов, решила полететь вместе с остальными работниками клуба, причем эконом-классом, а не на частном самолете. А Басс понравилась деликатность тренера, которая никак не соотносилась с его репутацией высокомерного и честолюбивого человека.

Спустя несколько недель, 26 сентября, Джинни праздновала 38-й день рождения, и представители клуба подарили ей огромный торт. В качестве знака радушия она поручила доставить кусочек Джексону. Тот ответил любезностью на любезность и вечером того же дня пригласил ее на ужин.

«Я много слышала о Филе Джексоне. Он представлялся мне каким-то хиппи, слушающим Grateful Dead. Он был не в моем вкусе. Но когда мы встретились, в его голосе было что-то такое, что заставило меня подумать: «Оу, кто этот парень? Он свободен?». Я не знала, какие у него были намерения. Он находился на стадии развода. А потом он сказал: «Поздравляю с днем рождения! Знаешь, я всегда считал, что ты должна встречаться с кем-то кто старше тебя. Он бы смог оценить такую женщину, как ты, по достоинству».

У него появился этот блеск в глазах. Между нами пробежала искра, мне понравился его спокойный и прямой подход к делу. Так что я тоже решила выложить все карты на стол. Я сказала: «Фил, ты мне нравишься, и я заинтересована в отношениях с тобой, но не заинтересована в том, чтобы держать это в секрете. Потому что это может скомпрометировать «Лейкерс». Чаще всего бывает так, что если ты хочешь сохранить что-то в секрете, то люди, узнав о нем, завладевают не только секретом, но и тобой. Так что, если мы собираемся встречаться, это должно быть в открытую. Я расскажу об этом отцу, об этом немедленно узнает твоя семья, пресса, работники клуба, лига, все. Ты готов к этому?». На следующий день мы были на страницах всех газет», – говорила Басс.

Естественно, такой расклад устраивал не всех. Если Джерри Басс вполне спокойно воспринял новые отношения своей дочери, то генеральный менеджер «Лейкерс» Джерри Уэст был просто взбешен.

«Джерри негодовал больше всех. Он влетел в мой кабинет со словами: «Фил, в Лос-Анджелесе миллионы женщин. Какого черта тебе понадобилось связываться с Джинни?», – вспоминал Джексон.

Несмотря на разницу в возрасте, пара выглядела и чувствовала себя очень органично. Причем эта естественность имела благотворное влияние не только на Джинни с Филом, но и на клуб.

«Все знают, что Фил раздавал игрокам книги перед началом каждого сезона. Большинство просто хранили их в шкафчике и никогда не открывали или шутили на этот счет в медиа. Как-то я спросила его: «Объясни. Я не понимаю. Почему ты продолжаешь это делать? Они же не читают то, что ты им даешь». И он ответил: «Джинни, мне не нужно, чтобы они делали это прямо сейчас. Эта книга может пролежать у них на полке 10 лет, но когда-нибудь они прочтут ее. И получат мое сообщение как раз в тот момент, когда будут готовы к нему, когда оно будет им необходимо».

Такая вовлеченность в жизнь этих людей меня поразила. Я говорила об этом с отцом, с игроками. Мы старались развивать наших игроков не только физически, но и ментально, духовно. Приход Фила действительно изменил систему внутри клуба. И я рада, что была рядом с ним в этот момент и помогала», – поведала в интервью GQ Джинни.

Проблемы начались после ухода Джексона из «Лейкерс». Джексон был готов вернуться ради отношений, но в клубе произошло слишком много изменений

Три-пит «Лейкерс» в начале XXI-го века дает ложное представление о том, что отношения Басс и Джексона существовали во многом благодаря тому, что их подогревали успехи клуба. Но давайте вспомним, что, помимо чемпионских перстней, были неутихающие распри между О’Нилом и Брайантом, обвинения Кобе в изнасиловании, вылет в финале-2004 от рабоче-крестьянских «Пистонс», после которого Джексона убрали из клуба.

Его вернули спустя год, после неудачных экспериментов с уже очень возрастным Руди Томьяновичем и неопытным Фрэнком Хэмбленом. Тем не менее, все это были серьезные испытания для союза Фила и Джинни. Можно было бы назвать его тройственным, включив сюда еще и «Лейкерс», и при этом не ошибиться.

Как только клуб начинал переживать трудные времена, отношения Джексона и Басс все больше страдали. На волоске они повисли в сезоне-2011/2012. После того как «Лейкерс» под началом Джексона завоевали титулы в 2009-м и 2010-м, он подписал годичное соглашение с целью взять четвертый три-пит. Еще в начале сезона Фил предупредил, что это будет его «Последний танец». Красивого прощания не вышло, более того, Джексону оттоптали все ноги.

Во втором раунде плей-офф «Лейкерс» всухую уступили будущему чемпиону – «Далласу», и на финальной пресс-конференции у Джексона уже не хватило чувства такта.

«Покидая должность, не жду, что кто-либо из руководства в будущем позвонит мне для того, чтобы посоветоваться. Этого не было на протяжении всего сезона, поэтому я не вижу причин, по которым что-то может измениться. Двери моего кабинета всегда были открыты для руководства, игроков, работников клуба, в то время как передо мной не только закрывали двери, но и попросту отказывались слышать меня», – сердечно бросил на прощание тренер.

После того как Майк Браун, пришедший на место Джексона, сперва вылетел во втором раунде плей-офф сезона-2011/2012, а в следующем сезоне стартовал с показателями 1-5, «Лейкерс» все чаще стали задуматься о возвращении Джексона. Клуб готов был пригласить его по ходу сезона, в ноябре 2012-го. Одним из инициаторов решения была Джинни. Ее отец, легенда клуба и владелец «Лейкерс» Джерри Басс к тому моменту уже был очень слаб (он скончался 18 февраля 2013-го), поэтому она старалась организовать вокруг себя всех более-менее лояльных людей. Она лично дала номер телефона Джексона своему брату Джиму и попросила его встретиться и обсудить возможность возвращения Фила на пост главного тренера.

Джексон ответил на звонок, побывал на встрече с генменеджером Митчем Капчаком и вице-президентом по баскетбольным операциям Джимом Бассом. Более того, он вышел из переговорной комнаты, будучи уверенным в том, что получил работу. В тяжелый момент для семьи Басс и «Лейкерс» он хотел быть рядом с Джинни.

Все выглядело как отказ от старых недомолвок и обид ровно до наступления следующего дня. Именно тогда Джим и нанял Майка Д’Антони.

Джинни и Фил были в ярости и прострации. Агент Джексона выступил с публичным спичем, в котором назвал подобное отношение к своему клиенту «уничижительным» и «неподобающим для клуба уровня «Лейкерс».

Джинни не могла поверить и понять – как и зачем ее использовали таким образом. Чтобы сохранить отношения, 3 января 2013-го пара объявила о помолвке. Но в полной мере прочувствовать все прелести новой стадии отношений у пары не получилось. Смерть Джерри Басса и переход большей части руководящих полномочий к Джинни не оставил ей времени и сил на личную жизнь.

Ее брат Джим был никудышным функционером, а Капчак откровенно дискредитировал себя на должности генменеджера.

По сути, ей нужно было реанимировать клуб заново, причем в ситуации, когда бизнес и личные отношения были туго переплетены. Впутывать сюда еще и Джексона ей не хотелось. Да и сам он едва ли согласился после публичного унижения.

К тому же, он уже начал вести переговоры с «Никс» о том, чтобы вернуться в родной клуб в качестве президента. 18 марта 2014-го он подписал 5-летний контракт на сумму 60 миллионов.

Лига тут же дала понять, что будет тщательно следить за личными отношениями двух людей, занимающих руководящие посты в разных клубах. Поскольку никаких официальных правил на этот счет в регламенте не было, представители клубов выступили с заверениями о том, что отношения Джексона и Басс никак не отразятся на их профессиональной деятельности. Пара изо всех сил старалась оберегать личную жизнь и при этом всячески подчеркивать приверженность своим клубам. Даже в знаменитой рекламе Jordan Brand оба показательно носят кепки с разными логотипами.

И все же одними лишь словами дело не ограничилось. Пара испытывала давление, как и все те, кто с ними общались. Например, Пау Газоль признавался, что после того как контракт тренера с «Лейкерс» закончился, игрокам запретили как-либо контактировать с Джексоном или людьми из его личного окружения, поскольку это могло расценить как темперинг.

Ну а то, что началось дальше, справедливее всего назвать началом конца.

Первый же сезон с Джексоном в качестве президента «Никс» завершили с показателем 17-65 – худшим в истории клуба. Джинни тем временем вверила судьбу команды в руки Байрона Скотта, получилось немногим лучше – 21-61.

Клубы с большой историей и обширной фан-базой регулярно появлялись в медиа в качестве источников для всевозможных упражнений в комедийном жанре. Смеялись громко, с надрывом и сквозь слезы. Фил и Джинни просто сгорали на работе, и сил на то, чтобы согревать друг друга, уже попросту не оставалось. Помолвка, за которой обычно довольно спешно следует свадьба, продлилась четыре года, прежде чем в 2017-м пара объявила об окончании отношений

«Учитывая характер наших профессиональных обязанностей и географическое расстояние между нами, поддерживать отношения с каждым годом становилось сложнее. За эти годы у нас было много прекрасных моментов, и мы надеемся, что будем поддерживать друг друга в будущем», – так коротко и емко выглядело продублированное сообщение в соцсетях.

Джинни также добавила, что не испытывает к Джексону ничего, кроме любви и уважения, но при этом любовью всей своей жизни назвала «Лос-Анджелес Лейкерс».

Это история вполне могла бы сойти за грустную жизненную драму о несостоявшемся союзе двух сильных людей, если бы не толика абсурда. Ее вносит комедиант, шоумен и довольно заурядный актер Джей Мор, более всего известный по крошечный роли нечистоплотного спортивного агента в мелодраме «Джерри Макгуайр» с Томом Крузом.

Так он увольнял Тома в 1996-м.

А вот так выглядит человек, о помолвке с которым в прошлом году объявила Джинни Басс.

Не хочу показаться невеждой и не имею намерений никого обидеть, просто мне кажется, что Фил Джексон не смотрит матчи современной НБА не только потому, что считает их слишком политизированными, но и чтобы не увидеть этот удивительный дуэт где-нибудь на VIP-трибуне. Ясно, что каждый выбирает то, что и кто им по душе. Так что говорю за себя, если бы мне предложили выбрать одну единственную фотографию Джинни Басс… нет, я бы не стал ворошить старые номера Playboy. Я бы выбрал эту.

Хотя бы потому, что это было время, когда Фил, Джинни и «Лейкерс» были счастливы. И даже то, что чоппер оформлен в цветах «Буллз», не в состоянии этому воспрепятствовать.

