Инвестиции в бывших зеков и дом для семьи Джорджа Флойда. Кайри Ирвинг – еще и специфичный бизнесмен

Но небезуспешный.

В последние пару лет Кайри плодотворно работал над тем, чтобы обзавестись репутацией настоящего сумасброда и законченного чудака. Вытравить из памяти его хитро сочиненные сентенции так же трудно, как избавиться от навязчивого запаха шалфея, каждый раз возникающего при упоминании имени защитника «Нетс». И все же, несмотря на все старания Ирвинга, его личность не исчерпывается одними этими характеристиками. Он по-прежнему классный баскетболист (когда сам хочет играть), муж, многодетный отец, филантроп и миллионер. Может быть, где-то в гараже у него и завалялся костюм Железного Человека, но, пока об этом ничего неизвестно, стоит обсудить его финансы. Хотя бы потому, что Ирвинг приумножил свое состояние не только за счет непосредственно зарплаты, но и благодаря грамотным инвестициям.

Манифест Кайри влетел ему в копеечку

По оценкам Forbes на октябрь 2022 состояние Кайри Ирвинга оценивается в 90 миллионов долларов . Могло быть гораздо больше, но отказ Кайри от вакцинации стоил ему не только штрафов (до изменения COVID-регламента штата Нью-Йорк Ирвинг платил 381 тысячу долларов за каждую пропущенную игру), но и репутационных потерь. После того как Ирвинг раскритиковал собственную именную модель от Nike, отметив, что практически не участвовал в ее разработке, обувной бренд дал понять, что, скорее всего, не будет продлевать контракт, который истекает в конце сезона-2022/2023. А ведь сделка с Nike приносила игроку до 11 миллионов в год, и еще недавно его кроссовки продавались лучше всех в Штатах, за исключением Леброна.

К тому же, реакция спортивного бренда спровоцировала цепную реакцию. По сообщениям businesswire.com, McDonalds и Doritos, которые рассматривали Кайри в качестве амбассадора своей продукции, приостановили процесс заключения сделки до лучших времен.

Все это негативным образом сказалось на Ирвинге, совсем недавно сверхуспешном Дядюшке Дрю. Еще год назад он занимал 22-е место в рейтинге 50 самых высокооплачиваемых атлетов от Forbes, но в обновленной версии для него просто не нашлось места, хотя там, например, можно обнаружить Брэдли Била (49-е место и совокупный доход за год – 37,7 миллиона долларов) и Кембу Уокера (46-е место и 38 миллионов долларов) . Может быть, Кайри тоже вклинился бы в престижный перечень, но заковыка в том, что на спонсорстве он заработал всего 18 миллионов. Львиную долю потянул контракт с Nike, а остальное добили по корпоративным меркам «средние» соглашения с Pepsi, Panini, Eastbay, 2K Sports, Footlocker, PSD Underwear.

Самое интересное, что среди этих 18 миллионов не учитывались инвестиционные проекты самого Ирвинга. Во-первых, потому что доход с них не причисляется к спонсорским, а, во-вторых, часть этих инвестиций была сделана совсем недавно. Между тем, если присмотреться к проектам, с которыми Ирвинг связывает свое будущее, то можно обнаружить их немалую перспективу.

Ирвинг вкладывает не так часто, но удачно

Самую раннюю из крупнейших инвестиций Ирвинга сложно назвать его инициативой, хотя и на неразборчивость Кайри ее тоже не спишешь. Механизм запустила статья Bleacher Report от 2017 года, в которой рассказывалось о диетах игроков НБА и, в частности, очень детально разбиралась эволюция их предпочтений. Так широкая общественность узнала, что баскетболисты вроде Дэмиана Лилларда, Энеса Картера, Деандре Джордана, Уилсона Чендлера и Кайри Ирвинга в большей или меньшей степени являются веганами или вегетарианцами, но при этом не готовы отказываться от мяса. Любители и бургер съесть и в лужу не сесть, куда мясоедов периодически отправляют защитники прав животных и прочие организации, борющиеся за равные права для рогатого скота. Именно для таких граждан фирма Beyond Meat, основанная в 2009 году Итаном Брауном, предлагает мясную продукцию различных видов. Отдельные ее виды сделаны из сои, другие – из мяса коров, которых, прежде чем деликатно нейтрализовать, откармливают на зеленых заливных лугах. Ознакомившись со статьей, Beyond Meat разослал свою продукцию игрокам НБА и не прогадал. Деандре Джордан, как оказалось, уже давно был поклонником бренда, поэтому с легкой душой инвестировал в развитие компании. Крис Пол и Кайри Ирвинг, недолго думая, последовали его примеру.

Но если уж говорить начистоту, то в случае Beyond Meat едва ли имело смысл скрупулезно взвешивать риски. На момент, когда Кайри инвестировал свои средства в компанию, в огромном списке вкладчиков уже числились Снуп Догг, Шакил О’Нил, Линдси Вон, Джессика Честейн, Леонардо Дикаприо и многие другие люди, которых чрезвычайно заботят их вкусовые предпочтения. Чего у Ирвинга не отнять, так это инстинктов и чувства момента, которые частенько играли в его пользу на площадке, а в случае с Beyond Meat подсолили и да ее пределами. Он вложился в компанию в 2019-м, как раз когда она благодаря большому количеству популярных инвесторов стала превращаться из вполне себе успешного старт-апа в монополиста ниши. На сентябрь 2022 года Beyond Meat компания стоимостью в 1,24 миллиарда долларов, чьи акции являются одними из самых перспективных в продовольственном сегменте . Так пищевые пристрастия Кайри вкупе с чуйкой позволили ему приобщиться к одной из самых успешных компаний по производству товара, спрос на который не падает никогда.

На первый самостоятельный бизнес Ирвинга косвенно повлиял Леброн

После того как Ирвинг поживился вместе с Beyond Meat, он сделал небольшой перерыв, после чего создал собственное предприятие KAI 11 Consulting, специализацией которого является тренинг и разработка экономических стратегий для темнокожих (это принципиально) владельцев собственного бизнеса . Конечно, было бы легкомысленно рассчитывать на то, что вновь образованная фирма Кайри начнет налево и направо раздавать рецепты успеха всем черным бизнесменам. Нет. Ирвинг поступил прозорливее. KAI 11 Consulting стали партнерами венчурного фонда Lockstep Ventures, профессионального занимающегося инвестициями в различные сферы бизнеса.

KAI 11 выделил деловым партнерам порядка 25 миллионов, часть из которых принадлежала Кайри, а часть бизнесменам, которые прибегли к услугам его фирмы. Их Lockstep Ventures распределил среди 20 наиболее перспективных бизнесов. Например, 500000 долларов были инвестированы в компанию Fleeting, занимающуюся грузоперевозками в Атланте . Помимо того, что компанией владел черный бизнесмен Пьер Лугуэрр, ее отличительной особенностью являлась любопытная кадровая компания. На работу брали мужчин и женщин, ранее отбывавших тюремное заключение. Таким образом, Fleeting хотели исправить «социальное неравенство» в отношении темнокожих сидельцев, которым сложно найти работу, а и заодно заработать, чего уж там.

Кстати, любопытная деталь. Ирвинг, который в свое время с грохотом и выхлопными газами уходил из «Кливленда», желая выползти из-под гнета Леброна и самому стать лидером, не избежал его влияния и за пределами площадки. Одним из основателей Lockstep Ventures оказался некий Бонин Бо, ведущий шоу «Cleveland Hustles», посвященного инвестициям в малый и средний бизнес. Участникам нужно было презентовать свою идею лучше и ярче конкурентов. Победитель получал грант от одного очень популярного мужчины.

Программа была создано непосредственно Леброном для показа на локальном ТВ Кливленда. Так что даже в вопросе собственных крупных денежных вложений Кайри продолжает оставаться привязанным к фигуре Джеймса.

Филантропия – тоже бизнес

Помимо инвестиций в KAI 11 и Fleeting, которые на сегодня являются двумя самыми крупными персональными инвестициями Ирвинга, игрок очень грамотно разыгрывает карту козырного филантропа. Козырного в том смысле, что каждый его добрый жест тщательно просчитан и подчеркивает финансовую стратегию самого Ирвинга и призван добавить ему вистов в определенной среде и у определенных слоев населения.

Это не так плохо.

Благотворительность – это всегда деньги, а там, где деньги – бизнес, рассчитанный на отдачу. Естественно, не только финансовую, но и имиджевую. Поэтому, если покупать дом, то непременно для семьи печально известного Джорджа Флойда. Если жертвовать городу 250000 бесплатных обедов, то это должны быть обеды, приготовленные с использованием продукции Beyond Meat. Если выкладывать 1,5 млн долларов, то игрокам женской НБА, пропустившим сезон в женской НБА из-за коронавируса или общественно-политического протеста. Эти мелочи не играют никакой роли для нуждающихся людей, но важны для Кайри, для популяризации и укрепления уже имеющихся деловых связей.

Так что не стоит недооценивать человека, считающего Землю плоской. Может быть, он просто видит привычные для нас вещи в иной перспективе. Более целесообразной для него.

Фото: East News/Dustin Satloff/Getty AFP, Richard Shotwell/Invision/AP, Lionsgate /Courtesy Everett, Mary Altaffer/Associated Press