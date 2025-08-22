Бразилия опережает США в предварительном рейтинге ФИБА на чемпионат Америки

Бразилия обошла США в рейтинге.

Прогноз ФИБА на чемпионат Америки-2025 с учетом составов, групп и подготовительных матчей вывел бразильцев на 1-е место.

Канада – 3-я, сборная Пуэрто-Рико поднялась в четверку лучших.