Бразилия опережает США в предварительном рейтинге ФИБА на чемпионат Америки
Бразилия обошла США в рейтинге.
Прогноз ФИБА на чемпионат Америки-2025 с учетом составов, групп и подготовительных матчей вывел бразильцев на 1-е место.
Канада – 3-я, сборная Пуэрто-Рико поднялась в четверку лучших.
Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?3602 голоса
Рэя Аллена
Кавая Ленарда
Кайри Ирвинга
Дерека Фишера
Какой-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт ФИБА
