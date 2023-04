Вычурный стиль необязательно сделает твою игру лучше, но, как минимум, даст понять окружающим, что ты стараешься выделиться, стремишься украсить будни НБА очередным инфоповодом. А это как-никак главный вектор лиги. Не важно, будь это трипл-дабл Дончича с 60 очками или уморительный наряд игрока, фамилию которого через неделю никто и не вспомнит – show must go one. И поскольку бить исторические рекорды каждую игровую ночь затруднительно, стиль частенько выходит на первый план, причем зачастую непосредственно на площадке. Прически, кроссовки, аксессуары и даже самые утилитарные предметы. Такие, например, как носки, к которым в лиге относятся с особой серьезностью.

По носкам можно проследить историю НБА. Для игроков этот атрибут игровой амуниции – вещь первостепенной важности, часть ритуала и, естественно, способ выделиться

Баскетбольные носки – те же пинетки, в них забава для школяров выросла до олимпийского вида спорта, а сам аксессуар со временем превратился из матерчатой тряпочки в технологичный атрибут, от которого зависит качество игры спортсменов-миллионеров. И это не преувеличение, достаточно просто окинуть быстрым взглядом историю НБА и выслушать мнение самих игроков.

Эра зарождения баскетбола: 1891-1920

Впервые в баскетбол начали играть в 1891-м. Естественно, ни о какой специализированной экипировке и речи быть не могло: игроки носили повседневную одежду, за тренировочный комплект вполне могли сойти свободные джинсы и флисовые рубашки. А вот что касается носков, то стандарты начали вырабатываться уже тогда: в большинстве случаев игроки носили высокие носки, доходящие аж до колена. Даже если играть приходилось в джинсах, считалось, что высокие носки способствуют кровообращению в икроножных мышцах.

Первая настоящая баскетбольная форма: 1920-1940

После 1920-го отдельные фабрики начали производить пуловеры, которые позиционировались как форма одежды для занятия баскетболом. Основным отличием от обычных пуловеров был дышащий состав материалов. Так же появился такой аксессуар, как наколенники, которые, прежде всего, предназначались для женщин и подростков. Практически повсеместным было сочетание выпущенных в 1917-м высоких Converse Chuck Taylor и аккуратно подкатанных носков, которые возвышались над кедами примерно на 10 сантиметров

Тренд на мешковатые носки: 1940-1960

В 1930-х произошла небольшая модная революция, производители стали производить качественные смесовые ткани: сочетание полиэстера и нейлона. Уже в следующем десятилетии вся баскетбольная форма делалась из этих материалов. Следствием этого стало появление коротких шорт, облегающих маек и даже поясов. Носки по-прежнему подкатывали над кедами, но уже не так высоко. Плюс, на смену строгой облегчающей форме носков пришли более мешковатые варианты. Они позволяли ногами лучше дышать. Часто ради того чтобы надевать носки большего размера, игроки покупали кеды на размер-полтора больше.

Культовые носки-тюбики: 1960-1990

В 60-е, 70-е годы игроки начали носить высокие спортивные носки с красно-синими кантами в верхней части. Похожий узор был на многих тюбиках зубной пасты, за это сходство носки и прозвали «тюбиками». Позже цвет канта можно было выбирать на заказ, чтобы сочетать его с игровой формой, которая, к слову, сохраняла традиционный вид: короткие шорты и прилегающие футболки.

Баскетболисты решили вернуться к более плотным и высоким носкам, чтобы прикрыть икроножные мышцы и держать их в тепле. Интенсивность игры стала выше, и нужно было сохранять мышцы в тонусе, к тому же на некоторых аренах отопление работало далеко не идеально: мышцы забивались, у некоторых игроков сводило ноги: носки-тюбики помогали хотя бы частично решить эти проблемы.

Тренд на носки-тюбики сохранялся до середины 80-х: это касалось как полосатых, так и однотонных – белых вариантов. Высота зависела от личностных предпочтений. Если баскетболистов не устраивали высокие носки, они просто их подкатывали. Так, например, делал Майкл Джордан на старте карьеры.

Новая длина. Носки на щиколотках: 1990-2000

90-е годы произвели революцию в производстве баскетбольных носков и униформы. Изменилось все: составы тканей, размерная сетка форм, статус лиги, в конце концов. Мало кому хотелось выглядеть ходячим анахронизмом в высоких носках, когда их матчи транслировались на национальном телевидении. Игроки все чаще стали появляться в носках до щиколоток. Это придавало динамики внешнему виду, особенно этим грешили маленькие игроки.

На этой же стадии баскетболисты принялись экспериментировать с аксессуарами. Все помнят эластичный бандаж Джордана на икроножной мышце или нарукавник Айверсона, но и носки тоже стали предметов одежды, с помощью которого игроки старались выделиться. Некоторые нарочито продолжали носить высокие носки, например, Винс Картер, Ник Ван Эксель, Джером Уильямс. А Керри Киттлз, которого «Нетс» задрафтовали вместо Кобе Брайанта, и вовсе носил разные носки: один – высокий, другой – низкий.

Современные баскетбольные носки: 2000-2023

Если конец 90-х напоминал какое-то стихийное панк-движение, то начиная с 2000-х игроки подходили к внешнему виду более обдуманно. Носки и их вариации стали миксовать с термобельем, некоторые баскетболисты стали заказывать носки по индивидуальным стандартам: плотность, цвет, специальная вышивка с талисманом, инициалами или девизом. Практичность уступила место личным предпочтениям.

«Мне всегда нравился стиль 70-х, 80-х, даже создавая свою команду в NBA 2K, я облачал всех своих игроков в длинные носки. Это ретро, чувак, стиль тех, кто сделал эту игру великой. Сам я хожу в высоких носках, потому что так мои ноги остаются в тепле, надеваю их поверх термобелья. Многие посмеиваются над моим выбором, но мне пофиг. Я другой и хочу демонстрировать это всему миру», – афиширует собственные предпочтения Кевин Портер-младший.

«Даже не помню, когда стал носить носки именно так. Но меня это устраивает, и я не хочу ничего менять. Кому какая разница, что я надеваю правый носок на левую ногу, а правый – на левую. Если хотите, считайте это ритуалом, но для меня это всего лишь часть подготовки к матчу», – заявляет о своем видение стиля Пэт Коннатон.

«Бро, носки – важнейший элемент игры. Ноги – это то, чем ты зарабатываешь себе на жизнь. Если ты чувствуешь малейший дискомфорт, то нужно тут же что-то менять. Не важно, наденешь ты одни носки на другие или обойдешься одной парой, по фигу, будут они кремового, черного или белого цвета. Главное – комфорт. Я использую носки Thorlos – лучшие носки в мире. Я купил оптом целую партию, и по моему заказу их специально модифицировали. Носки разрезали пополам и сшили специальным способом так, чтобы шов практически не чувствовался. Нижняя часть – Thorlos, чтобы мои ноги были в порядке, а верхняя часть, которая над кроссовком – это уже официальные носки лиги с лого. Все ради качества, бро», – после такого обстоятельного повествования Пи Джей Такера можно называть королем не только кастомнных кроссовок.

Официальные носки НБА – вопрос не менее животрепещущий, чем официальный мяч НБА. Лига меняла компании, экспериментировала, но не всегда удачно

Впервые лига начала регламентировать экипировку в 1986-м. Тогда же НБА и заключила первый контракт с производителем носков. Им стала фирма Ridgeview, которая предоставляла базовый набор продукции.

В 1999-м ее сменила компания For Bare Feet, именно она начала размещать на носках маленький логотип лиги. Компания, базировавшаяся в Индиане, клепала носки для НБА вплоть до сезона-2015/2016.

Заключение нового соглашения шло очень тяжело – лига хотела привлечь молодежную аудиторию, но до конца не верила в главного претендента на место нового поставщика носков. До того компания Stance бодро реализовывала коллабы с обладателем практически всех лицензий на ретро формы американских лиг – Mitchell&Ness. И носки с портретами баскетболистов и ретро-символикой команд НБА резво раскупали в рамках серии Hardwood Classics.

Продукция выглядела ярко, свежо, плюс руководство фирмы во главе с вице-президентом по креативному развитию Кларком Миязаки напирала на революционную технологию. Носки были смоделированы таким образом, что плотная вязка использовалась только в местах, на которые была акцентирована наибольшая нагрузка. По словам разработчиков, технология не только помогала распределить давление на участки голеностопа, но и снизить вес самого изделия. НБА смущало отсутствие у Stance серьезных контактов с профессиональными лигами и достаточно молодая история бренда (компания была основана в 2009-м). В итоге руководство НБА не без опаски согласилось на авантюру и вскоре пожалело об этом.

«Кошмарные были носки. Постоянно натирали. Мои ноги вечно были в мозолях. Мне приходилось надевать Stance поверх других носков. Какую бы версию я ни просил – облегченную или более эластичную, они всегда были словно из пластика», – вспоминает свой опыт Маркус Смарт.

Stance продержались в качестве официального партнера НБА ровно два сезона, после чего настало время Nike.

Говоря о вариантах носков, Смарт имеет в виду, что каждый игрок каждой команды может выбрать носки, подходящие ему лично по составу (сочетание спандекса, полиэстера, хлопка), и модели конкретно для него. Главным условием НБА является монохромность – чтобы носки всех игроков совпадали по цвету. Их модификация и состав материалов не имеют значения.

Но и здесь баскетболисты умудряются выделяться.

Так, например, у большинства носков Зайона Уильямсона на внутренней стороне вшит оранжевый кант, это отсылка к его любимому аниме «Наруто», главный персонаж которого щеголяет в оранжевом комбинезоне. Уильямсон частенько подворачивает носки таким образом, чтобы оранжевая окантовка украшала верхушку носков. Он не получает нагоняй, поскольку логотип лиги и элементы фирмы-производителя остаются доступными для взглядов.

А вот Маркус Смарт за собственную неосмотрительность однажды схлопотал штраф. В первом матче сезона-2017/2018 он подвернул носки таким образом, что логотип Nike оказался вне поля зрения.

На следующий день ему позвонили из офиса лиги.

«Мне сказали: в Nike убеждены в том, что я сделал это намеренно, поскольку тогда у меня был персональный контракт с Adidas. На самом деле, мне просто было удобнее играть в подвернутых носках. В итоге я заплатил штраф. Сколько? Я даже не спрашивал, его просто вычли из моей зарплаты. Но я бы сделал это еще раз, если бы это было необходимо. Комфорт порождает уверенность, а без нее не бывает побед», – рассказывал Смарт.

В среднем клубы НБА закупают по 2500 пар на сезон – по 150 на игрока – но среди отдельных персонажей бывают и исключения.

«Не буду называть имя игрока, скажу лишь, что этот парень за весь сезон сносил не более десятка носков. Он настолько суеверен, что не стирает носки и надевает новую пару только тогда, когда предыдущая начинает смердеть как контейнер с токсичными отходами. Одноклубники пытались штрафовать его за такие выходки, но авторитет этого парня был слишком велик», – говорит главный экипировщик одного из клубов НБА, пожелавший остаться неизвестным.

На что только не пойдешь ради верности собственным убеждениям. Остается только надеяться, что подобные бесчеловечные эксперименты над одноклубниками стоили того и зловонный запах носков в итоге стал ароматом победы.

Фото: East News/AP Photo/H.B. Littell, Bill Ingraham, John Swart, TONY RANZE / AFP; Gettyimages.ru/Hulton Archive, Orlando /Three Lions, Harry How, Chris Coduto, Christian Petersen, Rick Stewart/Allsport, Jed Jacobs, Kevin C. Cox, Jonathan Daniel /Allsport, Andy Lyons, Michael Reaves, Tim Nwachukwu; atlantahistorycenter.com