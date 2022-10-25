Формы НБА становятся уродливее с каждым годом. Виноваты Nike, клубы, жадность и даже Си Цзиньпин

Мода, стили, гармоничность цветовых сочетаний, посадка изделия, качество материалов – не имеют никакого значения, когда два человека, обладающих оригинальной точкой зрения, пытаются найти какую-то общую константу. Чересчур уж это субъективно.

Последний из действительно великих дизайнеров Александр Маккуин, на чьих шоу, помимо топ-моделей, присутствовали роботы, распыляющие краску, и толстухи в противогазах, говаривал: «Я не хочу, чтобы после моих показов у зрителей оставалось чувство, будто они посетили семейный воскресный обед. Увиденное должно их шокировать». Так что, если кому-то не нравится фасон салатовых панталон с вырезом на причинном месте, значит, дизайнер свою работу так или иначе сделал.

Это правило работает не только в высокой моде. Оно вполне применимо и для товаров массового потребления, таких как форма команд НБА, которую с каждым годом критикуют все более яростно, предметно, а главное, небезосновательно.

Формой недовольны болельщики и даже работники клубов

Анонс комплектов формы на сезон традиционно сопровождается рейтингами лучших и худших дизайнерских решений. Только в этом году Fansided, Sports Illustrated, Skysports, USAToday и другие, перед тем как приступить к описанию, вяловато указывали на то, что выборка делалась по принципу «лучшее из худшего», поскольку практически все концепты оказались либо хуже прошлогодних, либо неудачной интерпретацией вечной классики. Новостью подобный заход не стал, поскольку болельщики уже не первый год поливают грязью нынешнего технического спонсора лиги Nike.

Чуть более деликатно высказывают свое мнение и работники клубов. Например, Сара Тодд, штатная журналистка «Джаз», ранее работавшая на аналогичной должности в «Сиксерс» и «Уорриорс», не удержалась и так охарактеризовала итоги опроса, который был посвящен ребрендингу «джазменов».

«С болельщиками сложно не согласиться. Мы всеми действиями хотим показать, что в клубе назревают изменения. И в тоже время лучшей формой из тех, что мы презентуем, оказывается комплект времен Стоктона и Мэлоуна . Приверженность корням – это великолепно, но если мы хотим завоевывать новую аудиторию, то должны предлагать что-то новое и интересное. Недостаточно просто перекрасить форму в другой оттенок желтого. Наши фаны ждут от нас большего», – написала в твиттере Тодд.

На той же площадке, согласно проведенному ею опоросу на тему «как вы относитесь к ребрендингу клуба?», 46,9% ответили «ненавижу», 30,1% – «сойдет», 6,8% – «понравилось», 16,3% – «без разницы» . И это неприятно, ведь именно болельщики по идее должны выгребать из клубных магазинов мерчандайзинг и атрибутику с символикой команды. И то, что этого не происходит, во многом беда именно самих клубов. Ведь когда дело доходит до обсуждения конкретной формы, болельщики выпускают тучи критических стрел в Nike, но, на самом деле, эти жалобы не совсем по адресу.

Nike можно пенять за снижение качества продукции, которое действительно стало хуже. Баскетболисты рвут на себе майки не потому, что не силах сдержать в себе ярость Халка, а их кроссовки взрываются не по причине космических перегрузок. Как это ни банально, но все дело в политике.

Снижение качества обусловлено ухудшением международных отношений США и Китая. Большую часть экспортных товаров Nike производят не в Китае, а на Тайване, независимость которого является для Америки еще одним поводом для конфронтации с руководством Поднебесной во главе с Си Цзиньпином. Дядюшка Си в свою очередь тоже стращает США и использует для этого любую возможность. Достаточно вспомнить, как Китай в 2019-м отреагировал на твит тогда еще генменеджера «Рокетс» Дэрила Мори о независимости Гонконга, чтобы удостоверить в решительности азиатов. Так вот Nike производят экипировку на Тайване, на оборудовании, которое нуждается в периодическом обновлении. Детали для него поставляет Китай, но сейчас, когда отношения США и Китая становятся прохладнее с каждым годом, китайцы не отказывают себе в удовольствии снабжать Тайвань запчастями чуть реже, поскольку считают его своей вотчиной. Отсюда износ оборудования и, как следствие, упадок качества. Так что все претензии насчет качества Nike можно смело отправлять на деревню к дедушке Джо и дядюшке Си.

Что же касается дизайна, то для того чтобы пожаловаться на него, вам потребуется купить три десятка почтовых конвертов.

Блеклый дизайн – недоработка НБА, но и Nike тоже не безгрешен

Все пространные концепции, дикие расцветки и оригинальные решения, которые столь неустанно хулят болельщики – результат стараний дизайн-отделов, которые есть в каждом клубе НБА. Именно они разрабатывают образцы, проводят внутренние питчинги, а затем отправляют то, что в ателье называют «эталоном», в Nike. После происходит совместное обсуждение, доработка деталей и так далее, но решающий голос тут все равно у клубов. Так что предъявлять за прошлогоднюю абсолютно халтурную белую форму «Оклахомы» нужно не Nike, а клубу.

Тут надо сказать, что отдельные организации всерьез стараются исправить ситуацию. Например, «Кливленд » в 2020-м нанял в штат известного художника и скульптора Дэниэла Аршама, который и по сей день отвечает за концепты «Кэвз». Именно ему принадлежала идея альтернативной майки, где слово «Кливленд» было сложено из шрифтов, использованных на канонических рок-альбомах от «Металлики» до «Нирваны». Вполне себе достойная отсылка к Залу Славы рок-н-ролла, который располагается в Кливленде.

Были неплохие варианты у «Мемфиса» с референсом к блистательному соул-вокалисту Айзеку Хэйсу, который в 70-х владел клубом АБА «Мемфис Саундс».

Классно сработали «Тимбервулвз», посвятившие один из вариантов формы певцу Принсу.

Отлично выступили «Майами» с вариантом Vice City, который стал приветом одноименной игре из серии GTA и сериалу «Полиция Майами» с Доном Джонсоном.

К сожалению, именно пример «Хит» и стал наиболее показателен в плане того, как даже самую грамотную идею губит бездушный капитализм.

После того как Nike подписали соглашение с лигой в 2017-м, число комплектов форм возросло до четырех и с тех пор продолжает увеличиваться в геометрической прогрессии. Сейчас четыре варианта формы – это обязательный минимум. И каждый сезон возникают всевозможные City Edition, Statement Edition, Hardwood Edition, в этом сезоне наверняка что-нибудь отдельное смастерят для «Недели противостояний». Маркетинговая цепочка вполне стандартная: больше вариантов форм – больше вариантов предложения – больший спрос. Клубы откровенно не справляются с огромным количеством комплектов и все чаще отдают предпочтение дежурному минимализму («Кэвз» этого сезона), либо сваливаются в самокопирование, как те самые «Майами» . Успешная придумка с Vice City, которую застал еще Дуэйн Уэйд в последующие годы просто перевыпускалась в других цветах – розовом, голубом и белом. Болельщик естественно не оценил того, что ему на протяжении нескольких лет продолжали продавать одно и то же, и хорошая задумка в итоге превратилась в пародию.

Клубы не справляются с задачей и теряют идентичность

Необходимость генерировать непомерное количество вариантов форм и дефицит идей превратили творческий процесс в повинность, и клубы стали выдавать откровенно натужные поделки . Взять хотя бы «Детройт», который в этот сезон зашел с черной формой и притянутой за уши концепцией ее создания. В клубе торжественно продемонстрировали запись с автоответчика, на которой болельщик сбивающимся голосом говорит о том, что команде нужны новые цвета, а они станут катализатором великих свершений. Эта нехитрая сентенция и была положена в основу довольно сомнительного траурного варианта. Мнение болельщиков нужно учитывать, но тогда уж и реализация не должна быть столь куцей.

Подобные смелые эксперименты часто приводят к тому, что клубы производят на свет форму, которая не только не выглядит оригинальной, но и теряет идентичность – собственно, клубные цвета. Один из таких примеров, на мой вкус, желтая City Edition «Милуоки» 2019 года с красной вставкой и отсутствием каких-либо признаков принадлежности к городу (напоминаем, City Edition). В аннотации на официальном сайте сказано: «Эта форма символизирует гордость клуба своими болельщиками, которые смотрят игру и имеют собственное представление о том, как выглядит их команда. Глядя на этот комплект, вы сами в состоянии воссоздать тот визуальный стиль, который присущ вашей любимой команде». Если читать между строк, то все получается гораздо проще: «Мы тут сообразили нечто, а что конкретно вы уже додумайте сами». Конечно, приятно ощущать подобное доверие, но вот выложить 150 долларов за такой оммаж творчеству Малевича как-то не тянет.

Есть еще одна незначительная, но все же любопытная деталь, которая так же коробит болельщиков, ревностно ценящих аутентичность. Это спонсорские нашивки, которые у определенной части болельщиков вызывают чуть ли не аллергию. Каждый интерпретирует это по-своему, в меру собственных вкусовых предпочтений. Кого-то чисто эстетически отпугивает нагромождение лейблов. Отдельные личности видят в этом знак принадлежности к крупным корпорациям, с которыми не хотят себя ассоциировать. Нечто похожее было с футбольным клубом «Барселона»: каталонцы долгое время гордились тем, что на синие-гранатовых футболках отсутствуют логотипы страховых компаний или названия авиалиний, но и в конечном итоге были вынуждены сдаться. Сперва появились логотипы Unicef, которые были нанесены вроде бы в рамках благотворительной акции, а потом пошло-поехало, и вот сейчас футболисты выходят на классико против «Реала» с персональным логотипом рэпера Дрэйка, поскольку его песни крутит основной спонсор каталонцев Spotify.

Болельщикам из числа старообрядцев это не нравится, и баскетбол не исключение. В прошлом году это лишний раз подтвердило сообщение о переименовании «Стэйплс Центра» в «Крипто Ком Арену». Тогда почитатели «Лейкерс» показательно возмущались, мотивируя свое недовольство тем, что именно с названием «Стэйплс Центр» связаны последние успехи клуба и наследие Кобе Брайанта. С логотипами на майках примерно та же история. Для многих наличие технического спонсора и логотип лиги – это максимум, который не должен быть превышен.

Ну, и чтобы уж не лукавить, наверное, стоит признать, что изрядное количество граждан пусть и подсознательно, но все же верит в то что раньше вода была мокрее, трава – зеленее, а Стивен Сигал в умении перевоплощаться на экране не уступал сэру Энтони Хопкинсу. По этой причине даже самые вычурные формы прошлых лет (золотой комплект «Вашингтона» 2007-го, серебряный комплект «Мэверикс» 2004-го) сегодня кажутся вполне сносными. А это значит, что со временем нечто похожее может произойти и с нынешними вариантами. Ведь время – это главный экзаменатор стиля, а статус классики – наивысшая оценка.

Фото: Nike; REUTERS/Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports; East News/AP Photo/Gerald Herbert