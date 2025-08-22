Фото
0

Бразилия опережает США в предварительном рейтинге ФИБА на чемпионат Америки

Бразилия обошла США в рейтинге.

Прогноз ФИБА на чемпионат Америки-2025 с учетом составов, групп и подготовительных матчей вывел бразильцев на 1-е место.

Канада – 3-я, сборная Пуэрто-Рико поднялась в четверку лучших.

Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?3602 голоса
Рэя АлленаРэй Аллен
Кавая ЛенардаКавай Ленард
Кайри ИрвингаКайри Ирвинг
Дерека ФишераДерек Фишер
Какой-то другойКевин Дюрэнт
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт ФИБА
logoсборная Канады
logoсборная США
чемпионат Америки
logoсборная Бразилии
logoсборная Пуэрто-Рико
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Молодой Майкл Джордан поражал игрой уже на Олимпиаде-1984. Жаль, что не против сборной СССР
2421 августа, 17:30
Гершон Ябуселе: «Когда придет время, сможем сравнить себя со сборной США»
117 августа, 16:13
Джон Стоктон о «Дрим Тим»: «Не думаю, что вы когда-либо снова увидите такую команду»
1014 августа, 18:50
Главные новости
Женская НБА. «Индиана» встретится с «Миннесотой», «Финикс» сыграет с «Голден Стэйт»
вчера, 21:02
10 из 15 опрошенных ФИБА экспертов назвали Сербию фаворитом Евробаскета-2025
1вчера, 20:20
Адвокат отца Джейлена Брауна настаивает на версии самообороны его подзащитного против пистолета
5вчера, 20:05
ЧЕ-2025. Девушки (U16). 1/2 финала. Испания разгромила Латвию (81:24), Словения победила Германию
1вчера, 19:55
«Индиана» рассталась с ассистентом главного тренера Майком Вейнаром по обоюдному согласию
1вчера, 19:23
Товарищеские матчи. Эстония уступила Великобритании, Греция без Янниса Адетокумбо справилась с Италией
вчера, 19:11
Эрик Споэльстра: «У нас интернациональная команда в этом году. Надеюсь, будем значительно лучше»
вчера, 18:55
«Голден Стэйт» неоднократно за последний год пытался заполучить Леброна Джеймса
9вчера, 18:15
Лэрри Нэнс-младший: «Очень не понравилось быть свободным агентом. Предпочитаю иметь работу»
вчера, 17:52
Венсан Пуарье перенесет операцию на колене и будет восстанавливаться минимум 4 месяца
вчера, 17:35
Ко всем новостям
Последние новости
Колин Каслтон присоединится к «Орландо»
вчера, 20:59
Айзейя Майк завершает переговоры о переходе в «Баварию»
вчера, 18:40
Сату Сабалли о матчах бэк-ту-бэк: «Ужас. Им нет дела до здоровья игроков»
1вчера, 18:27
Неэмиаш Кета и Траванте Уильямс – в финальном составе сборной Португалии на Евробаскет-2025
вчера, 15:45
Томаш Саторански пропустит Евробаскет из-за проблем со спиной, Вит Крейчи – лидер финального состава сборной Чехии
вчера, 14:20
«Партизан» официально расстался с Айзейей Майком
вчера, 13:47Фото
Акилле Полонара вернется в «Динамо Сассари» после лечения от миелоидного лейкоза
вчера, 13:40Фото
Александер Секулич о поражении от Сербии: «Возможно, Луке придется немного смириться с тем, что качество здесь тоже имеет значение»
вчера, 11:39
Девон Акун-Перселл покинул УНИКС
1вчера, 10:57
«Барселона» подписала Майлза Норриса
вчера, 10:45